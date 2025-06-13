以軍多輪空襲　伊朗無人機反擊　特朗普：德黑蘭不可擁核武｜最新

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）周五（6月13日）宣布進入緊急狀態，強調在以色列對伊朗發動襲擊之後，預計在不久的將來會有針對以色列及其平民的導彈和無人機襲擊。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。



【13:29】英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，就以色列和伊朗的空襲消息感到憂慮，他敦促各方盡快緩和緊張關係。

【13:10】伊朗政府發聲明，稱以色列的「懦弱」襲擊反映德黑蘭堅持核濃縮、核科技及導彈力量。

【13:00】IAEA指，納坦茲的核設施輻射水平未有上升，德黑蘭方面亦通報當地南部布什爾核電站（Bushehr）未受空襲波及。

【12:57】以色列軍方發言人稱，以軍一共派出200架戰機參與空襲伊朗，攻擊超過100個目標。當局亦提到，伊朗在過去數小時向以色列方面發射過百架無人機，以軍正擊落它們。

【12:40】伊朗傳媒報道，德黑蘭一個住宅區遭以色列空襲後，導致5死20傷。

圖為2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。（Reuters）

【12:38】兩名以色列官員向路透社表示，以色列預計伊朗在未來數小時會有回應措施，包括發射數以千計彈道導彈。

【12:34】沙特阿拉伯譴責以色列襲擊伊朗，指做法侵犯德黑蘭主權、安全及國際法。

【12:06】伊朗國營傳媒報道，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri ）已經死於以軍空襲。

伊朗國營傳媒6月13日證實，武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri，左）死於以軍空襲。圖為2019年4月18日，巴蓋里與最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭出席活動。（Getty Images）

【12:03】伊朗或向以色列報復在即，內塔尼亞胡呼籲民眾可能在防空設施避難一段時間。

【12:00】以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）表示，以色列有權及責任自衛，亦會一直有決心及清晰地進行。

【11:58】以色列軍方宣布在西岸的巴勒斯坦城市實施封城，直到另行宣布為止。

【11:57】美國官員稱，華府仍有意在15日與伊朗代表會談。

【11:53】特朗普接受霍士新聞表示，伊朗不可擁有核彈，並希望可以重返談判桌。

【11:45】《紐約時報》報道，以軍向伊朗發動五輪空襲，當中包括伊朗西北地區的最大經濟樞紐和都會區大不里士（Tabriz）。

【11:41】伊朗外交部亦表示，回應以色列的行動將符合國際法，又指以色列的最大支持者美國需要為以色列的冒險主義後果負責。

【11:39】伊朗軍方發聲明，批評以色列襲擊平民及軍事區域，導致婦孺及軍事人員傷亡，形容行為違背國際準則。聲明同時表明會向發起有關行動的指揮官、執行和支持者採取報復。

【11:29】國際原子能機構（IAEA）證實納坦茲核設施遭以色列空襲擊中。

【11:28】中東國家阿曼批評以色列需要為局勢升溫及後果負責。

【11:25】以色列軍方稱，伊朗在最新數月加快發展核計劃，令德黑蘭方面更接近取得核武。當局稱全球已採取可行的外交方式阻止，惟遭德黑蘭方面拒絕。

【11:15】哈梅內伊揚言，以色列將受到嚴厲懲罰。

【10:54】伊朗官媒：以色列向德黑蘭作出新一輪空襲，當地傳出防空炮火聲。

【10:48】伊朗努爾新聞網（Nournews）報道，哈梅內伊的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在以色列的空襲中嚴重受傷。

【10:48】伊朗武裝部隊發言人表示，以色列及美國需要為今次事件付出沉重代價。

【10:47】以色列官員稱，以色列與美國全力協調伊朗問題，又指空襲前已事先通知華府。

【10:36】路透社引述伊朗安全消息，伊朗最高精神哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）仍然生還，並已經得知以色列空襲的簡報。

