【CAPRI 藍激光暗瘡守衛戰】三次暗瘡療程KO黑頭．粉刺．暗瘡

油痘肌是大眾常見皮膚困擾之一，不少人由青春期開始，都需要長期作戰，與油脂分泌抗衡。因為頭部、面部及身體的油脂分泌過盛，會令頭髮及面部出現油膩感，甚至油光滿面。如處理不當便會造成黑頭、粉刺及暗瘡等困擾，嚴重影響外觀之餘，更令自信不再。



理解暗瘡成因 才能對症下藥

黑頭、粉刺及暗瘡的罪魁禍首，主要是皮脂腺分泌過多。毛囊開口較細，加上毛囊細胞剝落角質，毛囊開口被過度角化的角質細胞堵塞，無法順利排走皮脂，造成閉鎖性粉刺（白頭）或開放性粉刺（黑頭）。

粉刺無法順利排出時，會擠壓毛囊周圍組織，再加上皮脂腺所產生的中性脂肪酸會分解成游離脂肪酸，滲入真皮層，引致皮膚發炎紅腫，而且毛囊堵塞而形成的封閉環境，容易滋生痤瘡桿菌，進一步惡化成膿皰型暗瘡。

認清暗瘡4大成因

拆解坊間暗瘡處理手法

坊間處理暗瘡方法的潛在副作用

坊間處理暗瘡方法的潛在副作用

坊間處理暗瘡方法的潛在副作用

坊間有不少處理暗瘡的方法，當中以外用A酸及化學煥膚最為有效，可以針對治療皮脂分泌及毛囊角化，但均治標不治本，一旦停用即容易復發，而且會引致多種副作用。口服A酸針對治療皮脂分泌及毛囊角化，亦有效抑制發炎反應，但副作用更為嚴重。

少男少女最受暗瘡困擾，首批嘗試CAPRI 藍激光療程的學生大讚效果顯著，改善暗瘡問題之餘，皮膚質素亦大有改善！

CAPRI 藍激光 三次KO暗瘡

小編為油痘肌特別推介CAPRI 藍激光治療，因為臨床研究證實， 3次治療，即能顯著改善暗瘡高達六成^！CAPRI 藍激光於韓國及台灣早已大熱，經千呼萬喚，最近終於登陸香港，拯救香港少男少女！

真人實證只需進行3次CAPRI 藍激光療程，即可有效改善暗瘡、黑頭及面油過盛等皮脂困擾

3次CAPRI藍激光治療

• 發炎程度從4下降到1.9*

• 皮脂分泌量減少50%*

• 發炎型痤瘡減少62.3%^

療程後追蹤一年

• 暗瘡數量持續減少#

• 出油量維持低點#

各種針對暗瘡的光學技術對比

全球唯一針對暗瘡的儀器 雙波長三功能

CAPRI 藍激光是全球唯一針對暗瘡的雙波長激光（1450nm+450nm），能充分發揮「控油、滅痘、殺菌」3 大重點功能，從源頭KO粉刺、暗瘡、頭瘡、毛孔粗大及面油過盛等皮脂困擾，從此擺脫油膩感，重拾自信。

CAPRI藍激光控油．滅痘．殺菌三步曲

CAPRI 藍激光是全球唯一針對暗瘡的雙波長激光（1450nm+450nm）

CAPRI 藍激光獲KFDA認證，配合ATCD 冷卻系統，確保安全舒適，而且無需敷麻，無痛無創，絕對是治療暗瘡的安心之選。

CAPRI 藍激光療程無需敷麻，過程舒適，精準滅痘，乾淨俐落！

醫美先驅 引進CAPRI 藍激光

肌膚是年輕指標，透過專業護理可以定格年輕，甚至「逆轉肌齡」。

成立於2002年的彩光醫學美容中心，以拉丁文CUTIS為名（即「肌膚」的醫學用語），致力為客戶探索最新最佳的醫學美容儀器及療程，力臻完美。

CUTIS 彩光醫學美容中心位於旺角惠豐中心18樓，位置方便，環境整潔

有見CAPRI 藍激光於台灣及韓國等地大熱，CUTIS特意引進，以專業醫美團隊及細緻服務，為少男少女提供原廠正貨的CAPRI 藍激光療程，殲滅暗瘡，捍衛自信。

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2. 諮詢醫生及暗瘡治療方案

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資料來源：

*Kwon, H. H., Choi, S. C., Jung, J. Y., Bae, Y. I., & Park, G. H. (2018). Comparison of novel dual mode vs conventional single pass of a 1450-nm diode laser in the treatment of acne vulgaris for Korean patients: A 20-week prospective, randomized, split-face study. Journal of cosmetic dermatology, 17(6), 1063–1068.

^Kwon, H. H., Choi, S. C., Jung, J. Y., Bae, Y., & Park, G. H. (2019). A Novel Combined Light-Based Treatment of Acne Vulgaris With 1,450-nm Diode Laser and 450-nm Blue Light. Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 45(9), 1147–1154.

#Jih, M. H., Friedman, P. M., Goldberg, L. H., Robles, M., Glaich, A. S., & Kimyai-Asadi, A. (2006). The 1450-nm diode laser for facial inflammatory acne vulgaris: dose-response and 12-month follow-up study. Journal of the American Academy of Dermatology, 55(1), 80–87.

（資料及相片由客戶提供）