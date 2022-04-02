疫情．最新｜政府今起派防疫包 三無大廈及劏房戶率先收到
撰文：林穎嫺 黃金棋 鍾妍 馬煒傑 江麗盈 何瑞芬 房曉彤 呂諾君
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疫情有回落跡象，本港昨日（1日）5,823宗確診，跌穿6,000水平，多116人死亡，累積呈報病死率0.67%，再創新高。英國、美國、菲律賓等九國禁飛令昨日解除，這些國家的班級陸續抵港，打齊針的抵港人士檢疫期亦減至7日。
港府今日（2日）早上10時起開始派發「防疫服務包」，目標是在七天內完成行動，將會優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發，若市民錯過領取時間，可於下周四（7日）的第二階段，到全港18區90個補漏拾遺派發站，領取「防疫服務包」。
昨日疫情報道總覽：
▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼
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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼
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【08:00】政府今日（2日）早上10時開始，向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」，政府高官將會空群而出派發，據悉，特首林鄭月娥亦會參與其中。到底防抗包內包含什麼？市民又可以如何領取？錯過上門派發的市民又可以如何補領？《香港01》整理一系列資料，解答讀者疑問。
【08:00】港府周六（4月2日）起向全港270多萬住戶派發防疫物資包，當中包括中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，可供三人家庭接近使用一星期，預計一周內可到手。
KN95口罩，與一般的外科口罩、韓國標準的KF94、防護力高的N95，有何分別呢？有感染及傳染病科專科醫生提醒幾類「漏氣」風險，以及四大佩戴建議。
▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼
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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼
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▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼
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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼
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封區｜污水樣本陽性 麗晶花園及柴灣兩邨被圍封檢測清明節｜食環署籲避免周六、日及正日掃墓 建議清明節後拜祭城大調查：35％撐清零 愈高學歷、愈年輕 愈支持與病毒共存強制檢測｜增25大廈 博康邨、山景邨、耀東邨等連續兩日上榜
▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼
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潭尾方艙醫院上周啟用 高峰期1千人入住 電訊商一周完成5G覆蓋英國Omicron新變種XE殺入香港 衞生署首披露2月2抵港旅客帶病毒疫苗通行證｜今起社福機構實行 羅致光不點名斥社總調查缺代表性疫情｜第八屆全港運動宣布取消 康文署：仍面對持續不確定因素
▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼
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▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼
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禁飛令解除｜首班英國直航機抵港 市民狠批三個月停飛勞民傷財禁飛令取消首日 外傭稱等近三年才到港 不怕疫情只想賺錢養家快速測試劑｜消委會接226宗投訴涉款約15萬 更新認可名單搜尋器新冠病毒入侵男性生殖器官 研究推算10至15%確診男病癒後不舉
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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼
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封區｜污水樣本陽性 麗晶花園及柴灣兩邨被圍封檢測封區｜白田邨、博康邨等四廈解封130宗陽性 華富邨華景樓4%染疫港大兒科教授：第五波病毒集中攻擊兒童神經中樞 現急性腦炎抽筋政府有機會以快測代替全民檢測 曾祈殷：走漏一成半個案都唔一定