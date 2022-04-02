疫情．最新｜政府今起派防疫包　三無大廈及劏房戶率先收到

疫情有回落跡象，本港昨日（1日）5,823宗確診，跌穿6,000水平，多116人死亡，累積呈報病死率0.67%，再創新高。英國、美國、菲律賓等九國禁飛令昨日解除，這些國家的班級陸續抵港，打齊針的抵港人士檢疫期亦減至7日。

港府今日（2日）早上10時起開始派發「防疫服務包」，目標是在七天內完成行動，將會優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發，若市民錯過領取時間，可於下周四（7日）的第二階段，到全港18區90個補漏拾遺派發站，領取「防疫服務包」。



昨日疫情報道總覽：

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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【08:00】政府今日（2日）早上10時開始，向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」，政府高官將會空群而出派發，據悉，特首林鄭月娥亦會參與其中。到底防抗包內包含什麼？市民又可以如何領取？錯過上門派發的市民又可以如何補領？《香港01》整理一系列資料，解答讀者疑問。

【08:00】港府周六（4月2日）起向全港270多萬住戶派發防疫物資包，當中包括中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，可供三人家庭接近使用一星期，預計一周內可到手。

KN95口罩，與一般的外科口罩、韓國標準的KF94、防護力高的N95，有何分別呢？有感染及傳染病科專科醫生提醒幾類「漏氣」風險，以及四大佩戴建議。

▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

