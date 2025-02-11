教育燃新｜世界的變、教育的變

撰文者：黃英琦 Ada Wong（教育燃新主席）



最近看了許多有關DeepSeek的討論，指它用以卵擊石的姿態橫空出世，不須最高效運算的精片，只靠小資本和開源思維去建設媲美ChatGPT的大型語言模型，瞬間改變了矽谷在生成人工智能的大幅領先地位，投資者誇張回應，相關公司股價齊齊下降。



我對此事的興趣在於科技的瓦解力（disruption），DeepSeek的冒起提醒了我們已身在BANI世界。BANI來自美國人類學和未來學家Cascio，他請我們面對現實，直面急劇轉變中的世界，加強洞察力，感受本來堅韌的建設或已Brittle脆化，周邊的人和事都呈現Anxious焦慮慌張，人生和工作已非有秩序的階梯，而是Non-linear非線性的，強與弱隨時逆轉，好多天災都Incomprehensible，極端程度超乎想像。

在教育領域，BANI也衝擊著何謂讀好書的假設：考試高分就是一帆風順？年輕人為何不屑一份工打到老？今天的學科知識在明日的社會仍有用？價值觀、創造力、抗逆力與分數相比，那樣更重要？

科技已改變世界，教育不能落後，必須為新時代設計更好的學習系統。教育的基本，就是每位孩子每天在每個課堂中究竟學習什麼，如何教如何學才有成效。程介明教授說，學習是天性，教育是人為的，總是帶著時代的烙印。那香港也要從實驗中畫出新框架，找到新的學習方法，才能培育能自主學習，有自信，能駕馭未來的孩子。

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

政策可以由上而下，但用家為本、充滿人文精神的創新嘗試和調適，就要由老師主導，因為老師看見需要，也有心有能力。

教育燃新為賽馬會教師創新力量（JC Innopower Teacher Fellowship）的設計和項目執行單位，過去八年，在接觸逾百所中小學及賦能近三百多位老師的工作中，我們認為，老師是教育創新的領航者。

老師看到了學生缺乏學習動機，學習設計割裂。在不同學校，我們見證老師在課程和考試的要求下，亦能減少測考，增加真實的跨科體驗學習，利用設計思維教導創業和STEAM，與家長並肩推行正向教育，或在學科以外重視協作、創意、韌性、溝通力等21世紀技能，以回應時代。

我和教育燃新的團隊會一起深耕這個欄目，每月兩次拋磚引玉，帶出教育應如何創變的思考和故事，目標是讓跨界持份者持續不斷的支持教育創新，懇請不吝指教。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議 者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推 動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的 創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。