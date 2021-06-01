新冠肺炎・最新｜灣仔警署男警初確診　恐終結38日無源頭不明局面

撰文： 陳淑霞 王潔恩 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-01 04:37

本港第四波疫情歷經大半年終完結，由4月23日錄得最後一宗源頭不明個案後，衞生署又修訂數名患者為輸入個案，並調查確診有確診者樣本受污染後，至昨日（5月31日）本地無源頭不明個案，累計有38日。不過一名35歲灣仔警署男警員昨初步確診，源頭不明，恐會紀錄「斷纜」，與粵澳通關又無期。

港府推出多項「谷針」新招，政府僱員在8月底前，每接種一劑疫苗，可享「疫苗假期」一天；已打針人士光顧食肆及酒吧等，將獲放寬同枱人數及用膳時間。與此同時，港府亦公布，未打針市民將有一系列限制，同時亦預告，倘第五波疫情來襲時，會研究限制相關人士進入食肆、學校、戲院等高風險場地。

▼5月31日強制檢測公告詳情▼

強制檢測｜9學校爆上呼吸道感染上榜 灣仔警區總部須強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（5月31日）公布強制檢測公告，9間學校爆發上呼吸道感染，師生都要強制檢測，包括沙田聖母無玷聖心幼稚園及荃灣路德會聖十架學校一年級師生，須於本周四（6月3日）或之前檢測，或最遲本周六（6月5日）交回樣本瓶。

一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員初步確診，他工作的灣仔軍器廠街灣仔分區警署和灣仔警區總部，以及住所油塘油美苑淮美閣紀律部隊宿舍都要強制檢測。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

▼部分機構疫苗假期安排▼

▼5月31日葵盛東邨盛富樓居民強制檢測▼

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

+ 5 + 5 + 5

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2

▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

▼5月30日外傭第二次強制檢測最後一日▼

+ 5 + 5 + 5

昨日總覽：新冠肺炎・5.31｜增4宗輸入 近3.8萬人預約打疫苗近兩個月新高

研打針後放寬處所營業時間、容12人一枱 陳肇始：預6月10日開始

疫苗氣泡｜倘爆第5波疫情 政府研禁未打針市民進入食肆、學校

政府推快打疫苗運動 研限制未打針人士入食肆、戲院、體育等場所

疫苗氣泡新措施懶人包：食肆最多12人一枱 未打針或禁進N類場所

疫苗氣泡︱安心出行2.0可存電子針卡 iPhone首推針卡放電子錢包

何栢良建議若七成公務員打針免減人工 放寬限聚只限已接種疫苗者

聶德權：6月起公務員每接種一劑疫苗享一日假 要求公營機構跟隨

疫苗假期｜一文看清 公私營企業推針假谷針 與政府公務員看齊

盛智文：為蘭桂坊集團員工設疫苗假期 打齊兩針可享六天有薪假

新冠疫苗｜港鐵送500張全年任搭車票 持針紙入海洋公園獲優惠券

睿智金融送150萬上海實業環境股票「谷針」 9月1日前接種可參加

接種率低於兩成 崔俊明：政府未來購疫苗量可減半 倡引國藥疫苗

傳40萬劑疫苗捐台 林鄭：多國領事要求轉讓疫苗 將透過世衞捐出

增4宗輸入個案 灣仔警署男警初步確診 連續38日無不明源頭斷纜

初確診35歲男警駐守灣仔警署 居油美苑淮美閣 兩地點強制檢測

駐守灣仔35歲男警初確診 上周六發病今早仍上班 報案室運作如常

印度返港居民檢疫完返葵盛東邨初確診 盛富樓百人打蛇餅排隊檢測

泰國、越南、柬埔寨列高風險地區 未打針者來港隔離21日

疫苗FAQ｜打針會殺精、復必泰致癌？醫生逐一擊破關於疫苗的迷思

袁國勇：備孕女士都應打針 政府解說不足令針後死亡錯誤說法廣傳