蘆之湖溫泉酒店10間｜新開幕+高評分！溫泉/一泊二食/望富士山

蘆之湖溫泉酒店推介2025｜箱根溫泉地區擁有眾多溫泉，其中包括蘆之湖畔的「蘆之湖溫泉」。蘆之湖溫泉是能欣賞蘆之湖與富士山美景的溫泉區《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近蘆之湖的溫泉酒店，部分在近期才翻新或開幕，且提供私人天然溫泉及一泊二食，人均$870起。



蘆之湖溫泉酒店推介【1】龍宮殿日式旅館（Ryuguden）

龍宮殿日式旅館（Ryuguden）位於箱根元箱根，距離箱根駒岳索道及蘆之湖分別僅4分鐘步程及2分鐘車程。酒店曾於2014年翻新，擁有24間湖景客房，配有私人浴室及浴缸、寬敞的和室，部分房型另帶有私人温泉。酒店同時配備溫泉、公共浴池、高爾夫球場、餐廳、免費停車場及車站接送服務。

龍宮殿日式旅館（Ryuguden）

房價：人均HK$1,510起（湖畔日式房；包早餐及午餐或晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根139

交通：桃源台站車程15分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【2】箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）於2017年開業，坐落在蘆之湖旁邊。酒店共有154間客房，房間均配備露台及小客廳，空間寬敞，部分房間亦提供露天風呂，私隱度高，最多可供4人入住。酒店亦附設餐廳、桑拿、溫泉、按摩室、公共浴池等設施，並提供免費私人停車場。

箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

房價：人均HK$870起（休閑雙床房；包早餐及午餐或晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根桃源台160

交通：桃源台站步行2分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【3】箱根蘆之湖四季之館酒店（Hotel Shikinoyakata Hakone Ashinoko）

箱根蘆之湖四季之館酒店（Hotel Shikinoyakata Hakone Ashinoko）坐落於元箱根，距離蘆之湖和箱根神社不到5分鐘車程。酒店於2022年2月開幕，提供150間客房，房間設計奢華舒適，均配備私人檜木風呂，部分房型另設私人露天溫泉和寬敞露台。酒店另提供大眾浴場、桑拿、餐廳及免費停車場。

箱根蘆之湖四季之館酒店（Hotel Shikinoyakata Hakone Ashinoko）

房價：人均HK$1,873起（帶浴室的日式房間｜私人溫泉）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根103-241

交通：駒岳頂上（箱根）車程8分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【4】箱根蘆之湖 美景館（Hakone Ashinoko Bikeikan）

箱根蘆之湖 美景館（Hakone Ashinoko Bikeikan）位於元箱根，距離大涌谷及蘆之湖分別4分鐘及8分鐘車程。酒店於2024年3月開幕，僅提供4間客房，私隱度十分高。酒店客房均配備私人天然溫泉浴池、廚房、和室等空間，坐擁富士山及蘆之湖景觀，十分有居家感。酒店同時設有大眾浴場及免費停車場。

箱根蘆之湖 美景館（Hakone Ashinoko Bikeikan）

房價：人均HK$915起（櫻花無煙｜私人溫泉）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根159-218

交通：姥子站車程3分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【5】樂天住宿FUJIMI TERRACE 箱根蘆之湖（Rakuten STAY FUJIMI TERRACE Hakone Ashinoko）

樂天住宿FUJIMI TERRACE 箱根蘆之湖（Rakuten STAY FUJIMI TERRACE Hakone Ashinoko）於2024年全新開幕，鄰近成川美術館、蘆之湖遊船、恩賜箱根公園等景點，地理位置優越。酒店共有24間客房，均為公寓式房型，配備廚房、客廳、飯廳、戶外平台及私人溫泉，提供免費迷你吧、投影機等設施。

樂天住宿FUJIMI TERRACE 箱根蘆之湖（Rakuten STAY FUJIMI TERRACE Hakone Ashinoko）

房價：人均HK$985起（2張雙人床+沙發｜私人溫泉；3人入住）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根三ツ谷2-2

交通：駒岳頂上（箱根）車程11分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【6】Rakuten STAY VILLA 箱根桃源台別墅（Rakuten STAY VILLA Hakone Togendai）

Rakuten STAY VILLA 箱根桃源台別墅（Rakuten STAY VILLA Hakone Togendai）於2025年全新開幕，坐落於元箱根，鄰近水中鳥居及蘆之湖。酒店僅提供10間客房，房間均配備私人溫泉、桑拿、戶外平台、完備的廚房及客廳，最大的房型更可容納多達10人入住！

Rakuten STAY VILLA 箱根桃源台別墅（Rakuten STAY VILLA Hakone Togendai）

房價：人均HK$1,254起（【B】4大床｜私人溫泉）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根160−51

交通：桃源台站步行15分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【7】松阪屋本店酒店（Matsuzakaya Honten）

松阪屋本店酒店（Matsuzakaya Honten）位於箱根蘆之湯，距離小湧園及蘆之湖車程僅5分鐘。酒店曾於2022年翻新，提供21間客房，房間明確劃分了各個起居空間，部分帶有室內温泉浴或露天風呂，空間奢華舒適。酒店同時設有溫泉、大眾浴場、免費私人停車場、餐廳及酒吧。

松阪屋本店酒店（Matsuzakaya Honten）

房價：人均HK$1,977起（蘆刈荘-豪華帶淋浴房；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町蘆之湯57

交通：駒岳頂上（箱根）站車程4分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【8】箱根湯宿然（HAKONE YUYADO ZEN）

箱根湯宿然（HAKONE YUYADO ZEN）位於箱根，鄰近金太郎巖展望台及箱根空中纜車。酒店於2024年翻新，僅提供10間客房，房間空間寬敞、私隱度高，房內均設有半露天溫泉浴池，可以盡情享受大涌谷溫泉水！酒店另設大眾溫泉、免費停車場及餐廳，晚餐更可以品嘗到稀有且珍貴的箱根清六和牛！

箱根湯宿然（HAKONE YUYADO ZEN）

房價：人均HK$1,507起（雙人房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原1245-96

交通：姥子站車程3分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【9】仙石原古今（Sengokubara Cocon）

仙石原古今（Sengokubara Cocon）位於箱根仙石原，距離大涌谷及箱根強羅公園分別僅5分鐘及10分鐘車程。酒店於2024年翻新，共有5間套房。酒店套房帶有居家感，劃分了客廳、飯廳、臥室及浴室空間，提供私人天然泉水溫泉及桑拿，空間奢華舒適。酒店另配備公共浴池、大眾溫泉、桑拿、餐廳及免費停車場。

仙石原古今（Sengokubara Cocon）

房價：人均HK$3,187起（森林景觀套房｜私人溫泉）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原1245-280

交通：姥子站車程5分鐘

蘆之湖溫泉酒店推介【10】仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）

仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）於2019年開業，榮獲Trip Best 2024 Asia 100 溫泉酒店其中之一，距離蘆之湖車程僅約10分鐘！酒店只有11間客房，私隱度高，配備私人風呂及露台，部分房間亦設半開放式浴室及半露天溫泉。酒店亦提供健身室、溫泉、高爾夫球場、餐廳、免費停車場等設施。

仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）

房價：人均HK$1,128起（一樓禁煙一室公寓 ；包早餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町1245-337

交通：姥子站車程6分鐘

