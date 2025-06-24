深圳七一好去處｜74大推介！商場＋免費景點　唱K睇戲好玩攻略

深圳好去處｜還有幾天就來到7.1回歸假期，打工仔只要額外請1日假， 就可以自製4天短假期！最適合北上吃喝玩樂！今次《香港01》好食玩飛頻道幫大家整理了深圳各大好去處，包括商場、超市、室內遊樂場、博物館，連唱K、睇戲、按摩都有好介紹，而且地點遍佈蓮塘、羅湖、福田、南山、龍崗！馬上看看有什麼好介紹！



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蓮塘口岸篇

深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜1. 蓮塘口岸商業城

一出關就想逛街，緊鄰口岸的蓮塘口岸商業城是不少港人通關必到商場。商業城不僅佔盡地理優勢，更是食玩買一應俱全，美食林林總總，包括人氣咖啡連鎖店瑞幸、重慶麵食專門店遇見小麵等，另外亦有外賣之選餃子店「粵餃皇」、燒味、大閘蟹「蟹隆行大閘蟹專賣店」等，。因此假日不難看到香港人大手購物的蹤影。

蓮塘口岸商業城



地址：羅沙路4089號新世界四季御園

交通：蓮塘口岸出關步行直達



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜2. 蘭亭國際Mall

同樣鄰近蓮塘口岸的還有蘭亭國際Mall，主要是食肆林立，是個抵達後回程前醫肚的好地方、人均不用100元人民幣啫啫雞煲「啫火啫啫煲」、大約20元人民幣就能吃到的芋圓甜品「千芋本鋪」、279元人民幣海鮮自助餐，又有手信必買的「KUMO KUMO」芝士蛋糕，這個價格真的很難在香港吃到！地庫還有「俄品多超市」，主售俄羅斯進口貨品，例如俄羅斯零食、真空食品等。

蘭亭國際Mall



地址：羅沙路4099號（蓮塘口岸地鐵站A3口旁）

交通：蓮塘口岸出關步行直達



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜3. 羅湖萬象城

連接蓮塘口岸的深圳地鐵大劇院站有兩個熱門商場，其一就是羅湖萬象城。羅湖萬象城屬於老牌商場，消費走中高價位路線，不乏國際奢侈品牌，亦有不少裝修典雅的餐廳，例如非常適合週末放鬆一下的輕食咖啡廳「Gaga」、網紅麵包店「B&C黃油與麵包」等。不過，喜歡走性價比路線的你亦不用擔心，部分店舖亦是親民價格的連鎖店，例如手信必買的「KUMO KUMO」、人均50人民幣起的西餐「Pennehut」。

羅湖萬象城



地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站F出口



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜4. 歲寶鄰裡

位於地鐵2號線蓮塘站的歲寶鄰裡雖然不及以上所提及的商場大，像街坊商場，但正所謂麻雀雖小，五臟俱全，如果不想逛大商場，這裏或許更適合你！這裏有大型超市盒馬鮮生，超市空間寬闊，有各類食材、日用品讓大家假日大手掃貨，食肆有牛肉火鍋、手搖奈雪的茶等，也有日牌服飾「UNIQLO」、連鎖眼鏡店「LOHO眼鏡」。

歲寶鄰裡



地址：深圳市羅湖區蓮塘路168號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行8分鐘



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜5. 盒馬鮮生（聚福店）

阿里巴巴集團旗下超市「盒馬鮮生」，分店佈滿內地多個一二線城市，包括深圳、廣州、上海等。「盒馬鮮生」超市一向標榜只賣新鮮蔬菜，因此超市不時會為流轉貨品而進行減價促銷。而「盒馬鮮生」另一大特點是設有生猛海鮮即買即食，當中一部分海鮮為進口貨，只要加15至25元人民幣就可即場食海鮮大餐，既新鮮又抵食。不過，要留意未經煮熟的海鮮不能帶回香港。

盒馬鮮生（聚福店）



地址：深圳市羅湖區蓮塘路168號歲寶鄰里

營業時間：星期一至日 08:30-22:30

交通：地鐵2號線蓮塘站D出口



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜6. 星聚會KTV（東門店）——人均¥21任唱3小時

位於東門老街的星聚會KTV分店，與深圳地鐵蓮塘口岸站只有3站之隔，交通便利。星聚會屬於連鎖店，歌曲庫涵蓋不少流行曲、經典廣東歌及K-Pop熱門歌曲。店內裝潢以Cyberpunk未來科技風為主，房型選擇亦多樣，從2-6人的小型K房，到10-18人的大型派對房均有提供，部分房型更配備巨幕投影，營造出宛如演唱會的效果。平日13:00-18:00的時段最平¥128就可在小型K房任唱3小時，最平每人¥21，另外也有飲品小食套餐。

星聚會KTV（東門老街概念店）



地址：深圳市羅湖區深南東路3018號

營業時間：周一至五 00:00-10:00,13:00-00:00／周六日 24小時營業

交通：深圳地鐵2號綫湖貝站C出口步行10分鐘



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜7. 德金電影城蓮塘店

德金電影城蓮塘店提供3D電影，需自備或到前台購買一副¥5的3D眼鏡，而戲院目前的3D電影暫時只有哪吒之魔童鬧海！至於1.3米或以下的兒童可免費觀看，不過需家長陪同，一位成人只限帶一位兒童。

德金電影城蓮塘店



地址：羅湖區蓮塘街道聚寶路46號3樓1號舖

營業時間：09:55 - 23:00

票價：¥26.9 - ¥45



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜8. 傳奇影城（黃貝岭店）

傳奇影城的黃貝岭店位於羅湖深業東岭9樓，從蓮塘口岸站乘地鐵至黃貝岭站只需一個站，4分鐘左右就能到達黃貝岭站！戲院有近期大熱的「哪吒之魔童鬧海」、西片「還有明天」、動作片「疾速追殺4」等。

傳奇影城（黃貝岭店）



地址：羅湖區深業東岭9樓

交通：黃貝岭站A岀口

營業時間：10:00 - 23:30

票價：¥24.8 - 42.9



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜9. 中影萬友影城（IBC MALL店）

中影萬友影城設有床廳影院，屬於VIP廳，大家可以坐在軟綿綿的梳化床上看電影，非常舒服！還有單人或雙人的梳化床供選擇。不過由於戲院不會提供毛毯，建議女生自備外套或不要穿短裙，以免走光！

中影萬友影城（IBC MALL店）



地址：羅湖區布心路3008號IBC MALL 4樓中影萬友影城

營業時間：09:00 - 00:00

交通：水貝站A岀口

票價：¥19.9 - ¥55



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜10. 漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）

漢仁宮是深圳主打中式按摩的連鎖老字號品牌，各分店的環境裝修、店員手藝、服務都有一定水準。而就近蓮塘口岸的分店位於蓮塘站附近，位置就腳，店內一貫品牌中式古色古香風格，足療、推拿、採耳等療程¥99起，¥219肩頸推拿大受歡迎，每組客人都有獨立房間。不少本地人指，品牌按摩師都必須經專業訓練，所以手法穩定，不妨購物後鬆一鬆！

漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）



地址：蓮塘街道蓮塘社區國威路139號天越翔園二層1號

營業時間：10:30-01:00

交通：深圳地鐵路2號線蓮塘站D出口步行220米



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜11. 皇室假期美食水療會

皇室假期美食水療會早以多樣化設施服務打響名堂，不僅有中泰式按摩、各式湯池，還可以過夜任飲任食水果。近年翻新過後，裝潢走日式木系風，更增設卡啦OK、遊戲機等多樣娛樂設施，¥239就可以任飲任食於娛樂區任玩24小時，真係抵過住酒店！據網民分享，只要提早聯絡水療會，就可享有免費關口接送服務。不過，由於水療會有多種項目及套票，建議前往前先仔細查閱套票詳情。

皇室假期美食Spa



地址：羅湖區南湖街道春風路2040號金色都匯負1-5樓（春風萬佳）

營業時間：24小時營業

交通：深圳地鐵路2號線湖貝站D出口步行490米



深圳好去處｜蓮塘口岸篇｜12. 仙湖植物園 —— 奇花異草

仙湖植物園是有著多種市區鮮見的奇花異草，園區佔地546公頃，園區分為分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，種植原生於不同地區的植物，有不少遊人去打卡拍照。

（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

仙湖植物園

地址：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路

交通：乘坐M182從蓮塘口岸2上車，於仙湖植物園總站下車，車程約10分鐘 / 深圳地鐵2號線或8號線仙湖站C3岀口步行約700米



羅湖篇

深圳好去處｜羅湖篇｜1. 東門町歡樂城

位於東門老街的東門町歡樂城是一個5層樓高的室內遊樂場！所有遊戲項目均採取代幣形式單項收費，剩下的代幣還可能留下次。

當中必玩歷奇遊樂設施——「極限挑戰」！當中有高空單車、空中障礙、旋轉滑梯，超過10項高空「極限關卡」！現場還會有真人版食雞、密室逃脫、射箭場、卡丁車賽車場、VR館。如果不想太刺激，也可以去「核客電玩城」，挑戰跳舞機，籃球機、推銀機、夾公仔機等等！

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東門町歡樂城



地址：深圳市羅湖區人民南路深南東路3020號

營業時間：10:00-22:00

票價：單項收費

交通：深圳地鐵1號線老街站C出口直達



深圳好去處｜羅湖篇｜2. 羅湖益田假日廣場

商場定位為「多元藝術體驗式購物中心」，當中包括10萬平方米購物中心、1.3萬平方米戶外街區、8,000平方米的藝術獨棟建築以及中央廣場，還有永輝超市、上山下山貴州菜、大榕樹下順德菜、阿娜爾新彊菜、巴黎貝甜網紅烘培店、茶話弄等。其中連續六年上榜大眾點評必吃榜的「貴廚酸湯牛肉」華南首店更是必吃推介！

羅湖益田假日廣場



地址：深圳羅湖區益田假日廣場

交通：地鐵3號線翠竹站接駁



深圳好去處｜羅湖篇｜3. 茂業天地——羅湖口岸步行約5分鐘直達

茂業天地位於深圳羅湖人民南路，集餐飲、購物、休閒娛樂於一身。大家只要從羅湖口岸過關，步行約5分鐘便可到達，對港人而言非常方便。而商場B1層更連接深圳地鐵1號線的羅湖站及9號線的人民南站，由香港市區前往，大約只需30分鐘。

「茂業天地」由主打高中檔百貨及購物中心的茂業集團打造，集團在華南、華東、西南、華北及東北5大區域經營近60個門市，而大中華環球金融中心將會是集團旗下第68家百貨門店。除了購物中心外，商場外更設有長約140米的商業街區，以及五星級萬豪酒店羅湖首店。

茂業天地



地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心

預計開業時間：2025年內

交通：羅湖站E2出口直達KKmall 京基百納空間——超過200間店舖 距離蓮塘口岸僅



深圳好去處｜羅湖篇｜4. KKmall 京基百納空間

KKmall 京基百納空間位於蓮塘口岸僅4個地鐵站之隔的大劇院站，商場共有超過200間店舖，除了多種類美食，例如牛扒、燒肉、烤鴨等，零售店亦非常符合港人興趣，其中有日系過江龍家具日用百貨品牌「NITORI」、盲盒巨頭「POPMART」、運動及戶外用品「迪卡儂」等。保證你可以逛足一天！

KKmall 京基百納空間



地址：深圳市羅湖區深南東路5016號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站B出口



深圳好去處｜羅湖篇｜5. 深圳天河城——羅湖北最大型的購物中心

深圳天河城南館連同北館合共擁有12萬平方米的空間，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場的商業空間包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區。南館除了有專售俄貨的超級市場「俄羅斯國家館」，還娛樂休閒店舖，例如潮玩空間「全境方舟」、魅KTV、桌球體驗空間、國內知名街舞機構「九條街」等。

深圳天河城

地址：深圳羅湖區太白路3008號

交通：地鐵5號線和7號線的太安站E出口行12分鐘（南館正興建地鐵直達出口），或從蓮塘口岸打車15分鐘到達，車費約¥16。



深圳好去處｜羅湖篇｜6. 東門白馬服裝批發城——批發價低至¥20

東門向來都是平價店舖的聚集地，當中寶華白馬服裝批發城則是女裝勝地，樓高8層內藏著各式各樣的小店，進去一樓東門寶華購物中心已經有超多飾物檔口，再到二至四樓就有風格不一的女裝店，中式旗袍、韓系長裙、歐美小背心、時興的款都匯集於此，部分店舖春夏裝批發價低至¥20起，零售價一條韓版連身裙約¥80-¥150，性價比高。值得一提，批發城環境比較擁擠，比較少店舖會提供試身，網民提醒「要有耐心慢慢挑並且盡可能格價」。

東門白馬服裝批發城

地址：深圳市羅湖區東門步行街鴻展商城（負一樓至6樓）

交通：深圳地鐵1號線或3號線老街站A出口，步行約3分鐘



深圳好去處｜羅湖篇｜7. 深圳華海達服裝交易中心——高質品牌相似款

華海達（國際）服裝交易中心位於批發市場聚集地筍崗，共有9層，商場一至四樓主攻女裝，五至六樓賣童裝和男裝，八至九樓則是精品男女裝，有自家品牌設計師款式、外國品牌進口貨，批發起價¥50，如果散客用零售價入手，需以批發價加上20%至50%，散客議價機會較低，但整體款式比東門品質高，不少打工仔都會來尋寶。大家要留意，部分樓層較擁擠，不過商場環境新淨，而且部分店舖亦設試身。

深圳華海達服裝交易中心

地址：羅湖區筍崗街道寶安北路2018號華海達綜合大樓

交通：地鐵7號線筍崗站E口，步行約5分鐘



深圳好去處｜羅湖篇｜8. 筍崗服裝批發市場——低至¥10質感T恤

筍崗服裝批發市場就近華海達服裝交易中心，外貿貨、韓系休閒風及基礎款女裝，涵蓋T恤、牛仔褲等日常單品，夏季服裝價格低至¥10至¥50，秋冬裝¥30至¥150，外貿貨稍貴¥100至¥300。市場環境老舊但價格透明，被網民稱為「現實版淘寶」，雖需耐心翻找且質量參差，但常能淘到¥20質感T恤或大牌尾單。

