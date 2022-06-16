疫情．最新｜今起入酒吧需快測陰性圖　賞你食半價餐飲券10時開售

本港昨日（15日）新增971宗本地確診，輸入個案76宗，單日確診個案再度破千達1,047宗。培正中學6學生出席田徑隊聚餐後染疫，一人證實感染BA.2.12.1變異病毒。

政府今日（16日）起收緊酒吧防疫措施，酒吧、酒館、夜店及夜總會顧客需持24小時內快測陰性結果證明，才可以進入。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月15日最新數字平均升至2.063，上限更達3.42。（港大醫學院圖片）

▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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【07:15】新冠病毒單日確診個案重上千宗水平，疫情已波及老人院及殘疾人士院舍，昨日多達四間院舍爆疫。據了解，為免再出現第五波疫情初期院舍病人逼爆醫院急症室而出現等到死情況，社會福利署已着手準備重開暫託中心方案，一旦大爆疫，可利用康文署的體育館，供院友入住隔離和治療，署方已與之前營辦暫託中心的非政府機構和私家醫院聯絡，在有需要時可在一星期內重開，務求走在疫情之前。

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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【00:54】香港足球總會公布，日前完成亞洲盃外圍賽的香港足球代表隊，有12名職球員確診新冠肺炎。

香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周，大軍周二（14日）晚完成賽事後，即離開印度飛往泰國；陣中效力東方龍獅及理文的成員，將跟球會會合，備戰本月24至30日於武里南上演的亞協盃分組賽。至於其餘球員，就會在周四（16日）經曼谷返港。

港足完成亞洲盃外圍賽任務，取得出線決賽周資格。（HKFA）

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▼６月14日 政府疫情記者會▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

