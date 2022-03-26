疫情．最新｜內地630名短期照顧員已抵港　本地招聘42人完成培訓

本港新冠病毒疫情仍處於高位，昨日（25日）增加10,405宗確診個案，降至一個月新低位，累計增至111萬人染疫；連同首四波213名患者不治，累計死亡人數已達6,962人死亡，今（26日）料累計超過7,000人。



隨着單日確診人數由近8萬人減至1萬人，而確診者也大部份康復，對隔離設施需求減少，當中專為輕症院舍長者而設的暫託中心入住率，昨降至不足三成，據了解政府計劃煞停個別體育館設暫託中心計劃，而原擬作隔離設施的社會房屋項目，也可能還原，料當局今日公布安排。



昨日疫情報道總覽：

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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【11:59】林鄭月娥表示，暫托中心紓緩病床壓力，亦減私營安老院壓力。在第五波後有喘息空間，6間暫托中心未來會繼續建設，否認會煞車，中央援建的洪水橋設施有200張床都是暫托中心，會用好暫托中心，曾感染長者有更穩妥做法，在暫托中心受照顧及醫學監察，以免情況有變化。

【11:29】林鄭月娥表示，自宣佈將取消9國禁飛令後，航空公司、業界、9國相關人士有提供意見，目這些航空公司的航班可來香港。但為外防輸入，港府另有航班熔斷機制，之前曾有同航線到港後有20人機場檢測確診個案，該航空公司相關航班需熔斷。航線熔斷機制不會撤，因為是基本措施。其他國家有些撤去所有要求，香港會檢視，但否認港府會作出「大讓步」，為香港最佳作考慮。

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【11:1８】勞工及福利局局長羅致光表示，社署破格在本地及內地直接聘用短期合約照顧員，本身社署無營運安老院，破格直接聘請。本月初，在內地聘3個月短期照顧員，630人到港，接受3天訓練，已到暫托中心工作。社署同步在本地招聘，收5500宗申請，分批約見申請人，42人首批獲聘完成訓練，入院舍提供服務幫院舍。22位第二批準備工作，第三批40人下周接受訓練。他指，隨著疫情緩和，將會撥出部份設施，供緊密接觸者院友作為隔離用途，方便院舍檢疫，萬一出現第六波前，加強應對能力。

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【11:08】特首林鄭月娥表示，現時逾一萬名住院病人，60歲或以上佔85%，醫管局做大量工作，包括已成立定點醫院，大幅加收新冠病人的病床，引進兩款口服藥等。醫院外，要做三減三重一優先，超過50%、截至昨天，3685宗死都涉院舍，包括安老及殘疾，佔兩類院舍7.7萬住院舍人士的5%，比例很高，要認真處理。不止今日情況，未來有新一波要做好如何保護重點人群。最重要係打針，今日院舍接種56%，有部份確診後未能打針，未來外展隊會到院舍為康復長者打首針。80歲或以上可提升，第二針未夠四成。

【11:28】疫下長者接種率仍須急起直追，負責疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權今日（26日）表示，疫苗接種工作已經到達「攻堅」的階段，政府將推出家居接種報名平台，供行動不便及高齡人士報名上門接種，下周將透過地區組織試行，稍後開放給公眾報名。

【10:57】「臨時失業支援」首日收到超過十萬宗申請，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，計劃至今共接獲17.9萬宗申請，預期申請後3至4周可收到款項。她指，這個計劃目標對象並不包括主動離職僱員，但若「被迫辭職」可於申述書詳細交代情況，可獲從寬處理。

【09:38】本港昨日（25日）新增10,405宗確診個案，數字上雖有回落，但死亡人數未見顯著下跌。新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今日(26日)在電台節目表示，第五波疫情明顯已過高峰期，確診數字雖然有下跌，但死亡個案仍維持每日200宗左右，提醒市民仍未可以放鬆。

▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼



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▼3月25日 東頭邨祥東樓圍封強檢▼



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▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



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▼3月24日 機場移民送機情景再現▼



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▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