筍崗服裝批發市場



地址：羅湖區筍崗倉庫602棟1-6樓

交通：深圳地鐵7號綫至筍崗站E出口，步行約4分鐘



深圳好去處｜羅湖篇｜9. 羅湖美術館 —— 文青打卡好去處

佔地達8,698平方米的羅湖美術館，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念。羅湖美術館更會定期舉辦不同特色展覽，別具特色！

羅湖美術館

地址：深圳市羅湖區南極路6號

開放時間：10:00 - 17:00（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

門票：免費，免預約



深圳好去處｜羅湖篇｜10. 深圳珠寶博物館 —— 國內首間珠寶專題公共博物館

深圳羅湖水貝區是全國最大的黃金珠寶集聚區之一，位於深圳水貝國際珠寶交易中心的深圳珠寶博物館，是國內第一間以珠寶為專題的公共博物館。兩層樓的展館空間展出的有各種寶石（含原石）、玉石、翡翠、黃金、首飾、擺件等，在燈光的烘托下看得人眼花繚亂，光彩奪目。

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深圳珠寶博物館

地址：深圳市羅湖區水貝一路金展珠寶廣場3至4樓

開放時間：10:00 - 17:00（逢周一閉館）

交通：地鐵3／7號線田貝站F出口

門票：免費，免預場（現場掃碼入場）



深圳好去處｜羅湖篇｜11. 金啤坊—— 天河城內文青打卡地

在深圳天河城的金啤坊從金威啤酒翻身為文青打卡景點，紅磚牆的復古工業風格裝修是景點最大特色，裏面有藝術展品之餘仍保留了啤酒發酵廠、易拉罐生產線等設施，工業元素與現代建築交融，別具特色！此外，天河城南館也即將面世，有多間知名餐飲品牌，例如渝月、探魚、酒拾烤肉、喜茶等等。與此同時，也有不同娛樂設施，包括KTV、桌球、健身等等。

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金啤坊

地址：深圳市羅湖區東昌路9號

交通：深圳地鐵7號線太安站E岀口步行約4分鐘 / 布心站B岀口步行約10分鐘



深圳好去處｜羅湖篇｜12. 地王觀光．深港之窗 —— 一眼飽覽深、港風景

「地王觀光．深港之窗」是曾經作為深圳第1高大樓的信興廣場的觀景層。觀景層處於該大樓的69樓，讓人一眼飽覽到深、港的天際綫。在能見度高的日子，大家在該處不但能觀賞深圳羅湖區街上車水馬龍的景緻，亦可眺望到香港北區的高山、漁塘與村落。

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地王觀光．深港之窗

地址：中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5002信興廣場69樓

交通：於口岸乘搭深圳地鐵1號線，於大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘



深圳好去處｜羅湖篇｜13. 洪湖公園 —— 睇蓮花

洪湖公園是羅湖區中心的大型公園，園內滿佈花草樹木，不論在甚麼時候到訪，都可以看到優美的景色。在天氣暖和之際，大家可以看到蓮花在湖泊叢生；而秋風起時，大家則可以觀賞到飄逸。公園更有一個售賣蓮花造型雪條的攤檔，讓人把「蓮花」送到嘴裡，別有一番風味。

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洪湖公園



地址：中國廣東省深圳市羅湖區文錦北路2023號

交通：於口岸乘搭巴士M239線，於田貝站下車，再步行約2分鐘



深圳好去處｜羅湖篇｜14. 東湖公園 —— 露營好去處

秋天將至，露營友是時侯岀沒啦！東湖公園佔地152公頃，前身是個水庫公園。公園內有12個景區、120多個景點和30項游樂項目，例如人工湖、雕塑園、盆景世界、釣魚區、棕櫚園等等；遊樂設施和項目有健身、畫眉斗雀比賽、菊花展等等。而棕櫚園就是露營和野餐的好位置啦！一大片草坪和多棵棕櫚樹，非常廣闊！更加可以DIY吊床！

東湖公園

地址：深圳市羅湖區愛國路4006號

交通：由蓮塘口岸前往該處，可在離開口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園，再沿園內通道前往會場



福田篇

深圳好去處｜福田篇｜1. Gjump運動樂園

Gjump運動樂園佔地2,600平方米，場佈有競技及娛樂設施等過30個項目。當中有不少刺激的玩樂設施，例如空中飛索、空中鞦韆等高空項目，膽量十足的朋友可以挑戰信仰之躍、高空梅花樁、360°自行車。現場也有小朋友最喜歡的的彈床、大型滑梯、巨型海綿池、充氣城堡，適合親子一起玩耍！

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Gjump運動樂園



地址：深圳市福田區華富街道深業商城（南區）二樓234B

營業時間：10:00-22:00

票價：（全日）平日單人票¥198；親子票¥298

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站A口出口步行5分鐘



深圳好去處｜福田篇｜2. KP-FUN潮玩遊樂街區

KP-FUN潮玩遊樂街區是不少港人的新蒲點，這個新開幕的遊樂場共有兩層，¥198起全日門票，不限進出次數和時間，可任玩約20多個項目設施，除了MR卡丁車、碰碰車、桌球、麻將、各種街機等，還有很少見的360轉電單車和Wargame，新穎又刺激！入場更非常貼心地提供即棄襪和有專業工作人員指導，帶小朋友來就可以放心！

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KP-FUN潮玩遊樂街區



地址：福田中洲灣C Future City 商場三樓309號

營業時間：10:00-22:00

門票：成人全日票¥268／小童全日票¥198／夜場票¥198（19:00-22:00）

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口



深圳好去處｜福田篇｜3. 玩美攻略

福田室內遊樂場登場！福田最大室內遊樂場玩美攻略自開業以來已受不少港人關注，遊樂場位於深圳地鐵羅湖站數站之隔，華強路站附近，位置便利。樓高三層，有近36萬呎，多於40個遊玩項目，保證大小朋友都樂而忘返！門票更是不限進出次數和時間，一條手帶、一個價錢玩全日以及遊樂場內所有設施。

40個遊玩項目中，除了多項動態以及電玩設施，必玩有VR戰車、模擬賽馬、卡丁車、射擊、保齡球、夾公仔等，還有靜態藝術系活動，像手工陶瓷、數字油畫、自製串珠手鍊等，可謂動靜皆宜！

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玩美攻略

地址：深圳市福田區深南中路3018號世紀匯廣場

營業時間：10:00 - 22:00

門票：平日¥268／節日假期¥298／夜場票¥168（19:00-22:00）

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口



深圳好去處｜福田篇｜4. 華強北博物館 —— 打卡好去處

華強北是中國南方最大的電子產品生產及批發零售中心，亦被譽為「中國電子第一街」。而融入科技、時尚及藝術等元素的華強北博物館，則是一個既讓人認識華強北故事，又適合打卡的好去處。

除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！在這兒拍照建議盡量用上廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

華強北博物館



地址：深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓

開放時間：10:00 - 17:30（逢星期一閉館）

門票：免費，免預約

交通：於深圳地鐵2、7號綫大劇院站下車，經E2出口離開再步行約1分鐘



深圳好去處｜福田篇｜5. 麥麥博物館——巨型開心樂園餐盒

你沒有看錯，連麥當勞都有博物館！位於福田區下梅林A park的麥麥博物館是深圳首間麥當勞主題博物館，並將於6月起正式開放！

單是館外裝飾已經十分趣緻，掛滿仿似麥樂雞、薯仔的吹氣裝飾，更有復古麥當勞叔叔長椅。進入館內就有一系列麥當勞歷史裝飾，包括巨型開心樂園餐盒、歷代樂園餐玩具展示牆和各式舊包裝，更可能會有滑嘟嘟、小飛飛真人跟你玩！絕對是拍照和回味童年的好去處。

