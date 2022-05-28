疫情．最新｜BA.2.12.1爆發 涉太古城麥當勞、會展、入境處大樓
撰文：何瑞芬 梁思行 江麗盈 馬煒傑 黃金棋 林穎嫺
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本港新冠肺炎疫情持續，昨（27日）新增250宗確診個案，包括29宗輸入個案。當局亦公布四宗社區感染Omicron變種病毒株分支BA.2.12.1個案，基因排序證實與太古城麥當勞群組一樣；多一宗個案曾到會展員工飯堂「嚐聚坊」，合計共兩宗，後者感染BA.2.12.1，衞生署推斷有隱形個案流入社區。截至昨日，暫有三宗疑是感染BA.2.12.1源頭不明，另一宗患者於灣仔入境事務大樓工作。
▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼
【08:00】港人最熱愛的旅遊聖地日本，將在6月10日起「開關」恢復接待外國遊客，港人毋須向日本當局出示疫苗接種證明照即可免檢測及隔離入境，但必須跟旅行團。闊別「鄉下」三年，當地不少人和事都已有所改變。
《香港01》聯絡到居日港人、旅遊Blogger風信子，她稱過去兩年日本旅遊業經過一次大洗牌，有舊店不敵疫情倒閉，但期間亦有新景點誕生，例如吉卜力公園及福岡LaLaport 一比一RX-93ff v高達（Nu Gundam）等，又建議市民即使是去過的地方，也值得再去體會。
▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼
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▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼
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