鴨川溫泉酒店10間推介｜私人溫泉／海景房／一泊二食／人均$136起

鴨川溫泉酒店推介2025｜鴨川溫泉是位於日本千葉縣的海岸溫泉區，提供硫磺泉、氯化物泉等不同泉質溫泉，鄰近更有海洋世界及水族館等景點！《香港01》「好食玩飛」整合10間座落於鴨川市的溫泉酒店，大部分配備私人溫泉且坐擁海景，人均更只需$136起！



鴨川溫泉酒店推介【1】鴨川温泉 璃庵（Kamogawa Onsen Lien）

鴨川温泉 璃庵（Kamogawa Onsen Lien）於2022年開幕，坐落於海旁。酒店僅提供10間客房，房間均配備海景私人戶外溫泉、海景浴缸、露台、客廳、飯廳及起居室，空間寬敞，可容納多達四人入住。酒店同時配備高爾夫球場及酒吧，房價包含的早餐則可在房內享用。

鴨川温泉 璃庵（Kamogawa Onsen Lien）

房價：人均HK$1,579起（Japanese-Style Guest Room｜私人溫泉；包早餐）

地址：千葉縣鴨川市天面442

交通：JR太海站步行18分鐘

鴨川溫泉酒店推介【2】鴨川格蘭大酒店（Kamogawa Grand Hotel）

鴨川格蘭大酒店（Kamogawa Grand Hotel）於2018年開幕，坐落於鴨川中心地段，距離鴨川海洋世界和南房總國定公園不到5分鐘車程。酒店提供120間客房，分為日式及和洋式客房，部分帶有露天浴池及私人露台。酒店同時配備室外游泳池、溫泉、公共浴池、餐廳及酒吧，並設有免費私人停車場及提供免費穿梭巴士服務。

鴨川格蘭大酒店（Kamogawa Grand Hotel）

房價：人均HK$329起（複式套房）

地址：千葉縣鴨川市廣場820

交通：JR安房鴨川站步行15分鐘

鴨川溫泉酒店推介【3】海濱之湯 浪漫之歌 宿 中屋（Yado Nakaya）

海濱之湯 浪漫之歌 宿 中屋（Yado Nakaya）位於鴨川，距離鴨川海洋世界和守谷海灘不到15分鐘車程。酒店提供34間客房，提供日式及西式房型，大部分客房配備半露天溫泉，亦有客房不設私人淋浴間。酒店同時設有公共浴池、溫泉、餐廳等設施，並提供免費場及免費車站接送服務。

海濱之湯 浪漫之歌 宿 中屋（Yado Nakaya）

房價：人均HK$709起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：千葉縣鴨川市天津3287

交通：JR安房小湊站車程4分鐘

鴨川溫泉酒店推介【4】加茂川館酒店（Kamogawakan）

加茂川館酒店（Kamogawakan）位於鴨川市的黃金地段，鄰近水族館及鴨川海洋世界。酒店擁有59間客房，房間均為日式西式混合房型，設有寬敞露台、私人浴室及用餐區等設施，可以在客房內享用早餐。部分客房另提供私人檜木風呂。酒店同時配備無邊際游泳池及戶外溫泉，並設有免費停車場。

加茂川館酒店（Kamogawakan）

房價：人均HK$833起（日式西式混合；包早餐）

地址：千葉縣鴨川市西町1179

交通：JR安房鴨川站車程7分鐘

鴨川溫泉酒店推介【5】鴨川龜之井酒店（Kamenoi Hotel Kamogawa）

鴨川龜之井酒店（Kamenoi Hotel Kamogawa）位於鴨川，鄰近海灘及鴨川海洋世界。酒店擁有120間客房，提供平板電視及私人廁所，部分房間另提供露天浴池、私人浴室及浴缸，酒店亦有親子主題客房。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴池、2間餐廳、兒童遊樂場等設施，並設有免費私人停車場。

鴨川龜之井酒店（Kamenoi Hotel Kamogawa）

房價：人均HK$592起（標準雙床房；包早餐及晚餐）

地址：千葉縣鴨川市西町1137

交通：JR安房鴨川站車程4分鐘

鴨川溫泉酒店推介【6】蓬萊屋旅館（Horaiya）

蓬萊屋旅館（Horaiya）於2010年開幕，坐落於鴨川市，鄰近海福寺及白崎海灘。酒店僅提供11間客房，房間帶有私人浴室且坐擁海景，空間寬敞舒適，可容納多達4人入住。酒店同時配備溫泉及餐廳，並提供免費停車場及穿梭巴士服務。

蓬萊屋旅館（Horaiya）

房價：人均HK$478起（日式房）

地址：千葉縣鴨川市天津1376

交通：JR安房天津站步行9分鐘

鴨川溫泉酒店推介【7】鴨川格蘭德塔旅館（Kamogawa Grand Tower）

鴨川格蘭德塔旅館（Kamogawa Grand Tower）於1992年開幕，坐落於海旁，鄰近須賀神社及鴨川海洋世界。酒店共有40間客房，房間配備微波爐和平板電視，並設有私人浴室及浴缸，最多可容納4人入住。酒店同時配備公共浴池、桑拿、餐廳及免費私人停車場。

鴨川格蘭德塔旅館（Kamogawa Grand Tower）

房價：人均HK$237起（海景雙床房）

地址：千葉縣鴨川市廣場834

交通：JR安房鴨川站車程3分鐘

鴨川溫泉酒店推介【8】是空酒店（Zekuu）

是空酒店（Zekuu）於2014年開幕，鄰近太海海岸。酒店擁有21間客房，均坐擁海景，且配備露台、乾濕分離浴室、私人溫泉及寬敞的起居間，最多可容納4人入住。酒店另提供海景溫泉、公共浴池及免費停車場。

是空酒店（Zekuu）

房價：人均HK$1,319起（日式房）

地址：千葉縣鴨川市二見濱24-1

交通：JR太海站步行10分鐘

鴨川溫泉酒店推介【9】樂天住宿VILLA鴨川（Rakuten STAY VILLA Kamogawa）

樂天住宿VILLA鴨川（Rakuten STAY VILLA Kamogawa）於2023年開幕，是位於鴨川市的四星級民宿，合共提供16間單棟式公寓。公寓設備齊全，配備客廳、飯廳、廚房等空間，臥室提供雙人床及日式被褥、寬敞的露台或天台可以燒烤，並設有私人桑拿、風呂及停車場，更可容納多達12人入住！

樂天住宿VILLA鴨川（Rakuten STAY VILLA Kamogawa）

房價：人均HK$136起（寵物友好2LDK房D；10人入住）

地址：千葉縣鴨川市西町1130-1

交通：JR安房鴨川站車程5分鐘

鴨川溫泉酒店推介【10】基赤木日式旅館（Kichimu）

基赤木日式旅館（Kichimu）於2004年開幕，距離守谷海灘和鴨川海洋世界不到15分鐘車程，地理位置優越。酒店提供62間客房，房間空間寬敞舒適、設備齊全，部分房型坐擁海景，且帶有露天按摩浴缸、私人露天溫泉。酒店同時配備海景溫泉、公共浴池、乒乓球室、餐廳等設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務。

基赤木日式旅館（Kichimu）

房價：人均HK$430起（山景雙床房；包早餐）

地址：千葉縣鴨川市小湊182-2

交通：JR安房小湊站車程4分鐘