麥麥博物館

地址：深圳市福田區下梅林梅麗路9號

開放時間：10:30-20:00

門票：免費

交通：深圳地鐵9號下梅林站再步行50米



深圳好去處｜福田篇｜6. 深圳博物館 —— 親子遊必去

深圳博物館由4個不同地址的展館組成，收藏著深圳有史而來的各種文物，常設展覽有「問陶之旅——深圳博物館陶瓷展」、「吉金春秋——深圳博物館銅器展」、「契齋藏印——深圳博物館藏商承祚捐贈印章展」等等，可透過歷史文物一探古人生活。除了各種珍奇展品，深圳博物館的白色膠囊電梯亦非常出名，來到必打卡！

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親子遊必睇位於深圳博物館金田路館（歷史民俗）的世界野生動物標本展，展出美國著名慈善家肯尼斯·尤金·貝林先生無償捐贈的部分野生動物標本，共82種159件，包括北極熊、非洲象、獵豹、尼羅鱷、長頸鹿等珍稀種類，展現出一個跨越時間和空間的濃縮動物世界，必定能滿足好奇心爆棚的小朋友！

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深圳博物館

同心路館（古代藝術）地址：福田區同心路6號

金田路館（歷史民俗）地址：福田區深圳市民中心A區

深圳改革開放展覽館 地址：福田區福中路184 號

東江遊擊隊指揮部舊址 地址：羅湖區南慶街13號



開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一閉館）

門票：免費，免預約



深圳好去處｜福田篇｜7. 福田星河COCO PARK——設兒童樂園、超過20間網紅食店

融合休閒公園和購物體驗的購物中心福田星河 COCO PARK，商場一共有6層，設有12條內街、8個中庭，面積更高達85,000平方米，而商場以文創、餐飲、零售為主，店舖十分多元化，吃喝玩樂一應俱全。另外，商場特設了兒童樂園，帶小朋友來放電也十分合適。

餐廳美食方面，商場亦進駐了不少人氣餐廳，當中更有超過20間網紅食店，如人氣梳乎厘GiGi、KUMO KUMO、西塔老太太、霸王茶姬及太二酸菜魚等等。

福田星河COCO PARK



地址：深圳福田區福華三路

交通：於褔田站乘坐深圳地鐵至購物公園站C出口，步行約2分鐘



深圳好去處｜福田篇｜8.皇庭廣場——必逛深圳超市盒馬鮮生

位於深圳核心商業區的皇庭廣場，是一個集購物、娛樂及美食餐廳的綜合商場。商場共有6層，總面積高達42,300平方米，加上交通方便，只要乘坐地鐵從福田口岸站到會展中心站，僅兩個站便可直達，加上餐廳選擇眾多，如經常大排長龍的東洞烤肉大排檔、人均不用$100的二把手燒烤，及日式料理燒鳥鐵板燒等。另外，於商場底層更有人氣大型超級市場盒馬鮮生，都是港人常去買手信或日常用品的地方，因此成為不少港人深圳到埗後，第一個必去的熱門商場。

皇庭廣場



地址：深圳市福田區福華三路118號

交通：於褔田站乘坐深圳地鐵至會展中心站C出口直達



深圳好去處｜福田篇｜9.領展中心城——俄貨超市分店、常設港人消費優惠

領展中心城總面積達83,900平方米，匯聚多間人氣餐廳、購物、消閒、娛樂設施，無論唱K、按摩、夾公仔等港人熱愛活動都能在這裡找到，在零售方面，也有主打俄羅斯特產的超市俄貨集市分店，可在這裡買到各式各樣的俄貨。而商場亦鄰近高鐵福田站及地鐵會展中心站，地理位置優越。

此外，領展中心城由香港地產發展商領展規劃，配套更符合港人口味，不時還會有惠及港人的消費優惠，如出示回鄉證，或於商場登記做會員就能獲得餐廳8至9折的折扣，或贈送小禮品等等，加上與另一熱門商場OneAvenue 卓悅中心相毗鄰，所以深受港人歡迎。

領展中心城



地址：深圳市福田區福華一路3號

交通：地鐵 1/4 號線會展中心站B出口，步行約1分鐘



深圳好去處｜福田篇｜10.One Avenue 卓悦中心——連接多個地鐵站、4間黑珍珠餐廳

One Avenue 卓悅中心於2019年開幕，總面積達30萬平方米，是深圳大型商場之一。商場分為四個購物區及一條中央大街。提供國際零售、主題餐飲、人文藝術、電影娛樂和親子社交的活動體驗。

想找美食的話，商場內有4間獲得有「中國版米芝蓮」之稱的《黑珍珠餐廳指南》推介的餐廳，包括珍庭潮州菜、天嶼水·茶蔬、新長福、漾亞·雍雅合鮮；另外還有人氣韓式烤肉店姜虎東白丁烤肉，以及熊貓燙火鍋。此外，商場連接深圳地鐵1號線崗廈站，距離福田口岸僅兩個站，還有地下街接駁會展中心及購物公園站，交通十分方便。

One Avenue 卓悦中心



地址：深圳福田中心區福華路與金田路交匯處

交通：於褔田站乘坐深圳地鐵至會展中心站A出口，步行約5分鐘



深圳好去處｜福田篇｜11.KK One——周杰倫餐廳Mr.J Diner首店、日本家品店

與C Future City相互連接的商場KK One是一座集購物與娛樂於一身的商場，佔地面積約10萬平方米，以零售和餐廳為主。商場除了潮流服飾之外，還有大型的家品店及家具店，不少更是來自日本，性價比高且選擇多。而商場亦有親子友善的設施，如親子遊戲坊、電子遊戲中心等，很適合帶小朋友來放電。另外不得不提的是，於大眾必吃榜榜上有名的犀先生·燒肉，以及周杰倫的餐廳Mr.J Diner首間分店也在這裡！

KK One



地址：深圳市福田區濱河大道9289號

交通：地鐵 9 號線下沙站B出口，步行約3分鐘



深圳好去處｜福田篇｜12. 中洲灣 C Future City——teamLab常設館、動漫迷必去勝地

對藝術、潮流玩物有濃厚興趣的朋友，以「藝術、科技、自然」為主題的中洲灣 C Future City定必適合你。商場以「未來城市」為定位，佈置充滿未來感與藝術感，氣氛相當夢幻。商場除了集結眾多國際品牌服飾外，還有很多動漫玩具專門店，非常適合年輕人前往。另外不得不提的是，商場內有由日本藝術團隊teamLab打造的巨型立方體藝術裝置《水粒子世界與因人而現的漩渦》，在商場閒逛時也能順道參觀深圳的teamLab常設館。

