疫情．最新｜10000元電子消費券發放今公布　確診人數直逼50萬

撰文：陳淑霞 王潔恩 林穎嫺 鍾妍 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 李慧娜 雲嘉晉
出版：更新：

本港疫情持續嚴峻，昨（6日）新增31,008確診，連續兩日回落，但料屬假象。第五波確連同之前四輪診人數，累計破47萬宗，今日（7日）直逼50萬人大關，而死亡人數總計至昨達2,007人。市面存有大量自我檢測呈陽性病人，也有大批隱形病人，消防處昨起推出確診者隔離直接安排。

另外，疫情令百業蕭條，2月底公布的財政預算案，宣布再次推出電子消費券，款額比去年多一倍至1萬元，財政司司長陳茂波今日上午11時半公布消費券計劃第一階段的詳情。

昨日疫情報道總覽：疫情．3.6｜增3.1萬確診或屬回落假象　消防處推快速測試陽性呈報

▼3月6日　油尖旺區新冠疫苗接種日▼

+5

▼3月6日　啟德啟晴邨欣晴樓、樂晴樓及康晴樓圍封檢測▼

+9

▼3月6日　元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封檢測▼

韓正批評私家醫院｜港怡為輕症病人門診　荃灣港安續治療院內患者韓正關注私家醫院拒收確診病人　醫管局再籲幫忙收症韓正指私院未盡力救人　彭鴻昌：私營機構兩方向可減公院壓力私家醫護周二起訪40院舍為長者打針　林哲玄指強制接種仍需討論劉宇隆稱長者打四針才夠保護　摒棄群體免疫　思考具亞洲特色共存
消防處推WhatsApp電郵專線聯絡　快測陽性市民可申盡快送社區隔離德朗邨大爆發　9幢樓圍封檢測揪逾2000隱形患者　將送往隔離華富邨、新元朗中心等四大區污水監測呈陽性　8萬居民需自我檢測方艙醫院患者批評膳食安排　廁所漏水　鄧炳強：會向供應商反映1.6萬個社區隔離單位4成入住率　鄧炳強：患者拒絕入住可被帶走

▼3月5日　第五波疫情下的香港▼

+20
新增確診至3.1萬難定回落　再多233人死　24歲青年送院亡快測平台入最後測試　獲創科署技術支援　當局︰推出日期未講得實德朗邨大爆發　9幢樓圍封檢測揪逾2000隱形患者　將送往隔離確診大廈｜3552幢榜上有名　增28幢　包括盧吉道26號及薄扶林花園封區｜啟晴邨、朗善邨、香港仔中心共8大廈污水呈陽性圍封強檢封區｜麗閣邨麗萱樓確診率23.5%　與德朗邨等7大廈共揪1019宗初陽港人明起入境深圳珠海　所持核酸檢測報告需要符合3項要求疫情｜澳門母女居民香港回澳確診　二人均爲無症狀感染者疫情｜屋宇署提五招防病從渠入　前新田購物城可望成社區隔離設施

▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼

+3
香港郵政周一起停本地速遞及包裹服務　2公斤以下郵件仍可選掛號上水屠房周一恢復運作　內地屠宰員進場　2000內地豬周二供港上市疫情｜物流署增14萬平方米臨時倉　存放內地供港抗疫物資菜芯白菜批發價跌三成　冰鮮豬貨量增　政府強調食物供應穩定疫情｜鄭泳舜稱物資已到但運送緩慢　建議動員失業率高行業派發劉宇隆稱長者打四針才夠保護　摒棄群體免疫　思考具亞洲特色共存疫情｜社協斥在家患者欠支援　幼嬰燒到「變晒色」　等2日未入院疫情｜港鐵人手減25%　工會冀盡力維持服務：無咗個站市民幾頭痕疫情｜提早完成隔離和家居檢疫安排　不適用於未打或只打一針人士全民檢測｜李家超：按香港實況制定計劃　會確保食物及必需品充足
新冠肺炎
Omicron變種病毒
01 Video
我主場
新冠疫苗
疫苗
中國科興
BioNTech復必泰疫苗
強制檢疫
電子消費券
陳茂波