新冠肺炎．最新｜消息︰今增約20宗　染變種病毒男曾3度檢測陰性

撰文： 鄭秋玲 鍾妍 胡家欣 張嘉敏 鄭翠碧 黃金棋 馬煒傑 李恩慈 鄧穎琳 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-17 13:56

本港新冠肺炎「清零」遇阻滯，衞生署衞生防護中心昨日（16日）公布新增17宗確診，當中6宗為本地個案，涉及元朗菁雅居家族及屯門友愛邨愛暉樓居民。消息指，今增約20宗確診。 「內憂」未靖，「外患」已至，政府昨晚公布社區出現首宗輸入變種病毒，雖只屬初步確診階段，但已立即在接近午夜前，向患者所居的佐敦白加士街伯嘉士大廈展開封區禁足檢測，以期截斷傳播。約80名居民完成檢測後，未有發現確診個案。《香港01》取得消息，該男患者上周四完成檢疫，改到女友位於佐敦的住所同住，已逗留社區約8天。男患者經常在佐敦、尖沙咀一帶購物，而體內病毒量高。 昨初步確診的10餘宗個案除了此宗變種病毒外，尚有至少5宗的患者住所，提早在強制檢測大廈名單曝光，涉牛頭角、尖沙咀及「重災區」屯門。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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▼4月17日，友愛邨再多兩大廈有人染疫居民檢測情況▼

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強制檢測｜屯門愛暉樓2座及愛勇樓須強檢 DSE生：補課中途被趕走

【13:52】新冠肺炎疫情未息，屯門友愛邨愛暉樓第2座及愛勇樓出現初步確診個案，成為新「上榜」的強制檢測大廈。政府今日（17日）起一連兩日在屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地設流動採樣站，方便市民檢測。



檢測站中午12時才運作，但11時許已有十多人排隊輪候，當中包括手持畫板的應屆文憑試考生植同學，她透露，今日回校補課中途，突被校務處通知大廈被列強檢，須立即離開，待獲得陰性證明後，方能繼續回校上課。

植同學計劃在5月13日文憑試完成前，一直檢測，證明健康可應考。（鄧穎琳攝）

伯嘉士大廈｜市民不擔心變種病毒入社區 惟憂延社交措施外遊無期

【13:45】政府於昨晚（16日）突襲圍封加士百街伯嘉士大廈，指當中更涉及一宗初步確診個案帶變種病毒。記者今日（17日）早上到鄰近的官涌疫苗接種中心觀察，大部份市民都表示對病毒變種不太擔心；有市民則擔心病毒種出現可能令本打算放寬的關口措施維持現狀，不能回鄉探親或令期待已久的旅行大計需要再推遲。

▼3月26日，市民於佐敦官涌體育館疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗▼

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變種病毒｜傳染性較高 伯嘉士大廈所有居民需檢疫 81住客已隔離

【11:57】衞生署衞生防護中心公布，佐敦伯嘉士大廈有一名新冠患者，初步顯示與N501Y變種病毒株有關，鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，加上伯嘉士大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，因此昨晚政府立即封鎖該區及檢測居民。



中心又認為，必須採取審慎的感染控制措施，將伯嘉士大廈所有樓層的單位，沒有病徵的住戶安排強制檢疫，至今已把81名住戶送往檢疫中心。

佐敦伯嘉士大廈解封 住戶9時入睡未獲通知撤離 信件沒寫須檢疫

【11:47】政府昨晚（16日）近午夜突擊圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈，指有一宗初步確診個案帶變種病毒，其後於凌晨撤離住戶往檢疫中心，並要檢疫21日。



伯嘉士大廈於早上解封，食環署安排人員於白加士街清潔街道，店舖外有政府發出信件。有於大廈工作的人士稱，信件上只指示他們致電衞生署查詢，未有寫明要檢測或檢疫。有南亞籍人士稱，昨晚在家睡覺，未有人拍門通知，而信中亦沒有英文寫上大廈地址及到訪時間。

變種病毒｜三因素佐敦急封區 消息：患者留社區逾一周且病毒量高

【11:14】港府於昨日（16日）晚上11時半緊急突襲封區，指在佐敦白加士街的伯嘉士大廈發現一宗初步確診個案，初步資料顯示，涉及變異基因，故要即時封區檢測。



《香港01》取得消息，該名疑帶有變種病毒的初步確診男患者來自印度，早前完成檢疫後，已在社區逗留了大概8天。消息續指，該患者CT值低，即體內病毒量高，病毒傳播力已值得關注；加上個案涉及變異基因，傳播風險亦大增。據了解，患者逗留社區期間，經常在尖沙咀、佐敦區購物。

疫苗氣泡｜黃家和︰政府擬調整 食肆工不打針可申報後轉定期檢測

【10:27】政府提出以「疫苗氣泡」為基礎，若食肆或酒吧等處所的員工及顧客接種疫苗後，按程度放寬食肆營業限制。香港餐飲聯業協會會長黃家和，今早（17日）在商台節目《政經星期六》表示，與政府開會商討後，當局稱會作出調整，現正設計員工健康情況申報表，未能接種疫苗員工須定期檢測，現仍商討維持兩星期檢測一次，還是收緊至每星期檢測一次，細節仍待敲定。