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中洲灣 C Future City



地址：深圳市福田區濱河大道9283號

交通：於褔田站乘坐深圳地鐵至下沙站B出口，步行約5分鐘



深圳好去處｜福田篇｜13. 深圳市當代藝術與城市規劃館 —— 時尚感十足的現代建築

喜歡文藝作品與城市規劃的朋友，可以到設計得饒具時尚感的深圳市當代藝術與城市規劃館參觀，感受館內濃厚的藝術氣息。

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該展館採用曲線、錯落的設計，予人一份莫明的活力。場內展出深圳的規規過程以及未來發展大計，亦展示多個抽象派作品。大家在展館內隨處走，都不難找到適合打卡的位置。

深圳市當代藝術與城市規劃館



地址：深圳市福田區福中路184號

開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一閉館）

門票：入場免費，個別商業展覽需收費

交通：於深圳地鐵6號綫體育中心站下車，經A2出口離開再步行約1分鐘



深圳好去處｜福田篇｜14. 水圍1368文化街區——廣府風情騎樓建築打卡一流

水圍1368文化街區是由一條600年歷史的村落「水圍村」重建而成，街區被改成了具有廣府風情的騎樓，非常有地方特色。而前往水圍1368文化街區也十分方便，於皇崗村站B2出口步行7-10分鐘便能到達。街區亦云集各式各樣的餐廳、酒吧、cafe、甜品店、茶飲店、手作店等小店，當中推介一家半開放式的意大利餐廳Cyclus Craft Kitchen，不但價格便宜，而且配合周遭騎樓建築，令氛圍更加浪漫，打卡拍照一流。

水圍1368文化街區



地址：深圳市福田區皇崗公園一街水圍村145棟

交通：於褔田站乘坐深圳地鐵至福民地鐵站B出口，步行約10分鐘



深圳好去處｜福田篇｜15. 深業上城——打卡必去小鎮風建築商場

有別於其他深圳大型商場，走小鎮風格的深業上城，環境更為清幽及舒適，逛起來毫無壓力！而商場的其中一個特色，便是其紅、黃、白為主的外牆設計，處處都是打卡位，在任何角落都能找到拍出美照的機位，當中最多人打卡的便是商場天台。此外，商場齊集了300多個品牌及美食，例如創意川菜榕意·川味之美、鳳凰四季椰子雞及漁語魚酸菜魚新川菜等中菜館，都可在這裡品嚐得到。

深業上城



地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：地鐵10號線至冬瓜嶺站A出口，步行約3分鐘



深圳好去處｜福田篇｜16. 東海繽紛天地——網紅咖啡店、鄰近錕鵬卡丁運動中心

東海繽紛天地共有4層，提供潮流購物、休閒娛樂、特色飲食、生活配套等多種類別的選擇。此外，商場鄰近就有適合親子玩樂的錕鵬卡丁運動中心，步行約5分鐘路程便可到達，十分方便。而深圳目前唯一一家供應輕食的網紅咖啡店store by.jpg，就在東海繽紛天地，可順道去歎咖啡及打卡影相。在人流方面，東海繽紛天地亦相較其他商場少人，如不喜歡擁擠的感覺，這個商場便是不錯的選擇。

東海繽紛天地



地址：深圳市深南大道7888號

交通：地鐵 7 號線農林站A出口，步行約7分鐘



深圳好去處｜福田篇｜17. 平安國際金融中心——360度俯瞰深圳城景

平安國際金融中心由地鐵福田口岸站出發，僅3個站便可到達，非常快捷。 而平安國際金融中心除了可吃飯行街之外，其一大特色便是可以乘坐多媒體OLED觀光電梯，以每秒10米的超高速直達547.6米的觀光層，可360度俯瞰深圳城景！無論是日落時份，還是在晚霞時間來觀賞都有不一樣的體驗，是深圳近年新興的打卡勝地。

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平安國際金融中心



地址：深圳市福田區福田街道福華四路16號

交通方法：地鐵1/3 號線購物公園站D出口直達，步行約5分鐘



深圳好去處｜福田篇｜18. 魅KTV（領展中心城店）—人氣連鎖店

魅KTV福田區已有5間分店（圖片來源：大眾點評）

位於市中心的魅KTV長居大眾點評KTV熱門榜，分店大多數都位於商場位置，非常方便。此外，魅KTV的大屏幕亦吸引不少人到訪，整體環境舒適，音響設備一流，曲目豐富。

魅KTV（領展中心城店）



地址：福田區福華壹路3號領展中心城M層003（領展中心城西大門直梯按M層）

營業時間：10:00-06:00

人均消費：¥141

交通：地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行約250米



深圳好去處｜福田篇｜19. K歌1號量販式 KTV（皇崗口岸店）—近皇崗口岸人均$20起

K歌1號量販式近皇崗口岸，非常方便（大眾點評）

K歌1號量販式 KTV位於皇崗口岸附近，地理位置優越，而且價錢亦非常親民，星期六日下午時段3-4人房¥83便可以唱6小時，只需人均約¥22。K房設備亦有一定水準，燈光可自行調節，氣氛滿滿！

K歌1號量販式 KTV（皇崗口岸店）



地址：福田區福田南路38號廣銀大廈1-2樓

營業時間：星期一至日13:00-06:00

人均消費：¥20起

交通：地鐵7號線赤尾站A出口，步行約840米



深圳好去處｜福田篇｜20. 純K（車公廟店）——本地人都推薦

除了普通唱K設備，純K還設有電影區，讓顧客可以在享受唱歌之餘，也能觀看電影。另外還有各式各樣既美食，例如韓式甜辣炸雞、滷肉飯等。一次過滿足幾個願望，難怪受本地人歡迎。

純K設有電影區（大眾點評）

純K（車公廟店）



地址：福田區深南大道6013號中國有色大廈1樓

營業時間：星期一至星期五 12:00-02:00，星期六至星期日 10:00-02:00

人均消費：¥116

交通：地鐵1/7/9/11號線車公廟站D2出口



深圳好去處｜福田篇｜21. 蕭邦•錢櫃音樂會所（福田店）—¥62四小時任食任唱

錢櫃屬於老牌KTV，K Buffet是最大賣點之一。平日最平只需¥62就可以四小時任食任唱，超高性價比。在食物選擇方面，錢櫃也下足功夫。除了提供各式各樣的小吃點心，還有熱菜、冷盤、水果等豐富選擇，能滿足不同口味的客人。

蕭邦•錢櫃音樂會所（福田店）



地址：福田區南園路66號佳兆業中心1樓（原錢櫃）（近新城市廣場）

營業時間：星期一至日12:00-06:00

人均消費：¥62

交通：地鐵1/6號線科學館站F出口



深圳好去處｜福田篇｜22. COSO PARTY酷秀KTV（車公廟店）—適合慶祝活動

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COSO PARTY 主打的是各類生日派對和慶祝活動。無論是個人生日,還是團體慶祝,他們都能策劃和安排。店舖裝潢未來感十足，彷彿走進太空艙一樣，適合打卡。另外，大眾點評上亦有人大讚服務良好，值得一去。

COSO PARTY酷秀KTV（車公廟店）



地址：沙頭街道天安社區深南大道6019號金潤大廈二層202-222號商鋪

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵1/11號線車公廟站C出口口步行180米



深圳好去處｜福田篇｜23. M-ONE PARTY KTV（皇庭廣場店）—位置方便裝修新淨

皇庭廣場向來都是港人熱門商場，而M-ONE正正位於皇庭廣場G層。K房整體環境新淨整潔，有些房間更有落地玻璃，採光十足。另外，亦有多種風格的房間，顧客可因應喜好選擇，平日去的話更大機會有免費升級大房機會。

