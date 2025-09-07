跑步人誌．黎劍茵︱地產達人突變超馬跑手　苦練7887見到海市蜃樓

印象中，從事地產代理工作的人士日理萬機，名副其實「分分鐘都係錢」、「秒秒鐘幾十萬上落」，因此當聽到中學老best說她公司有位同事是跑得之人，而且專攻超長距離跑步和三鐵賽事，便極之好奇，央求她代為介紹。

黎劍茵（Angela）入行30年，管理的團隊多達100人，平日有多忙碌可想而知。她每天早上9時半上班，放工不等如工作完結，往往接電話接到深夜12時，到底這樣的大忙人是如何與跑步扯上關係？

跑步人誌．黎劍茵︱系列之一

攝影：鄭子峰



中原地產中半山區高級營業董事董事黎劍茵（Angela）從事地產代理工作多年，同時熱愛跑步。（鄭子峰攝）

「4字頭」起跑 膽粗粗由行山、馬拉松到長途山賽

「我天生唔係做運動嘅材料」，Angela自言從小與運動無緣，直到某年參與慈善組織苗甫行動在雲南興建學校的活動，需要行山25公里，活動中她認識了一班行山朋友。不料之後相約行山，山友卻嫌她速度太慢，竟在半路把她丟棄，先行下山。

那次不爽快的經歷，激發她開始行山和運動。當時大約是2010年，Angela 說那時年紀已踏入「4字頭」。之後認識一些跑友，於是開始上跑步班，報名參加渣馬半馬、全馬賽事。她未滿足跑路賽，始終鍾情山野的她先玩全程100公里的香港100越野賽（HK 100），「當時應該是賽事第一或第二屆，玩咗20幾個鐘，之後成隻腳腫晒。」

Angela換上跑衫跑鞋便起跑。（鄭子峰攝）

衝擊UTMF失敗 回港苦練10轉7887

辛苦戰畢HK 100，數年後在朋友推動下參加環富士山超級越野賽（UTMF），她坦言：「當時都唔知咩係UTMF。」就在這種「朋友叫我去，我就去」的一時衝動下，當然準備不足，笑言：「我淨係知道唔可以用Pole（行山杖），比賽在日本富士山舉行。」

「結果行到第4個check point（檢查點），便因失溫cutoff」，被迫中止比賽。原本敗興而回，然而當她在終點看到其他參賽者高高興興完賽，心裏十分羨慕，便跟自己許下承諾，決心日後重回富士山再戰。

Angela返回香港苦練，練習時「試過跑10轉大帽山7887」——屬於麥理浩徑第7至第8段的針山、草山、大帽山（針草帽），是香港著名的連走跑山路線，第7段長度為6.2至7公里，第8段距離9.5至9.7公里，兩段加起來已有15.7至16.7公里，來來回回跑10轉，足足160公里。她試過由星期六晚開始跑，通宵跑到星期日中午，過程不止艱辛，甚至曾經「見到海市蜃樓。」皇天不負有心人，如此用努力操練之下，Angela在2015年順利完成UTMF賽事。

Angela在2023年曾在毅行者女子組獲第一名，獎座亦放在辦公室。（鄭子峰攝）

獨愛100公里以上超馬 組隊由倫敦跑到牛津

她總是謙稱自己跑得不快，實則2023年曾在毅行者女子組獲第一名，以19小時17分完賽，Angela強調「最慢係我」。4個組員當中，有山界著名跑者、現職教育局副秘書長的李碧茜（Ida，她丈夫羅楚健同為本地越野跑高手）。Ida是毅行者首名14小時內完賽的女跑手，Angela相對這種「外星人」級數的高手或許不算快，但在我等普羅「地球人」眼中，已是相當之快。

