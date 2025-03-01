【星之谷】財政預算案苦中一點甜 減印花稅誰人受惠？

新一份財政預算案出爐，在政府財赤的大環境下，開源節流成為施政重點，幸而物業印花稅亦有所調整，100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，對有意上車人士而言，可謂苦中一點甜。而新政策有望為二手樓市解凍，刺激成交。



在財政預算案未公佈前，買入400萬元物業，需繳納樓價1.5%的從價印花稅，即相當於6萬元的稅款；而在財爺宣佈減印花稅後，買入400萬元的物業，從價印花稅僅100元，而由於稅率是遞進計算，故日後樓價432.3萬以下的物業，買家需要承擔印花稅亦有所寬減。

觀乎目前的樓市，發展商持續減價推售新盤，不少一手新樓都低見四字頭，不過發展商在推售新盤時，很多時都會以代繳印花稅作招徠，基本上買家是毋須支付稅金，所以今次減稅對新盤買家而言未必真正受惠。

當然，部分發展商或會良心地將所寬免的印花稅回饋予買家，例如提供更多折扣優惠或回贈，值得注意的是，發展商提供的回贈，需要從按揭貸款額扣減，變相買家首期會增加，​買家要準備充裕的資金以作調動。

二手業主或降低叫價

至於在二手市場，則主要由買家支付印花稅。需要強調的是，準買家大都不會因為可節省區區6萬元稅款而貿然出手置業。但業主如願意稍為降低叫價，例如本身物業叫價是410萬元，在新制下只要減價10萬，連同幾天前的舊印花稅比較下，就會產生減價16萬元的效果，對買家而言就會更吸引。

事實上，在公佈減印花稅後，地產代理網站中顯示，部分原本標價在400萬左右的樓盤廣告，已經反應迅速地減價，並以「100元印花稅」作招徠。相信部分有意上車而又未能抽新盤的準買家，未來都有機會將置業目標重新投放於二手市場，刺激交投，令原本冰封的二手市場解凍。

甩名轉名仍有作用

另一方面，調低印花稅亦有助減輕甩名和轉名的開支。例如業主將物業轉名予近親，交易或會視作新買賣而非轉按，新業主有機會申請到9成按揭。另外，聯名物業移除其中一名業主的身份，要透過律師進行買賣程序，而印花稅會以樓價的一半去計算，故800萬以下的聯名物業在新稅率下甩名，都只需要支付100元稅款。

雖然目前無論是否有物業在身，都可申請到最高7成按揭，但聯名買家一旦想再買多一個物業並申請高成數按揭，透過將現有物業近親轉讓，新物業就有機會申請到最高9成按揭；如申請人沒有其他按揭在身，新物業的按揭保費亦會較低，故甩名仍有一定好處。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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