M-ONE PARTY KTV



地址：福華三路118號皇庭廣場G層西下沈廣場外圍（西長廊北側扶梯樓下）

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵1/4號線會展中心站C口步行250米



深圳好去處｜福田篇｜24. iN城市廣場——深圳最大戶外廣場

iN城市廣場已於4月29日完成翻新重開！商場擁有深圳最大、3萬平方米的戶外廣場，設有籃球場、足球場、網球場等，進駐多於100個品牌，亮眼品牌大型超市永輝、wandering室內外滑板場、TREK單車用品商店、朗玩室內遊樂場等。飲食品牌有客家菜客家本色、福民脆湖泊廣東菜、常見的新式茶樓點都德、八合里牛肉火鍋、四季椰林椰子雞等。

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iN城市廣場



地址：深圳市福田區深南中路1095號

交通：深圳地鐵6號綫科學館站F出口步行370米



南山篇

深圳好去處｜南山篇｜1. 木育森林 Wooderful Land

木育森林是個以木作為主題的遊樂園，整個遊樂園都使用環保木材，並透過現代木工藝展現出原木不同的美學，園內分作木育知識區、闖關遊戲區、動態遊戲區、益智遊戲區等區域。

當中必玩的設施有動態遊戲區內的木製雲朵橋、海盜保齡球、搖擺平衡木等等，最受小朋友歡迎的莫過於空中飛人！這是一款飛天韆鞦，小朋友可以利用繩索上升到半空，感受離心力帶來的刺激。如果想增加親子互動的時間，現場還有投球、射擊、陀螺、飛碟等遊戲。整個室內遊樂場集樹木保育及玩樂於一身，最適合家長帶著小朋友去！

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深圳木育森林（益田假日廣場門市）



營業時間：星期日至星期四10:00-21:30、星期五至星期六10:00-22:00

票價：（2小時）星期一至五￥80起；星期六、日及公眾假期：￥120起

地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2-1號舖位

交通：深圳地鐵1號綫或2號綫世界之窗站A出口，出站徒步約5分鐘



深圳好去處｜南山篇｜2. 世界之窗

深圳世界之窗已經不是那個印象中只有微縮地標的大公園！園區經翻新後，現時除了可在一日內「環遊世界」外，還有多項刺激好玩的遊樂設施，如滑雪場、水上世界、小朋友都啱玩的各種過山車，以及今年全新開幕的侏羅紀水世界等；而且地理位置十分方便，從羅湖口岸過關便可直達，全程更只需約40分鐘，無論情侶拍拖，還是親子活動都非常適合！

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此外，於2023年重開的世界之窗阿爾卑斯冰雪世界也是大受本地與港人歡迎的新園區，擁有逾4萬呎嬉雪及滑雪區，以及約2萬呎的溜冰場。場館分為三大部分：冰雕區、溜冰區、滑雪區，除了滑雪，還可以欣賞冰雕和觀看冰舞。

滑雪區配備5條最長可達280米的雪道，可在冰天雪地中盡情感受滑雪的暢快，而冰雪樂園滙集了雪山、湖泊、山谷、森林、村莊的綜合型室內樂園，無論大人還是小朋友都可樂在其中。

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世界之窗&世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

票價：HKD$242起（世界之窗）／HKD$65起（阿爾卑斯冰雪世界）

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：於「世界之窗」站下車，車站J出口步行數分鐘，即可抵達



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深圳好去處｜南山篇｜3. 深圳歡樂谷

深圳歡樂谷是深圳老牌主題樂園，佔地約38萬呎，相等於近50個足球場大小，主題樂園擁有9大主題園區及100多項遊樂設施。園內分為水、陸兩個公園，以西班牙廣場、歡樂時光、魔幻城堡、迷你世界·冒險山、西部礦鎮、香格里拉、颶風灣、陽光海岸、深圳瑪雅海灘水公園劃分為9大主題區域，無論是夏天還是冬天來都有另一番體驗！

如果是帶小朋友放電，特別推介「迷你世界·冒險山」區域，區內的機動遊戲不會太刺激，但十分有童趣，適合小朋友遊玩，如密林歷險過山車、兔美美蹦蹦傘和卡洛兒八音盒旋轉木馬等等。另外，園區的景觀也有不少小人雕像和擺設，仿如走進了小人國，在這裡替小朋友拍照會有很可愛的效果。

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深圳歡樂谷

票價：HKD$286（成人）／HKD$143（小童）

地址：深圳市南山區華僑城僑城西路

交通：深圳地鐵1號綫世界之窗站下車，從A出口出站，步行約10分鐘即可抵達



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深圳好去處｜南山篇｜4. 歡樂谷瑪雅水公園——小童長者免費入場

這個水上樂園以瑪雅文明主題來包裝及設計，曾獲世界水公園協會（WWA）頒發行業創新獎，更是深圳市內第一個水公園。公園鄰近世界之窗，在深圳灣口岸過關後僅需15分鐘地鐵車程就可到達，位置方便。

園內有6大戲水娛樂項目，包括羽蛇神環、彩虹賽道、瑪雅水寨、太陽迷旋等等，整個水公園有2,000平方米大，是適合一定大小合家歡的戲水天堂！網民提醒，場內設有更衣室、吹風機、淋浴區等，並建議自備防水手機袋及拖鞋，而儲物櫃需另外付費租借。門票方面，成人全日票¥228（含陸園+水公園），夜場票¥149（17:00入場），兒童或長者票¥130，1.2公尺以下兒童免費。

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歡樂谷瑪雅水公園



地址：深圳市南山區僑城西街1號歡樂谷

交通：深圳地鐵1、2號線世界之窗站A出口步行3分鐘

門票：成人全日票¥228（含陸園+水公園），夜場票¥149（17:00入場），兒童或長者票¥130，1.2公尺以下兒童免費



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深圳好去處｜南山篇｜5. 深圳野生動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物，是帶小朋友放電的好地方。

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深圳野生動物園



票價：HKD$286

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達。



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深圳好去處｜南山篇｜6. 歡樂海岸海洋奇夢館

歡樂海岸海洋奇夢館就在商場內，配套相當完善，參觀前或後都能在附近找到餐廳用膳，而且門票相當便宜，最平$55就可入場。海洋奇夢館雖然面積不大，但勝在海洋生物品種繁多，水母、鯊魚、海龜、小丑魚、珊瑚礁等等也有，而且設有教育專區，讓小朋友可寓學習於娛樂，家長也能在夢幻的海底世界中放鬆身心。

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歡樂海岸海洋奇夢館



票價：HKD$88（成人）／HKD$44（小童）

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心二樓東端

交通：深圳地鐵9號綫深圳灣公園站下車，於E出口步行約5分鐘。



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深圳好去處｜南山篇｜7. Meland 夢幻兒童樂園

Meland Club夢幻兒童樂園場地佔地3,000平方米，是全國熱門親之景點之一，入場後只要沒有中途離開，都可以無限時任玩，性價比超高！園內設有多個區域，牧場區可以體驗為模擬乳牛擠牛奶、餵牛等活動；玩水區域有非常受小朋友歡迎的射水恐龍遊戲機，而且還會供應拖鞋和雨衣給客人，非常貼心！另外繩網、車胎瀡滑梯、跳彈床、攀石和星空投射房和STEAM區域，除了訓練小朋友的體能，還可以讓小朋友盡情發揮創意，CP值超高！

