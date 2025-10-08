藏王溫泉酒店10間｜直達滑雪場／私人溫泉／一泊二食／人均$432起

藏王溫泉酒店推介2025｜藏王溫泉位於山形縣和宮城縣交界的天然「美人湯」溫泉，在秋冬兩季前往更可以看到盛開的紅葉及浪漫的雪景！《香港01》「好食玩飛」整合10間坐落於藏王溫泉的酒店，部分酒店更可以直達滑雪場，人均更只需$432起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

藏王溫泉酒店推介【1】藏王國際飯店（Zao Kokusai Hotel）

藏王國際飯店（Zao Kokusai Hotel）位於藏王温泉，距離藏王温泉滑雪場和藏王國定公園不到10分鐘步行路程。酒店於1978年開幕、2013年翻新，擁有51間客房。房間設計空間寬敞，均配備私人浴室、浴缸及榻榻米，部分房型亦有按摩椅。酒店同時設有室內及戶外溫泉、足浴、公共浴池、餐廳等設施，並提供免費停車場及穿梭巴士服務。

藏王國際飯店（Zao Kokusai Hotel）

房價：人均HK$618起（豪華雙床房）

地址：山形縣山形市藏王溫泉933

交通：JR茂吉記念館前站車程23分鐘

藏王國際飯店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【2】高見屋米亞瑪索日式旅館（Takamiya Ryokan Miyamaso）

高見屋米亞瑪索日式旅館（Takamiya Ryokan Miyamaso）坐落於藏王温泉，鄰近酢川温泉神社、藏王國定公園及藏王溫泉滑雪場。酒店於1995年翻新，僅提供19間客房。房間分為日式及西式房型，均設有和室、私人浴室，部分房型配備帶露天風呂。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴池、餐廳等設施，並提供免費停車場及穿梭巴士服務。

高見屋米亞瑪索日式旅館（Takamiya Ryokan Miyamaso）

房價：人均HK$1,101起（日式客房a；包早餐及晚餐）

地址：山形縣山形市藏王溫泉54號

交通：JR茂吉記念館前站車程23分鐘

高見屋米亞瑪索日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【3】藏王巖清水料理之宿季之裏（Kinosato）

藏王巖清水料理之宿季之裏（Kinosato）位於藏王溫泉，距離藏王國定公園及藏王溫泉滑雪場僅約10分鐘步程，出行方便。酒店於1993年開幕，擁有16間客房，分為傳統日式及現代日式房型，除了四人的傳統日式房間外，其餘房間均配備私人浴室及浴缸。酒店另設溫泉、公共浴池、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及穿梭巴士服務。

藏王巖清水料理之宿季之裏（Kinosato）

房價：人均HK$907起（高級日式房；包早餐及晚餐）

地址：山形縣山形市藏王溫泉1271-1

交通：JR茂吉記念館前站車程22分鐘

藏王巖清水料理之宿季之裏搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【4】藏王温泉莊酒店（Meitoya So）

藏王温泉莊酒店（Meitoya So）於2017年開幕，坐落於藏王溫泉 源七露天之湯旁邊，鄰近山形清酒博物館，更可以直達滑雪場地！酒店擁有34間客房，分為日式及和洋式房型，日式房型均不設私人浴室，需要使用大眾浴場。酒店另提供溫泉、餐廳、私人停車場，並設有免費穿梭巴士。

藏王温泉莊酒店（Meitoya So）

房價：人均HK$432起（酒店隨機安排房型）

地址：山形市藏王溫泉48

交通：JR茂吉記念館前站車程22分鐘

藏王温泉莊酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【5】藏王四季之酒店（Zao Shiki No Hotel）

藏王四季之酒店（Zao Shiki No Hotel）位於藏王温泉，鄰近藏王索道、鴫の谷地沼、藏王國定公園及藏王温泉滑雪場。酒店於1995年開幕、2017年翻新，共有63間現代風格客房。房間設計簡約，配備乾濕分離浴室及景觀浴缸，空間寬敞。酒店另配備多種溫泉、公共浴場、餐廳、私人停車場等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