以色列6月13日空襲伊朗後，德黑蘭市內有建築物受損。（Reuters）

【10:31】伊朗官媒指，納坦茲核設施再傳出爆炸聲。

【10:23】伊朗國家電視台報道，伊朗宣布關閉空域，直到另行公布為止。

【10:17】白宮表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）13日將會出席國家安全委員會會議。他曾較早前警告，假如伊朗核談判破裂，中東或爆發巨大衝突。

【10:15】路透社引述伊朗安全消息人士稱，德黑蘭方面考慮就以色列的襲擊採取「強硬回應」。

【10:08】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里仍然生存，目前身處指揮中心。

【10:06】以色列駐聯合國代表Danny Danon接受美媒訪問時表示，以色列持續與美國溝通，但襲擊伊朗一事是以色列的獨立決定。

以色列6月13日空襲伊朗多處地點後，德黑蘭有建築物冒出濃煙。（Reuters）

【10:04】伊朗國營傳媒報道，兩名核子科學家Fereydoun Abbasi及Mohammad Mehdi Tehranchi 遭以軍殺害。

【09:44】伊朗國營傳媒證實伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）死於以軍空襲。

伊朗官方證實伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）死於以軍空襲。（Reuters）

【09:35】伊朗國營傳媒表示，位於德黑蘭的伊斯蘭革命衛隊總部遭以軍擊中，並指以色列情報部門在伊朗內部進行連串破壞活動。

【09:34】中國駐伊朗大使館呼籲當地公民留意局勢發展，提升安全。

【09:32】以色列空襲伊朗後，半島電視台（Al-Jazeera）引述伊朗專家指，伊朗很大機會不會在15日恢復與美國的核談判。

【09:29】BNO新聞稱，以色列向伊朗發動第二輪攻勢。

【09:27】伊朗國營電視台指，德黑蘭等地的住宅區遭以軍空襲。

【09:24】路透社引述一名以色列國防官員報道，伊朗的多名幕僚，包括總參謀長及資深核科學家或死於今次行動中。

【09:06】以色列軍方稱，空襲的目標包括伊朗軍事指揮官。

以色列6月13日空襲伊朗多個地方後，德黑蘭的民眾在街頭聚集。（Reuters）

【08:57】內塔尼亞胡指，行動針對伊朗位於納坦茲的主要核濃縮設施，強調無意與伊朗民眾為敵，而是將矛頭指向伊朗政權。

以軍6月13日空襲伊朗後，以色列全國響起防空警報。特拉維夫的民眾隨即到防空洞暫避。（Reuters）

【08:53】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以色列發起「Rusing Lion」行動，針對伊朗對以色列生存的軍事行動。他表示行動會持續至完成為止，指行動針對伊朗核濃縮設施、彈道導彈生產工廠及軍事能力。

【08:49】以軍表示完成首階段攻勢，包括空襲伊朗多個軍事設施，當地多個核設施成為目標。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

【08:46】美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）指，美國沒有參與以軍的空襲行動，強調華府的優先事項是保障區內美軍安全。他表示，以色列向美國稱行動屬自衛性質，他同時強調伊朗不應攻擊美軍作為報復。

【08:42】以色列軍方官員稱，以色列襲擊了伊朗境內「數十處」設施。以軍表示伊朗政權正在推動一項研發核武的秘密計劃，而伊朗擁有足夠的聚變材料，可在幾天內製造 15 枚核彈。

【08:41】伊朗國營電視台表示，伊朗暫停德黑蘭霍梅尼機場所有航班。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

【08:35】伊朗國營電視台表示，首都德黑蘭聽到多下爆炸聲。另外，國家防空系統處於全面戒備狀態。

美媒Axios新聞網引述消息人士報道，以色列空軍周四對伊朗實施了襲擊。目前尚不清楚以色列的目標是什麼。

路透社引述伊朗國營電視台指，伊朗首都德黑蘭北部發生爆炸，目前暫未知傷亡如何。