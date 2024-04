【CAPRI 藍激光暗瘡守衛戰】三次暗瘡療程KO黑頭．粉刺．暗瘡

油痘肌是大眾常見皮膚困擾之一,不少人由青春期開始,都需要長期作戰,與油脂分泌抗衡。因為頭部、面部及身體的油脂分泌過盛,會令頭髮及面部出現油膩感,甚至油光滿面。如處理不當便會造成黑頭、粉刺及暗瘡等困擾,嚴重影響外觀之餘,更令自信不再。



理解暗瘡成因 才能對症下藥

黑頭、粉刺及暗瘡的罪魁禍首,主要是皮脂腺分泌過多。毛囊開口較細,加上毛囊細胞剝落角質,毛囊開口被過度角化的角質細胞堵塞,無法順利排走皮脂,造成閉鎖性粉刺(白頭)或開放性粉刺(黑頭)。

粉刺無法順利排出時,會擠壓毛囊周圍組織,再加上皮脂腺所產生的中性脂肪酸會分解成游離脂肪酸,滲入真皮層,引致皮膚發炎紅腫,而且毛囊堵塞而形成的封閉環境,容易滋生痤瘡桿菌,進一步惡化成膿皰型暗瘡。

認清暗瘡4大成因

拆解坊間暗瘡處理手法

坊間處理暗瘡方法的潛在副作用

坊間有不少處理暗瘡的方法,當中以外用A酸及化學煥膚最為有效,可以針對治療皮脂分泌及毛囊角化,但均治標不治本,一旦停用即容易復發,而且會引致多種副作用。口服A酸針對治療皮脂分泌及毛囊角化,亦有效抑制發炎反應,但副作用更為嚴重。

少男少女最受暗瘡困擾,首批嘗試CAPRI 藍激光療程的學生大讚效果顯著,改善暗瘡問題之餘,皮膚質素亦大有改善!

CAPRI 藍激光 三次KO暗瘡

小編為油痘肌特別推介CAPRI 藍激光治療,因為臨床研究證實, 3次治療,即能顯著改善暗瘡高達六成^!CAPRI 藍激光於韓國及台灣早已大熱,經千呼萬喚,最近終於登陸香港,拯救香港少男少女!

真人實證只需進行3次CAPRI 藍激光療程,即可有效改善暗瘡、黑頭及面油過盛等皮脂困擾

3次CAPRI藍激光治療

• 發炎程度從4下降到1.9*

• 皮脂分泌量減少50%*

• 發炎型痤瘡減少62.3%^

療程後追蹤一年

• 暗瘡數量持續減少#

• 出油量維持低點#

各種針對暗瘡的光學技術對比

全球唯一針對暗瘡的儀器 雙波長三功能

CAPRI 藍激光是全球唯一針對暗瘡的雙波長激光(1450nm+450nm),能充分發揮「控油、滅痘、殺菌」3 大重點功能,從源頭KO粉刺、暗瘡、頭瘡、毛孔粗大及面油過盛等皮脂困擾,從此擺脫油膩感,重拾自信。

CAPRI藍激光控油.滅痘.殺菌三步曲

CAPRI 藍激光是全球唯一針對暗瘡的雙波長激光(1450nm+450nm)

CAPRI 藍激光獲KFDA認證,配合ATCD 冷卻系統,確保安全舒適,而且無需敷麻,無痛無創,絕對是治療暗瘡的安心之選。

CAPRI 藍激光療程無需敷麻,過程舒適,精準滅痘,乾淨俐落!

醫美先驅 引進CAPRI 藍激光

肌膚是年輕指標,透過專業護理可以定格年輕,甚至「逆轉肌齡」。

成立於2002年的彩光醫學美容中心,以拉丁文CUTIS為名(即「肌膚」的醫學用語),致力為客戶探索最新最佳的醫學美容儀器及療程,力臻完美。

CUTIS 彩光醫學美容中心位於旺角惠豐中心18樓,位置方便,環境整潔

有見CAPRI 藍激光於台灣及韓國等地大熱,CUTIS特意引進,以專業醫美團隊及細緻服務,為少男少女提供原廠正貨的CAPRI 藍激光療程,殲滅暗瘡,捍衛自信。

CUTIS特設CAPRI 藍激光療程主題房

限時優惠做足「全臉」只需$1,280

心思思想感受CAPRI 藍激光守衛戰的強大力量?CUTIS推出限時優惠,只需$1,280就可以試做療程,明碼實價絕不硬銷!

療程包括:

1. VISIA智能皮膚分析

2. 諮詢醫生及暗瘡治療方案

3. CAPRI藍激光全臉部療程

首 50 位網上付款的客人,更額外送您 MS.CUTIS x 痘痘兵限定版 10000W 無線充電寶!

WhatsApp 查詢:5229 9347

療程資訊:www.cutismedi.hk/capri

CUTIS推出限時優惠,只需$1,280就可以試做療程,明碼實價絕不硬銷,首 50 位網上付款的客人,更可額外獲贈 MS. CUTIS x 痘痘兵限定版 10000W 無線充電寶

資料來源:

