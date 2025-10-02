日光溫泉酒店10間推介｜無邊際露天風呂／一泊二食／人均$154起

日光溫泉酒店推介2025｜日光市除了是知名的賞楓景點，位於位於日光國立公園中心的日光溫泉也是著名的溫泉勝地！《香港01》「好食玩飛」整合10間日光溫泉酒店，大部分設有私人溫泉，且提供一泊二食，人均只需$154起！



日光溫泉酒店推介【1】日光麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Nikko）

日光麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Nikko）於2020年開幕，坐落於中禪寺湖旁，鄰近巫女石及日光自然博物館。酒店擁有94間客房，房間均配備私人陽台、半開放浴室及浴缸，空間舒適奢華。酒店同時設有溫泉、公共浴池、Spa、餐廳及酒吧等設施。

日光麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Nikko）

房價：人均HK$2,874起（園景特大床房）

地址：栃木縣日光市中宮祠2482

交通：東午日光站車程29分鐘

日光溫泉酒店推介【2】日光弗弗酒店（Fufu Nikko）

日光弗弗酒店（Fufu Nikko）位於日光市，距離東照宮和田母沢日光離宮紀念公園不到15分鐘路程，地理位置優越。酒店於2020年開幕，僅提供24間客房，配備私人天然溫泉、平板電視、寬敞的起居室等，十分奢華。酒店另配備露天和室內的大型公眾溫泉、餐廳及免費停車場。

日光弗弗酒店（Fufu Nikko）

房價：人均HK$2,940起（高級雙床房）

地址：栃木縣日光市本町1573-8

交通：JR日光站車程7分鐘

日光溫泉酒店推介【3】TAOYA日光霧降（TAOYA Nikko Kirifuri）

TAOYA日光霧降（TAOYA Nikko Kirifuri）地處日光市國家公園內，於2007年開幕、2023年翻新，現提供176間客房。房間分為日式及西式房型，配備私人浴室，最多可容納7人入住。酒店同時配備無邊際露天溫泉、公共浴池、網球場、乒乓球室、餐廳等設施。

TAOYA日光霧降（TAOYA Nikko Kirifuri）

房價：人均HK$876起（標準雙床房；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市所野1535-1

交通：東午日光站車程12分鐘

日光溫泉酒店推介【4】日光中禪寺湖温泉花庵酒店（Nikko Chuzenji-ko Onsen Hotel Hana-An）

日光中禪寺湖温泉花庵酒店（Nikko Chuzenji-ko Onsen Hotel Hana-An）坐落於中禪寺湖旁，鄰近G7 NIKKO、巫女石及日光自然博物館。酒店於2006年開幕、2024年翻新，擁有20間客房。房間內配有乾濕分離浴室，部分房型亦附設露台及私人溫泉。酒店同時配備大眾溫泉、餐廳、免費私人停車場等設施。

日光中禪寺湖温泉花庵酒店（Nikko Chuzenji-ko Onsen Hotel Hana-An）

房價：人均HK$767起（中型雙床房；包早餐）

地址：栃木縣日光市中宮祠2480

交通：JR日光站車程28分鐘

日光溫泉酒店推介【5】樂天住宿日光寶殿（Rakuten STAY Nikko Hoden）

樂天住宿日光寶殿（Rakuten STAY Nikko Hoden）於2022年開幕，鄰近日光温泉、日光運動公園及日光車站。酒店僅提供20間客房，均為家庭房房型，可容納6至8人入住。房間配有小廚房、和室、客廳及露台，並配有洗衣機、投影儀等設施，空間十分寬敞。部分房型更設有私人檜木溫泉、庭園及攀石牆！

樂天住宿日光寶殿（Rakuten STAY Nikko Hoden）

房價：人均HK$154起（家庭客房；6人入住）

地址：栃木縣日光市保田町23-1

交通：JR日光站步行12分鐘

日光溫泉酒店推介【6】日光星之宿酒店（Nikko Hoshino Yado）

日光星之宿酒店（Nikko Hoshino Yado）於1964年開幕、2008年翻新，鄰近神橋及日光山輪王寺。酒店擁有21間日式及和洋式客房，部分日式房型不設私人淋浴間，亦有部分房型私人檜木風呂，房間可容納多達6人入住。酒店同時配備室內及戶外溫泉、大眾浴場、餐廳、私人停車場等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

日光星之宿酒店（Nikko Hoshino Yado）

房價：人均HK$598起（日式房）

地址：日光市上鉢石町1115

交通：東午日光站車程5分鐘

日光溫泉酒店推介【7】德川奧之院酒店（Okunoin Hotel Tokugawa）

德川奧之院酒店（Okunoin Hotel Tokugawa）地處歷史文化區，環境寧靜舒適。酒店於1995年開幕、2016年翻新，現提供22間客房，大部分客房配備露台、私人露天風呂、戶外平台等設施。酒店同時配備室內及室外溫泉、大眾浴場、餐廳及免費停車場。酒店另提供免費穿梭巴士服務。

德川奧之院酒店（Okunoin Hotel Tokugawa）

房價：人均HK$1,532起（月白房帶露台；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市日光2204

交通：東午日光站車程8分鐘

日光溫泉酒店推介【8】龜乃井酒店 - 奧日光（Kamenoi Hotel Okunikko）

龜乃井酒店 - 奧日光（Kamenoi Hotel Okunikko）位於日光市，距離湯之湖及溫泉神社僅1分鐘車程，地理位置優越。酒店於2022年開幕，共有104間客房，房間均配備私人浴室及露台，空間寬敞舒適。酒店同時設有天然溫泉、公共浴池、乒乓球室、餐廳等設施，並配備免費私人停車場。

龜乃井酒店 - 奧日光（Kamenoi Hotel Okunikko）

房價：人均HK$557起（日式10榻榻米；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市湯元2519

交通：東午日光站車程46分鐘

日光溫泉酒店推介【9】四季彩酒店（Hotel Shikisai）

四季彩酒店（Hotel Shikisai）位於奧日光，距離中禪寺湖和日光二荒山神社中宮祠只需5分鐘車程。酒店共有56間客房，日式房提供開揚的庭院景觀，無時無刻都可觀賞到大自然景色。此外，酒店亦提供設有半露天風呂客房，以及觀景浴池房等選擇。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施，並設有免費穿梭巴士服務。

四季彩酒店（Hotel Shikisai）

房價：人均HK$575起（Japanese Modern Room）

地址：栃木縣日光市中宮祠2485

交通：東午日光站車程34分鐘

日光溫泉酒店推介【10】日光東照宮晃陽苑酒店（Nikko Toshogu Koyoen）

日光東照宮晃陽苑酒店（Nikko Toshogu Koyoen）坐落於松原神社對面，距離日光霧降滑冰場和神橋不到15分鐘車程，尚算方便。酒店擁有20間客房，均配備私人浴室，可容納多達6人入住。酒店另設有大眾溫泉、公共浴池、餐廳及免費停車場，並提供免費車站接送服務。

日光東照宮晃陽苑酒店（Nikko Toshogu Koyoen）

房價：人均HK$719起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市瀨尾1640-14

交通：大谷向站車程8分鐘

