疫情．最新｜今起入酒吧需快測陰性圖 賞你食半價餐飲券10時開售
撰文：何瑞芬 黃偉倫 王潔恩 陳淑霞 林穎嫺 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 梁思行
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本港昨日（15日）新增971宗本地確診，輸入個案76宗，單日確診個案再度破千達1,047宗。培正中學6學生出席田徑隊聚餐後染疫，一人證實感染BA.2.12.1變異病毒。
政府今日（16日）起收緊酒吧防疫措施，酒吧、酒館、夜店及夜總會顧客需持24小時內快測陰性結果證明，才可以進入。
昨日疫情新聞總覽：
▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼
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▼第二期$5000消費券Q&A▼
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【07:15】新冠病毒單日確診個案重上千宗水平，疫情已波及老人院及殘疾人士院舍，昨日多達四間院舍爆疫。據了解，為免再出現第五波疫情初期院舍病人逼爆醫院急症室而出現等到死情況，社會福利署已着手準備重開暫託中心方案，一旦大爆疫，可利用康文署的體育館，供院友入住隔離和治療，署方已與之前營辦暫託中心的非政府機構和私家醫院聯絡，在有需要時可在一星期內重開，務求走在疫情之前。
▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼
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【00:54】香港足球總會公布，日前完成亞洲盃外圍賽的香港足球代表隊，有12名職球員確診新冠肺炎。
香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周，大軍周二（14日）晚完成賽事後，即離開印度飛往泰國；陣中效力東方龍獅及理文的成員，將跟球會會合，備戰本月24至30日於武里南上演的亞協盃分組賽。至於其餘球員，就會在周四（16日）經曼谷返港。
酒吧周四入場需快測陰性 蘭桂坊店員稱會轉為食肆免跟新規定酒吧快測｜業界批向酒吧開刀質疑成效 已有顧客轉到餐廳飲酒免煩酒吧快測｜冀第五波反彈放緩 陳肇始：針對性收緊是復常必經階段民建聯：酒吧客須出示快測結果存漏洞 促場外設快測區即場測試食肆牌酒吧顧客須出示陰性證明 陳肇始：食環署正敲定細節防疫加辣｜酒吧夜店顧客6.16起入場前 須示24小時內快測陰性照片
▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼
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培正中學6名學生染疫 曾出席田徑隊70人聚餐 參加者停課至周一疫情｜確診數破千至1,047宗 4院舍現爆發 觀塘殘疾院舍10人中招疫苗｜13歲少年打針後兩日胸痛 懷疑心肌炎或心包炎 情況穩定患心肌炎女童蕭奕彤好轉 停用人工心肺機 姨姨：已脫離危險期與家人共用睡房廁所 患者須入竹篙灣隔離 陳肇始：市民不用擔心
▼６月14日 政府疫情記者會▼
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距第五波高峰三個月 抗體下跌致疫情反彈 何栢良倡為快測發證明喉嚨痛叫救護車最長等39小時 消防處：首4月僅8成召喚能達標到場消委會｜四個情況不宜使用血氧計 醫生提醒不能取代自身感覺消費券｜八達通推$2.5億優惠留客吸客 料明年初可上調儲值額上限消費券｜PayMe推4000萬獎賞 送$25折扣券 大抽獎送Tesla電動車JobsDB調查顯示逾半僱員獲加薪 平均加3.2% 數據分析加最多
▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼
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強制檢測︱涉35處所 6.11中午光顧太古廣場Starbucks要核酸檢測確診大廈︱增544幢沙田區最多 灣仔萬麗海景酒店上榜豪宅區肇輝臺、麗晶花園等污水驗出新冠病毒 三區域20萬人要快測封區｜葵芳邨葵正樓完成強檢 發現3宗陽性檢測個案灣仔諾富特檢疫酒店突獲政府徵用 回港市民遭退訂：殺個措手不及
▼6月10日起強制檢測公告▼
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劉業強核酸檢測結果初步確診 正接受居家檢疫 昨日無出席行會疫情︱立法會通過檢疫可領病假 拒打針者被解僱屬合法林鄭月娥料今年18區都有地區康健中心 制訂發展藍圖將交下屆政府警接458宗消費券案件 187宗冒領、32宗套現 最多竟與大頭蝦有關