旅遊氣泡｜邱騰華︰會考慮變種病毒情況 與新加坡重啟條件不變

【09:13】本港新冠肺炎疫情漸見緩和。商務及經濟發展局長邱騰華今早（17日）出席商台節目《政經星期六》上表示，現與新加坡商討重啟「旅遊氣泡」的基本條件不變，包括旅客出發前及抵達後須檢測，並要派專機接載往返人士，包括機組人員在過去一段時間不能飛其他航線，強調港府與外國討論恢復往來時，會考慮當地變種病毒傳播情況。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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【08:32】突襲封區的伯嘉士大廈於早上解封，食環署安排人員於白加士街清潔街道，店舖外有政府發出信件。與4名家人同居於伯嘉士大廈4樓劏房單位的南亞籍人士Surnag，早上約8時於當局解封後回到大廈。他稱自己沒有看新聞，因此不知道撤離的消息，指會先回家再等候當局安排。他其後曾再次出入大廈。

有餐廳員工於店外貼上告示，指會於早上11時恢復營業。員工稱，政府發出信件只指示他們聯絡衞生署，未有寫明要求檢疫或檢測。

畀佢走出社區，問題就好複雜，我哋交通一小時去晒香港好多地方，幾日內點知佢去過邊? 呼吸系統專科醫生梁子超

變種新冠病毒｜社區現首宗 專家：倘擴散非談清零 是爆第五波

【08:00】多國因出現變種新冠病毒而疫情反彈，本港外防輸入「城牆」終失守，《香港01》昨晚（16日）報道，首宗變種病毒患者走入社區。有專家表示，現時的21日檢疫期不是萬能，少部分人的潛伏期會較長，「一兩單變種病毒輸入嚟，好似俄羅斯輪盤咁總有一次會啪中自己」，批評政府應該早於復活節前禁止菲律賓、巴基斯坦等被變種病毒肆虐的高風險地區人士入境，現階段最重要是壓下該個案的傳播網絡，「如果擴散，唔好講清零，係講緊第五波。」

【07:30】政府發出新聞稿宣佈「受限區域」解封.截至今日凌晨二時三十分，約80名居民已於「受限區域」內設立的臨時採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。有關強制檢測行動於上午約六時三十分完成，受檢市民當中沒有發現確診個案。

【05:10】截至凌晨5點，全幢大廈清空，共撤走41男40女，包括一名傷殘人士，大部份居民撤往竹篙灣；由於竹篙灣沒有大房，有一個4人家庭撤往鯉魚門隔離。大廈會繼續封鎖，有人員把守，如果有其他居民返回，會直接被送往隔離。

變種新冠病毒｜佐敦伯嘉士大廈居民半夜撤往竹篙灣檢疫 長達21日

【03:45】政府昨晚（16日）近午夜突擊圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈，指有一宗初步確診個案帶變種病毒。今日（17日）凌晨2時半，居民在現場人員安排下陸續離開大廈，登上政府安排的小巴往竹篙灣檢疫，有居民指日數長達21日，而非一直的14日。從突襲封區到强制送往竹篙灣，居民表示錯愕，認爲21日隔離時間太長。

▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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確診食肆處所｜染疫菁雅居家族光顧食肆曝光 由元朗吃到葵青

【00:46】本港周五(16日)新增17宗個案，當中有6宗本地有關連個案，包括昨日公布確診的卓健會計經理5名家人，他們均居於元朗菁雅居其中兩座，另一則是屯門友愛邨愛暉樓的關連個案。



衞生防護中心晚上公布患者在傳染期間曾到訪處所的名單，多名確診患者均有外出用膳，有8間食肆上榜，均位於患者住處或工作地點附近；其中菁雅居家族7名患者，曾光顧元朗「煮樓」及葵青「太子小廚餐廳」等。另外有患者曾到街市買菜，屯門新墟街市及元朗洪水橋洪福街市均曾有確診患者到訪。

強制檢測大廈｜7大廈上榜 友愛邨愛勇樓、愛暉樓2座有居民初確診

【00:05】食衞局公布強制檢測公告，一共七幢大廈納入名單，除了「菁雅居家族」居住的元朗菁雅居第11座，尚有未公布已有確診者曾居住的上海街684-686號。當局曾公布有五幢大廈因新增一宗或以上初步確診個案而須強檢，包括：牛頭角樂華北邨秉華樓、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、友愛邨愛暉樓(第 2 座)及愛勇樓、尖沙咀重慶大廈。

任何在4月3日至16日期間曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月18日或之前接受檢測。受檢人士若在4月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，位於葵涌梨木道4-30號億萬工業中心8樓B座棉麗企業有限公司及元朗洪水橋天主教崇德英文書院，因涉「菁雅居家族」患者，也納必強制檢測。

政府明日（17日）會在下列地點為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站：觀塘樂華北邨巴士總站側廣場、尖沙咀麼地道15-17號、洪水橋菁雅居第11座地下、屯門蝴蝶灣社區中心禮堂、屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地。

突襲佐敦伯嘉士大廈封區檢測 消息：有變種病毒患者走入社區

4月16日【23:38】本港疫情反覆，港府今日(16日)突於晚上11時半突襲封區，宣布佐敦白加士街的伯嘉士大廈封區檢測。由晚上11時半開始，伯嘉士大廈內的人士須留在其處所等候，明日凌晨2時半前接受檢測，政府目標是在明日（17日）上午約8時左右完成此行動。



今次封區事出突然，亦是當局首次於接近午夜前作出圍封。有消息人士透露，有海外回港人士完成檢疫後幾日，回到社區對新冠病毒檢測初步呈陽性，並驗出帶有變種病毒。

佐敦伯嘉士大廈封區檢測範圍。(政府新聞處圖片)

▼4月15日確診的29歲無源頭女子，曾到本港多處▼

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▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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