立場新聞｜鍾沛權林紹桐煽動罪成　准保釋至9.26判刑

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指透過媒體，串謀發布或複製煽動刊物。控方早前引用17篇《立場》的文章，包括初選案被告何桂藍等人的專訪；羅冠聰的網誌，及區家麟等人的文章，指其內容激進，認為《立場》實為政治平台，宣揚打擊政府言論。辯方反駁指文章內容並無失實，強調《立場》只是反映社會上不同聲音，關乎公眾利益作記錄，並無煽動意圖。



法官郭偉健今午(29日)頒下裁決，認為《立場》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港本土自主，在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，因而裁定三名被告均罪成。郭官准鍾及林以原有保擔保，並案押後至9月26日判刑。



3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物」罪。

辯方庭上透露，被告林紹桐今因身體不適未能到庭應訊，獲法官郭偉健批准由律師代表。

【立場新聞案・專頁】

被告鍾沛權中午已到達法院，並與律師商討。

次被告林紹桐因身體不適，今天未有到庭。(資料圖片)

法官郭偉健在裁決理由指，考慮到《立場新聞》的《創刊辭》、三篇社論及實體刊物《立誌》等證據，認為《立場》的政治理念是本土主義，認為鍾及林認同文章煽動意圖，並提供《立場新聞》作發布平台，意圖煽動憎恨中央或香港政府、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變依法制定的事項、及憎恨司法。無論如何，兩人至少罔顧煽動後果，裁定他們具有犯罪意圖。

林在求情信指刻意迴避不報道亦是失責

林紹桐在其求情信指，這宗案件的關鍵是新聞自由，是言論自由。新聞工作者不但要為自己的報道負責，若明知公眾有知情權，但刻意迴避不報道亦是失責。亦因如此，新聞工作者捍衛新聞自由的唯一方式是報道，正如今天仍然緊守崗位的每一位。他又稱只是行業的其中一人，剛巧成為被告。

多國領事到庭旁聽，大批傳媒中午已在法院外守候。(詳看下圖)

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中外多間傳媒早上已陸續到達區院，被告鍾沛權中午12時半左右已抵達，並與律師商討，但未有發言。多國領事，以及不少泛民人士亦有到庭旁聽。

17文章函蓋六大範疇

控方舉證時，主要依賴《立場》於 2020年7月，至2021年12月發佈的17篇文章，包括六大範疇：民主派初選案、12 港人潛逃、境外勢力倡議國際制裁、國安法相關執法行動和司法程序、中大暴動案，及攻擊中央和政權等。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章及其主要內容。(詳看下圖)

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控方指煽動文章包括專訪及網誌

17篇文章中包括何桂藍、羅冠聰、許智峯等人的專題訪問，控方指這些受訪者均是非法活躍分子、潛逃罪犯或通緝人士，他們在涉案文章提出分裂國家等主張，及不斷作出警暴等不實指控。另外，《立場》亦曾刊登了陳沛敏、區家麟等人的網誌，內容包含《國安法》為惡法等毫無事實根據的指控。

認為立場新聞是政治平台

控方直指，《立場》是政治平台，在反修例運動後更吸引大批志同道合的人士，由2018年前每年收捐款僅約500萬元，至2019年增至8千萬元。控方又指，《立場》過去多次與身處海外的激進活躍分子，或被通緝的政治人物合作，以《立場》作為其發聲平台，宣揚他們激進及違法的政治理念，甚至把羅冠聰、許智峯等人「包裝成人權戰士」，乘機打擊政府。

17文配合社會事件推波助瀾

控方另指，鍾林二人在《立場》先後任職總編輯，所有文章或影片在《立場》平台發布須得其批淮。控方認為，法庭可透過司法認知接納香港當時因經歷了前所未有的動盪，而涉案17篇文章明顯是經細心安排，配合當時反政府社會事件發布，以推波助瀾、加強該些反政府議題的效力。

鍾沛權自辯時的重點。(詳看下圖)

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辯方反駁文章內容並無失實亦無構成國安風險

辯方則指，控方不曾指控涉案17篇指稱煽動文章內容失實，或對國家安全構成實際風險。另就部份指稱煽動文章，辯方指出其他報章均有類似報道，質疑為何只有《立場》要負刑責。

兩被告只是做好新聞容納不同聲音

辯方重申，兩名被告的初心由始至終都是要做好新聞，盡量容納不同的聲音，做到來稿必登，以體現充份言論自由。正如鍾自辯時所言，他曾因《立場》經濟困難而先後停薪和減薪，但絕不會為增加收入而改變工作方式。

鍾在接受盤問時的主要辯解。(詳看下圖)

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盡媒體職責做同業都在做的事

辯方強調，《立場》的原則是，只要發生在公眾場合，具公眾利益的事，都需要進行紀錄，報道新聞和紀錄個人的說話，是傳媒的職責，故不會因為報道就說《立場》在幫他人做宣傳，因為《立場》只是在做所有媒體都做的事。

否認是政治平台亦非同意所有受訪者的立場

對於《立場》是否「政治平台」，鍾沛權在自辯時曾指，《立場》一年發佈的文章有逾兩萬篇，不會花如此多的人力物力發表大量文章，只是為了襯托17篇被指煽動的文章。《立場》過去曾訪問不同立場的政治人物，他們亦不可能支持曾提及的所有主張，他們堅持，言論自由下，不同立場的人亦應有其發言的機會。

就17篇文章等指控回應。(詳看下圖)

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17文章只佔全部文章的0.01%

辯方最後指出，控方從《立場》的10萬篇文章中，僅抽出涉案的17篇文章提出檢控，按比例計，即只有0.01%的文章涉及煽動。如果被告自認為沒有違法，認為國家很安全，也沒有想危害國家，即使法庭認為17篇文章有煽動成份，加上《立場》的創刊辭、「6.27決定」等環境證供，都可以看出被告非立心犯法，故認為控方的指控並未達至刑事罪名的標準。

案件編號：DCCC265/2022