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Meland 夢幻兒童樂園



票價：$437（一大一小）

地址：深圳市南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號萬象天地F3

交通：地鐵1號線高新園站A出口，步行約5分鐘。



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深圳好去處｜南山篇｜8. 世界之窗侏羅紀水世界——最平¥110睇埋煙花

侏羅紀水世界位於世界之窗景區內，同樣就近深圳灣口岸，交通方便。水上樂園門票亦包含在世界之窗門票內，成人票¥220，兒童票¥110，夜場票¥120（17:00後入場），可以同遊景區內各個世界著名地標裝飾、各式機動遊戲和晚上小型煙花匯演，適合安排一日遊。

侏羅紀水世界顧名思義以恐龍作為主題，有恐龍滑道、小恐龍戲水池、互動性強的恐龍禦水訓練營和趣味造浪池等特色項目，整體設施比較適合兒童。值得留意，園內更衣室空間有限，亦建議自備拖鞋。

世界之窗侏羅紀水世界



地址：深圳市南山區深南大道9037號（世界之窗景區內）

營業時間：09:00-22:30

交通：深圳地鐵1號綫或2號綫至「世界之窗站」J出口，步行約3分鐘即可到達。



深圳好去處｜南山篇｜9. 南山博物館——南山蛻變歷史+歐洲騎士盔甲展

南山博物館是一座以歷史與藝術為主題的綜合博物館，館內常設展覽「古代南山」、「近代南山」及「南山改革開放史」，透過豐富的文物、場景復原與多媒體互動，生動展現深圳從古代漁村到現代化都市的蛻變歷程。博物館也會定期舉辦專題特展，如絲綢之路文物展、當代藝術展，近日就有歐洲騎士盔甲與文化展，不但可以看到140件歐洲騎士的盔甲、頭盔、武器等珍貴文物，更可體驗穿著盔甲，適合文青與親子家庭探索。

南山博物館

地址：深圳市南山區南山大道2093號南山博物館

開放時間：周二至周日9:30-17:00（周一休館）

門票：免費（無須預約）

交通：深圳地鐵1號線、12號線桃園站B出口



深圳好去處｜南山篇｜10. K11 ECOAST —— 4.28開幕南山商場／全深圳佔地面積最大商場

K11 ECOAST座落於深圳太子灣，總面積超過23萬呎，將會成為全深圳最大的購物中心之一，此項目繼續延續K11的品牌概念「藝術、文化、自然」，所以除了有K11商場，還有藝術展覽空間、K11ATELIER辦公室、Promenade海濱長廊等設施，致力打造為深圳具影響力的海濱文化藝術區。

K11 ECOAST

地址：深圳南山蛇口太子灣路



深圳好去處｜南山篇｜11. 深圳太子灣花園城

深圳太子灣花園城，是深圳第二座花園城，花園城商業體約110萬呎，包括北區、南區和别墅區。北區以「都市生活方式」為主，由花園主題零售主力店、藝術設計、家庭生活、頂級影院、主題街區等部分組成。而南區偏向於「玩樂與運動空間」，有城市海景露台、室內演藝空間。而别墅Villa區則擁有八棟臨海單棟建築，融合旗艦品牌、國際餐廳酒吧等，同時引入黑珍珠、米其林等浪漫海景餐廳。

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深圳太子灣花園城



地址：深圳南山區南海大道88號



深圳好去處｜南山篇｜12. 深圳灣文化廣場 —— 180萬呎分為南北館

深圳灣文化廣場位於深圳南山區的后海中心海濱，由深圳創意設計館（北館）和深圳科技生活館（南館）組成，佔地約50萬呎，總建築面積為180萬呎，其中深圳創意設計館（北館）是深圳市「新時代文化設施」之一，已被列為深圳市重點建設項目。廣場已進入主體結構全面封頂階段，預計2025年9月建成。

深圳灣文化廣場



地址：深圳南山區前海中心后海區



深圳好去處｜南山篇｜13. 深圳京東MALL —— 家電專門店／嬰兒用品／手機電子產品

首開深圳京東MALL在南山落户，商場樓高6層、佔地面積逾3萬平方米，擁有超過200個全球知名品牌以及逾20萬款商品，除了最新款的電子產品，還有一系列家具任君選擇。除了主要銷售傳統家電、電腦數位、手機通訊及家居設備外，亦會有電競、兒童母嬰、娛樂等元素融入其中，滿足更多家庭客戶的需求。京東Mall還設有30個主題體驗區，可試玩VR遊戲、平衡車、卡丁車、美食廚房、咖啡工作坊等沉浸式主題設施。

首開深圳京東MALL在南山落户，商戶面積接近3萬平方米。（公眾號@壹覽商業）

深圳東京MALL



地址：深圳市南山區南海大道2746號

交通：深圳地鐵9號線南山書城站A出口



深圳好去處｜南山篇｜14. 太子灣花園城——VILLA街區5.30開幕！米芝蓮1星東北菜！

深圳太子灣花園城VILLA街區是「太子灣花園城」其中率先登場的街區，將於5月30日正式開幕！總面積約115萬呎，以「山海城」為靈感，將建築、自然環境和海岸線融為一體。整個街區由8棟純白色的獨立建築物構成，每棟都不超過3層，還有大面積的玻璃幕牆，空間感和採光度十足！當中還有時尚潮流、藝術、運動及美食的店舖，包括全球首間獲米芝蓮一星的東北菜「止觀小館」、獲黑珍珠2鑽的傳統川菜「有雲」等等。

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太子灣招商花園城



地址：深圳南山區南海大道88號

交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站



深圳好去處｜南山篇｜15. PA MALL——米芝蓮、黑珍珠餐廳聚集地

坐落於深圳第一高樓平安金融中心腳下的PA MALL（原PAFC MALL），歷經華潤萬象生活兩年全面改造後，已於5月20日重新開幕。商場裝修明亮華麗，定位高端奢華，更有「mini版萬象城」之稱。

商場有共10層，匯集130個國際品牌，包括Vivienne Westwood、DIESEL、POLO Ralph Lauren等輕奢潮牌，以及Aesop、Maison Margiela香氛等首店。餐飲陣容同樣亮眼，引入多間米芝蓮及黑珍珠餐廳，如台州菜「新榮記」、米芝蓮日式燒肉「老乾杯」、紐約傳奇牛扒館「沃夫岡」及福建高端菜「CHIC1699遠洋私廚」。

PA MALL



地址：深圳南山區南海大道88號

交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站



深圳好去處｜南山篇｜16. 南山十畝地——深圳潮人打卡新據點

深圳第二間「十畝地」在南山蛇口富人住宅區—晗山悅海城開業，是繼福田十畝地之後，十畝地又一個重點打造潮玩青年娛樂社交場項目！

南山十畝地成功吸引眾多潮流品牌入駐，包括全國當紅酒吧「404Club」、「喜陌桌球俱樂部」、綜合健身休閑俱樂部「一擊俱樂部『毒液主題』聯名店」、「八合里牛肉火鍋」、「小董哥炭烤小鮮肉」、「大白奶咖」、「洗臉貓」，以及集休閑、茶飲、啤酒、燒烤及表演為一體的營地社交場「慕茶營地」等，成為深圳潮人打卡新據點！