她記得當時與隊友一起吃東西和說笑，「到咗先知第一」，又指那年正值賽事時隔3年首度復辦實體賽，參加的人不多。馬拉松跑過10多隻，她最喜愛還是跑山，抱着膽粗粗心態，參加過多項超馬賽事，距離愈長愈好，「我真係好鍾意100公里以上的長距離。」

多次參加HK 100、UTMB各地系到賽，去過塔斯曼尼亞比賽，亦曾在「武嶺168」獲得名次，數到最特別的一次，是重遊舊地，回到成長階段的英倫作賽。

Angela工作忙碌，訪問期間一收到電話便要立即處理。（鄭子峰攝）

首次獨自上路烏龍百出最難忘

昔日在英國讀書和工作10多年，Angela從未想過有朝一日會用雙腿由倫敦跑到牛津，回想假如是過去的自己，根本不會有這個可能，「梗係搭火車啦！」這項名為Thames Path 100（TP 100）的賽事，賽道沿着泰晤士河步道從倫敦跑到牛津，全長100英哩（約160公里），她很享受以不一樣的角度和方式重遊成長地，尤其是跟Ida在內幾個志同道合的好姐妹一起參賽，既開心又回味。

Angela自稱是路癡，每次比賽都要有人帶，大多數時候都會與Ida等好友結伴，唯獨疫情那年罕有地獨自上路，到紐西蘭出戰Tarawera超馬越野賽，怎料未起步已出事——行李帶漏背包，最後檢查時才發現起步點只得一隻跑鞋，唯有趁Expo未關門急急腳買新鞋新背囊，可是新鞋穿不慣之下「第一個check point已跌倒。」

人生路不熟，戰戰兢兢下捱到黑夜，最後以30小時以下完賽，讓她很滿意。突破孤身上路的心理關口，獨自解決種種困難，驚心動魄一役，如今成為她最難忘的回憶。

寶雲道是Angela常常練跑的「基地」。（鄭子峰攝）

給自己的生日禮物——成為「大鐵人」

Angela稱在年紀漸長之下，近年已較少參加「大長途」長跑賽，轉玩三項鐵人——耐力驚人的她當然不是玩奧運距離的短途賽，而是全程226公里，即游泳3.8公里、單車180公里和跑步42.195公里的長三鐵（Full Ironman全程三項鐵人賽，又稱：全鐵／超鐵／大鐵人）。

嫌夏天練跑太熱、太辛苦，於是重新學游泳，「送給自己的50歲禮物，就是參加大鐵人比賽。」日常工作繁重，如何分配時間練習？Angela自有一套：「當其他人在上網、煲劇，我就將所有娛樂的時間用來練習，人哋煲劇一個鐘，我就跑10K」，並趁周末早上練長途游泳或單車。

拍攝當日請她在寶雲道斜路上上落落足足跑6、7轉，Angela毫無怨言，還愈跑愈開心。（鄭子峰攝）

「我係開心跑步人」

比起影視產品帶來的娛樂享受，她更喜愛追求自我挑戰，同時又不會強迫自己，從不強求比賽成績，亦不會練Program。當大部分跑手仍在追逐分秒，她只求：「完成比賽就得，自己happy咪算。」

每個人的跑步動機都不同，有人為減肥，有人為求進步，甚少遇上Angela一樣能自稱「我係開心跑步人」的跑手。她分享，每逢工作或日常生活每有什麼開心或不開心的事情，「一去寶雲道跑一轉，煩惱便化解一空，立即開心返。」

她所言非虛，拍攝當日攝影師請她在寶雲道斜路上跑，上上落落足足跑6、7轉，Angela非但毫無怨言，跑得汗流浹背的同時臉上流露真摰笑容，筆者和攝影師二人均完全感受到她是真的很喜歡跑步。

（跑步人誌．黎劍茵︱系列之一）

跑步人誌．黎劍茵︱地產達人突變超馬跑手 苦練7887見到海市蜃樓

跑步人誌．黎劍茵︱跑步有助事業：「100K都跑到，有咩做唔到？」