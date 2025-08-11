深圳高評分酒店10間｜Trip.com 9.5分以上／海景房／人均$194起

北上消費最吸引香港人的地方，就是CP值超級高！只要花1/3的價錢就可以享受到高質的食物、服務，就連酒店也不例外！不少高評分的星級酒店亦非常划算！人均最抵$194晚起！《香港01》為大家精心挑選了10間深圳高評分酒店！部份還是今年新開幕，馬上看介紹吧！



深圳高評分酒店【1】深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）

深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）於2023年開幕，坐落在龍崗大道，雖然與熱門景點有段距離，但勝在近地鐵站，出行亦算方便。酒店提供110間房，採用高級床品、衞浴設備及沐浴用品，房內亦配備智能房間控制系統。酒店附設健身房、自助洗衣房、餐廳及免費停車場等設施。酒店獲Trip.com評為「深圳精選4星級酒店第10名」，入住體驗就獲住客評為9.8/10分！

深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）

房價：人均HK$209起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳市龍崗區龍崗大道 (橫崗段) 6366號

交通：永湖站步行4分鐘

深圳高評分酒店【2】深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）於2020年開幕，鄰近太古購物廣場及地鐵站，吃喝玩樂都方便！酒店擁有307間客房，房間現代摩登風格，配備全景落地窗、半開放浴室及浴缸等，酒店裝修漂亮，獲Trip.com評為「深圳Instagram打卡酒店第8名」，至於入住體驗就獲住客評為9.6/10分。酒店亦提供健身中心、瑜伽房、空中室內恆温泳池、按摩池、4間餐廳及酒吧。

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$325起（高級雙床房）

地址：深圳南山區深南大道9819號

交通：深大站步行7分鐘

深圳高評分酒店【3】深圳會展中心福民地鐵站秋果酒店（Qiuguo Hotel, Fumin Metro Station, Shenzhen Convention and Exhibition Center）

深圳會展中心福民地鐵站秋果酒店（Qiuguo Hotel, Fumin Metro Station, Shenzhen Convention and Exhibition Center）於2021年全新開幕，距4號線/7號線/10號線樞紐站-福民地鐵站約80米，交通十分方便，而且地鐵沿線可以前往「世界之窗」、「歡樂谷」、「民俗文化村」、「華僑城旅遊度假區」等景點，酒店周邊亦有不少購物商場，可以滿足旅客的需要。

客房方面，不同主題的精品客房靜雅舒適，而且第一層設有茶書吧，打卡一流。獲Trip.com評為「深圳精選4星級酒店第12名」，更獲住客評為9.6/10分，不少人都表示酒店離酒店近，而且酒店房間以智能控制，貼心照顧旅客的生活細節。

深圳會展中心福民地鐵站秋果酒店

房價：人均HKD$194起（舒適大床房）

地址：金田路2004號1-5辛盛苑, 福田區, 深圳

交通：福民站步行3分鐘

深圳高評分酒店【4】柚子hotel（深圳北站東廣場店）

柚子hotel於2024年開幕，酒店坐落於深圳龍華區核心地帶，鄰近深圳北高鐵站，對於乘坐高鐵到深圳的旅客十分便利。酒店周邊設施齊全，附近就有大型商場6979，以及天虹商場。房間方面，大床房以簡約的木色系設計，環境舒服企理，浴室配備智能馬桶、風筒，以及乾濕分離的淋浴間，對於浴室有要求的旅客，是個不錯的選擇。酒店獲Trip.com評為「深圳精選4星級酒店第13名」，更獲住客評為9.6/10分。

柚子hotel（深圳北站東廣場店）

房價：人均HK$318起（大床房）

地址：深圳龍華區民治街道紅山社區東泉新村138棟101號

交通：深圳北站步行約10分鐘

深圳高評分酒店【5】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店在2024年新開幕，座落於購物中心深圳灣，而且交通方便，與地鐵2、9、11號線均交匯，徒步到紅樹灣南站只須4分鐘。酒店南接深圳灣濱海帶，可望到海景及對岸的香港，房間開揚，以高雅的綠色為主色調，時尚且予人置身在自然環境之中，相當放鬆。酒店的裝潢精緻，更被Trip.com評為「深圳Instagram打卡酒店第3名」，至於入住體驗就獲住客評為9.5/10分！酒店置有Spa、桑拿房、泳池等設施，完成一天的行程後，在晚上也可做做運動放鬆身心。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HKD$1,007起

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行約4分鐘

深圳高評分酒店【6】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年落成開業，坐落於深圳北站東廣場，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，來往觀光景點都非常方便！酒店方面，融合自然生態環境與綠色科技相融風格，具有濃厚的藝術氣息。此外，酒店希望打造舒適時尚的生活氣息，因此客房亦以讓人心情放鬆的淺灰、米白色為主調，家具亦採用圓弧流線設計，感覺時尚柔和，別具心思！此外，酒店客房亦設有超大落地窗及景觀一流的室外泳池，部分客房更有城景浴缸，無論身處何方都可以飽覽繁華的城市景色！酒店獲Trip.com評為「深圳豪華酒店第10名」，至於入住體驗就獲住客評為9.6/10分。

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

房價：人均HK$499起（DELUXE ROOM,1 King Size Bed）

地址：深圳龍華區民塘路385號

交通：深圳北站步行4分鐘

深圳高評分酒店【7】深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Hotel Indigo）

深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Hotel Indigo）位於深圳市中心，酒店裝修精緻，更獲Trip.com評為「深圳Instagram打卡酒店第5名」，住客評為9.5/10分。酒店周邊環繞歡樂谷、錦綉中華及世界之窗等景點，酒店提供現代化客房以及奇趣戲夢劇場AI親子主題客房。酒店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。酒店穿梭巴士可搭乘巴士前往萬象天地、華僑城文化創意園、南頭古城等多個熱門旅遊地區，非常方便！

深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Hotel Indigo）

房價：人均HK$404起（精品雙床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9026號

交通：世界之窗地鐵站步行4分鐘

深圳高評分酒店【8】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）在Trip.com上獲得「2025年全球100 – 親子酒店」，更獲住客評為9.5/10分！酒店面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）

地址：深圳鹽田區鹽葵路9號

交通：羅湖口岸約35分鐘車程

深圳高評分酒店【9】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，被Trip.com列入「2025大中華地區100 – 奢華酒店」之餘，更獲住客評為9.6/10分！酒店與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HKD$1001.5起

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘

深圳高評分酒店【10】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St Regis Shenzhen）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St Regis Shenzhen）屬萬豪國際集團，於2025年剛開幕，已經火速被Trip.com評為「深圳豪華酒店第2名」，住客評分為9.7/10分。酒店靠近地鐵站，出入交通非常方便，附近更有3個商場，食玩買一應俱全。酒店大堂位於35樓，提供289間客房，客房採用落地玻璃窗，盡覽城市天際線或海灣景色，部份客房更可以看到270度景觀！

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St Regis Shenzhen）

房價：人均$1062/晚（豪華城景大床房）

地址：深圳寶安區興業路1088號

交通：地鐵寶安站步行約7分鐘；寶華站步行約8分鐘

