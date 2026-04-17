穀雨2026｜易疲倦水腫！去濕健脾7食物+8款湯水　5習俗飲茶避邪

穀雨2026｜穀雨是二十四節氣中的第六個節氣，也是春季的最後一個節氣。通常在每年的4月19至20日之間，2026年則落在20日。此時氣溫回升，降雨量增加，空氣濕度也隨之增大。中醫認為，外界環境的潮濕容易侵入人體，因此建議多食去濕的食物或湯水。此外，穀雨期間也流傳著許多傳統習俗。



穀雨期間，氣溫回升，降雨量增加，空氣濕度也隨之增大。（freepik）

穀雨2026｜穀雨的由來

俗話說「春雨貴如油」，即指春天的雨水極珍貴，對農作物的生長至關重要。古人觀察到在春季快結束時，氣候回暖、雨水豐沛。這場及時雨最能滋潤新種的農作物，古人為了紀念便取名「穀雨」，寓意著「雨生百穀」。

此外，據《淮南子·本經訓》記載，「昔者倉頡作書，而天雨粟，鬼夜哭」。相傳黃帝時期的史官「倉頡」創造了文字，這項壯舉驚天動地，出現了天降穀子雨的奇觀。後人為了紀念倉頡的偉大功績，便將這一天命名為「穀雨」。時至今日，有些地方會在這天祭祀倉頡。除此之外，還流傳著其他習俗。

去濕偏方｜洋蔥生薑敷腳排毒改善失眠？中醫揭成效真相 1類人不宜

相傳黃帝時期的史官「倉頡」創造了文字，這項壯舉驚天動地，出現了天降穀子雨的奇觀。（來源：wikipedia）

穀雨2026｜穀雨節氣5習俗

1. 喝穀雨茶

南方地區（如浙江、福建等）會有穀雨採茶的習俗，此時採製的茶稱為「二春茶」，色澤鮮綠、香氣宜人。傳說喝「穀雨茶」能清火、明目，還能避邪保平安。

2. 吃香椿

南方飲茶，北方就流行吃「吃春」，即吃香椿的嫩芽。穀雨前後的香椿爽口且營養豐富，有「雨前香椿嫩如絲」之說。香椿性寒有清熱解毒、健脾開胃等功效。

3. 賞牡丹

牡丹花通常在穀雨前後盛開，因此又被稱為「穀雨花」。所以每逢穀雨有些地區（如河南洛陽等）會舉辦牡丹花會，吸引遊客觀賞。

4. 走穀雨

古人會在這一天到野外踏青，順便賞花，寓意與自然融合、強身健體。

5. 祭海節

對於漁民而言，穀雨前後海水回暖是下海捕魚的好時機。有些沿海地區會舉行海祭，祈求神靈保佑出海平安、滿載而歸。

南方地區（如浙江、福建等）會有穀雨採茶的習俗，傳說喝「穀雨茶」能清火、明目，還能避邪保平安。（freepik）

春天湯水食譜｜10款湯水養肝健脾去濕！春天濕重傷肝3類人易中招

穀雨2026｜7種食物去濕健脾

穀雨期間正處於春夏交替，降雨頻繁，「外濕」沉重，「濕邪」極易入體，最易損傷脾胃，導致食慾不振、疲倦、四肢沉重、易水腫等濕重症狀，所以建議吃些去濕、健脾的食物。穀雨24節氣 | 中醫教多吃冬瓜山藥健脾防濕邪入侵 附袪濕湯水食譜

1. 薏仁（熟）：主要功效是「利水滲濕」，對於改善下半身水腫非常有效。

2. 冬瓜：是天然的利尿劑，能利尿消腫、清熱解暑，適合「濕熱」體質。

3. 白扁豆：被譽為「脾之谷」，能強健脾胃，適合因濕氣重而導致的腸胃不適，尤其春夏交替期間。

4. 茯苓：最厲害的地方在於「藥性平和」，去濕的同時還能健脾。此外，亦能改善因濕氣重而導致的睡眠不佳。

5. 山藥：是「健脾胃」的頂級食材，能從根本固護脾氣。

6. 芡實：有「補脾止瀉」的作用，適合脾虛且容易腹瀉、夜尿多的人。

7. 陳皮：理氣健脾、燥濕化痰，能把體內的氣理順，排除脾胃內黏稠的「痰濕」。

穀雨期間，吃山藥等7種食物有助去濕健脾。（photoAC）

穀雨2026｜忌吃3類食物

在穀雨這種濕氣重的時節，想要有效去濕，除了多吃健脾、去濕的食物，「忌口」同樣重要。脾胃喜歡溫暖，最怕寒涼，在飲食上要避免生冷（冰水、雪糕）、甜膩（如蛋糕等）、辛辣的食物。

穀雨2026｜去濕湯水食譜

去濕湯水食譜1：土茯苓綠豆薏苡仁湯

去濕湯水｜土茯苓綠豆薏苡仁湯去濕解毒5類人不宜 土茯苓乾或鮮好

土茯苓綠豆薏苡仁湯食譜（《徐博士健康頻道》YT截圖）

去濕湯水食譜2：雞蛋花白朮茯苓湯

去濕湯水食譜｜雞蛋花白朮茯苓湯去濕健脾 解四肢倦怠肺熱咳嗽

雞蛋花白朮茯苓湯食譜

去濕湯水食譜3：薏米赤小豆木棉花湯

去濕湯水食譜｜薏米赤小豆木棉花湯健脾利濕 四肢重面油多最啱！

薏米赤小豆木棉花湯食譜

去濕湯水食譜4：粉葛土茯苓去濕湯

去濕湯水食譜｜清熱解毒粉葛土茯苓去濕湯 改善尿黃大便爛皮膚痕

粉葛土茯苓去濕湯食譜

去濕湯水食譜5：淮山蓮子黨參湯

去濕湯水食譜｜健康素湯淮山蓮子黨參湯 健脾補腎安神孕婦不宜

淮山蓮子黨參湯食譜

去濕湯水食譜6：花生眉豆木瓜雪耳湯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜｜保健去濕 健脾潤肺消滯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

去濕湯水食譜7：蓮藕綠豆薏仁湯

蓮藕綠豆薏仁湯食譜｜利水去濕 清熱消暑去水腫

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

去濕湯水食譜8：老黃瓜茯苓扁豆衣湯

老黃瓜茯苓扁豆衣湯：健脾去濕 減疲勞不適