藏王四季之酒店（Zao Shiki No Hotel）

房價：人均HK$706起（入住時選房；包早餐）

地址：山形縣山形市藏王溫泉1272

交通：JR茂吉記念館前站車程22分鐘

藏王四季之酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【6】若松屋旅館（Wakamatsuya）

若松屋旅館（Wakamatsuya）位於藏王溫泉，從酒店可以步行直達藏王溫泉滑雪場。酒店於1995年開幕，擁有23間客房。房間分為日式及和洋式客房，均配備私人浴室及和室，部分和洋式客房另帶有私人檜木風呂。酒店同時設有露天溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

若松屋旅館（Wakamatsuya）

房價：人均HK$759起（10-18帖日式房）

地址：山形縣山形市藏王溫泉951-1

交通：JR茂吉記念館前站車程22分鐘

若松屋旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【7】高宮樹林酒店（Takamiya Hotel Jurin）

高宮樹林酒店（Takamiya Hotel Jurin）坐落於藏王温泉、酢川温泉神社及藏王溫泉滑雪場的正旁邊，地理位置極佳！酒店於1965年開幕、2010年翻新，共有58間客房。酒店提供多種房型，部分房型僅設私人洗手間，最多可容納6人入住。酒店同時設有溫泉、大眾浴場、洗衣間、餐廳、酒吧及免費私人停車場，並提供免費穿梭巴士服務。

高宮樹林酒店（Takamiya Hotel Jurin）

房價：人均HK$775起（酒店隨機安排房型；包早餐）

地址：山形縣山形市藏王溫泉上之台814

交通：JR茂吉記念館前站車程25分鐘

高宮樹林酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【8】Oomiya日式旅館（Zao Onsen Omiya Ryokan）

Oomiya日式旅館（Zao Onsen Omiya Ryokan）位於藏王温泉，鄰近酢川温泉神社、三寶荒神山及藏王國定公園。酒店於2015年開幕，擁有24間客房，分為復古及現代日式房型，現代日式客房採用西式床鋪；傳統日式客房則採用日式床鋪，所有客房均不設私人浴室。酒店亦提供大眾浴場、溫泉、餐廳、免費私人停車場，並設有免費穿梭巴士服務。

Oomiya日式旅館（Zao Onsen Omiya Ryokan）

房價：人均HK$485起（復古日式房）

地址：山形縣山形市藏王溫泉46

交通：JR茂吉記念館前站車程24分鐘

Oomiya日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【9】堺屋森之酒店Wald Berg（Hotels in Forest Waldberg）

堺屋森之酒店Wald Berg（Hotels in Forest Waldberg）坐落於藏王溫泉的高原上，環境清幽寧靜，更擁有湧量豐富的天然溫泉，夏天有野天風呂，冬天則有雪景露天風呂！酒店僅提供36間客房，房間均設有乾濕分離浴室及浴缸。除了溫泉外，酒店亦設有公共浴池、高爾夫球場、餐廳等設施，並提供滑雪課程。

堺屋森之酒店Wald Berg（Hotels in Forest Waldberg）

房價：人均HK$547起（日式房）

地址：山形縣山形市藏王溫泉清水坂889-1

交通：JR茂吉記念館前站車程22分鐘

堺屋森之酒店Wald Berg搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

藏王溫泉酒店推介【10】五感之湯鶴屋酒店（Gokan No Yu Tsuruya）

五感之湯鶴屋酒店（Gokan No Yu Tsuruya）坐落於藏王溫泉，步行至藏王滑雪場則大約需要15分鐘步程。酒店於1979年開幕、2024年翻新，共有41間客房，房間坐擁山景、設計新穎乾淨，設有私人浴室、平板電視、餐桌等設施，十分有居家感！酒店同時配備大眾溫泉、餐廳及免費停車場。

五感之湯鶴屋酒店（Gokan No Yu Tsuruya）

房價：人均HK$1,030起（新日式小型套房雙床房；包早餐及晚餐）

地址：山形縣山形市藏王溫泉710

交通：JR茂吉記念館前站車程21分鐘

五感之湯鶴屋酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