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南山十畝地

地址：深圳市南山區南山十畝地

交通：深圳地鐵12號線四海站E出口步行4分鐘



龍崗篇

深圳好去處｜龍崗篇｜1. 深圳紅立方科技館 —— 互動展品佔8成！至啱小朋友放電

深圳紅立方被設計成一個紅色方體，相當具未來感，亦是龍崗區的地標。大樓裡設有1間科技館，有著多個賦有童趣且藴含科學原理的展品。

場內80%的展品為互動展品，不論大人還是小朋友都可以享受全浸式VR體驗、高空單車、地震小屋、四軸平衡器等設備，特別適合好奇心重的的小朋友「放電」！提提大家，進館參觀是免費的，不過需要提前在「深圳‧紅立方」微信公眾號預約後方可入館。

深圳紅立方科技館

地址：深圳市龍崗區龍翔大道8028號

開放時間：周二至周四 09:30 - 18:00；周五至周日 09:30 - 21:30；逢星期一閉館

門票：免費（需預約入場）

交通：於深圳地鐵3號綫龍城廣場站下車，經D出口離開再步行約10分鐘



深圳好去處｜龍崗篇｜2. ONE KART一個卡丁車（平湖店）

位於龍崗區的One Kart一個卡丁車，最大賣點就是在天台上飆卡丁車，碰上日落時段可邊欣賞晚霞邊感受駕駛卡丁車的快感，氣氛浪漫。而車場佔地1.3萬平方米，等於近兩個足球場的大小，另外賽道設12個彎道，讓駕駛者體驗急轉的樂趣。平日票價港幣94元起玩10分鐘，有網民表示可以跑到12個圈，配上落日景色，值回票價！立即購買門票

位於龍崗區的One Kart一個卡丁車，最大賣點就是在天台上飆卡丁車，碰上日落時段可邊欣賞晚霞邊感受駕駛卡丁車的快感，氣氛浪漫。（小紅書＠Yizireee）

ONE KART一個卡丁車（平湖店）



地址：深圳市龍崗區平安大道309號2棟6樓

營業時間：周一至五 13:00 - 22:00；周六、日 10:00 - 22:00

交通：地鐵3號線丹竹頭站／地鐵10號線華南城站／公車開田科技園站下車



門票預訂：Klook

深圳好去處｜龍崗篇｜3. Party day運動超樂場（龍崗店）

Party day運動超樂場自開業以來廣受網民推薦，佔地1萬平方米，標榜有近50多項玩樂設施，包括卡丁車、保齡球、碰碰車、跳彈床、射箭等，一次滿足多個願望。雖然卡丁車的設施和裝備不及其餘的車場，但勝在港幣188元起就可以玩上多個設施，玩足2.5小時，可謂小朋友的放電天堂，因此每逢假日場地都會人頭湧湧！立即購票

Party day運動超樂場（龍崗店）



地址：廣東省深圳市龍崗區平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵10號線華南城站C出口步行約16分鐘



門票預訂：Klook

深圳好去處｜龍崗篇｜4. 華盛奧特萊斯HS-OUTLETS

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有300多間國際知名品牌進駐。（圖片來源：小紅書@甜粥）

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有300多間國際知名品牌進駐，涵蓋國際一線品牌、時裝服飾、運動用品等，如Nike、Adidas、CONVERSE、BUREBERRY、GUCCI等。

當中以運動品牌的促銷力度最大，常年都有折扣，而且買得越多、折扣越大。Nike全場5.5折起，買滿￥688更有折上折優惠；Adidas更有三件4.8折優惠！而且有不少網民都說在這裡買CONVERSE比起其他地方更為優惠，精選產品低至￥99！因此想買運動用品就一定不能錯過這間。

華盛奧特萊斯



地址：深圳龍崗區平湖街道華南大道1號交易廣場

營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30

交通：深圳地鐵10號華南站C出口步行2分鐘



深圳好去處｜龍崗篇｜5. 大運天地——有人工湖、梅花鹿如逛日本Outlet

深圳大運天地是全國首座以自然氣象為主題的公園式商業空間，場內不少藝術裝置或打卡位，都跟氣象主題有關。最與別不同的是，這裏有大面積戶外空間，商場圍繞着4.9萬平方米人工湖，可以逛街又可遊湖！公園亦安排了眾多小動物，例如是鴨、孔雀、梅花鹿、馬和黑天鵝，在指定時間，不用飛日本都可以親親梅花鹿！

在美食、商店方面，商場內有多達67間食肆，部分是內地知名連鎖店，例如是怂火鍋、潮發潮汕牛肉店、客語客家菜等。

+ 3

深圳龍崗大運天地



地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

交通：深圳地鐵16號線大運中心站C、D出口



深圳好去處｜龍崗篇｜6. 坂田萬科廣場——大量綠植打造森林商場

坂田萬科廣場採用了商業+立體公園的槪念，在15萬平方米超大商場引入大量植物，建構2.7萬平方米「深圳在地自然博物園」，帶你穿越到熱帶雨林！商場還有被30多種植物環繞的1,200平方米開放式遊樂場，小朋友肯定玩到樂而忘返！

首批主力店有「寰映影城」深圳旗艦店、「盒馬鮮生」精品超市、「MELAND兒童成長樂園」最新概念店等。食店有supafama農場西餐、怂重慶火鍋廠、山外面貴州酸湯火鍋、吳莊精緻杭幫菜、西塔老太太泥爐烤肉！

+ 1

坂田萬科廣場



地址：深圳龍崗區坂田萬科廣場

交通：地鐵5號線坂田站D出口



深圳好去處｜龍崗篇｜7. 深圳桔釣沙 —— 沖繩2.0／玻璃海

想看海的大家，千萬不要錯過深圳桔釣沙！這裡海水清澈見底，猶如玻璃一樣透徹，簡直是沖繩2.0！網民建議天氣熱才是最佳觀賞海水的日子，天氣愈熱、陽光愈猛，海水會更透徹！

深圳桔釣沙



地址：深圳市龍崗區新東路28號

交通：深圳市區乘坐E11路至「新大社區，」轉乘M274至「桔釣沙站」



深圳好去處｜龍崗篇｜8. 甘坑古鎮 —— 晚上必去欣賞夜城風光

想感受一下中國古鎮風情，可以去甘坑古鎮，當地是客家古村之一。進入小鎮不需要門票，但在古鎮裏吃飯、購物，統統都需要自費，如果喜歡拍照，可以租一套漢服，古鎮內有不少小巷、市集，有興趣可以逛一逛。建議可以傍晚再去，因為古鎮在晚上會亮燈，看起來非常夢幻。

古城在晚上比較漂亮。（小紅書＠雅Ya）

古鎮有一棟舊建築「二十四史書院」，是一個專門收藏文獻的博物館，有5點後的夜場票，現場有民族服裝可租借來拍照打卡。博物館最吸睛是核心的古塔，古塔前有一個池塘，形成一個倒影。白天可以先到附近的萬達廣場，無論是餐飲還是娛樂消閒，都可以在這裏找到。

甘坑古鎮



地址：深圳龍崗區吉華街道甘坑社區甘李路18號

交通：地鐵搭乘地鐵10號線在甘坑站B口出站



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