雲仙溫泉酒店10間推介｜近雲仙地獄／私人海景溫泉／人均$446起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

雲仙溫泉酒店推介2025｜長崎縣雲仙市擁有非常著名的溫泉鄉「雲仙地獄」，有近30個以佛教命名、有不同歷史故事的「地獄」！《香港01》「好食玩飛」整合10間坐落於雲仙市的溫泉酒店，大部分酒店鄰近雲仙地獄，且提供免費溫泉及一泊二食，人均只需$446起！

雲仙溫泉酒店推介【1】星野集團 界 雲仙（Hoshino Resorts Kai Unzen）

星野集團 界 雲仙（Hoshino Resorts Kai Unzen）位於雲仙，鄰近雲仙地獄，可以沿著步道參觀近30個以佛教命名、有不同歷史故事的「地獄」景觀！酒店於2022年開幕，共有51間客房，房間設計奢華舒適，均為雙床房房型，配有雙洗手台、客廳等，部分房型亦帶有戶外溫泉。酒店另提供大眾溫泉、餐廳及免費停車場。

星野集團 界 雲仙（Hoshino Resorts Kai Unzen）
房價：人均HK$1,214起（日式房TA3；包早餐及午餐或晚餐）
地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙321
交通：島原外港車程31分鐘
星野集團 界 雲仙搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【2】雲仙九州酒店（Unzen Kyushu Hotel）

雲仙九州酒店（Unzen Kyushu Hotel）坐落於國家公園內，距離雲仙地獄和玻璃美術館僅幾步之遙，地理位置優越。酒店於2018年開幕，僅提供25間客房，大部分房型配有和室、寬敞的露台及半露天風呂，私隱度高而且十分奢華！酒店另設有餐廳及免費停車場。

雲仙九州酒店（Unzen Kyushu Hotel）
房價：人均HK$1,090起（尊貴和洋式特大床房｜私人溫泉；包早餐）
地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙320
交通：島原外港車程30分鐘
雲仙九州酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【3】雲仙宮崎旅館（Unzen Miyazaki Ryokan）

雲仙宮崎旅館（Unzen Miyazaki Ryokan）位於雲仙國家公園內，鄰近雲仙地獄和玻璃美術館，地理位置優越。酒店於2022年開幕，共有32間客房，房間均設有露台、小客飯廳及乾濕分離浴室，空間寬敞舒適，部分房型另設私人溫泉。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴池、桑拿、高爾夫球場、餐廳等設施。

雲仙宮崎旅館（Unzen Miyazaki Ryokan）
房價：人均HK$1,426起（華麗雙床房；包早餐及晚餐）
地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙320號
交通：島原外港車程32分鐘
雲仙宮崎旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【4】雲仙温泉東園（Azumaen）

雲仙温泉東園（Azumaen）坐落於雲仙鴛鴦之池旁邊，距離雲仙地獄及玻璃美術館約10分鐘步程。酒店於2021年翻新，擁有27間日式及西式客房，均坐擁押通池景觀，且配備私人浴室，部分房型另帶有私人温泉半露天浴池。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴場、桑拿、餐廳，並提供免費停車場及免費車站接送服務。

雲仙温泉東園（Azumaen）
房價：人均HK$531起（普通日式房）
地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙181
交通：島原外港車程30分鐘
雲仙温泉東園搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【5】雲仙 半水寮 by 温故知新（Unzen Hanzuiryo by Onko Chishin）

雲仙 半水寮 by 温故知新（Unzen Hanzuiryo by Onko Chishin）位於雲仙，附近有雲仙地獄及玻璃美術館等景點。酒店於1992年開幕，僅提供14間客房，房間坐擁庭園景觀且配備私人風呂，空間舒適寬敞，最大的房型更帶有私人露天溫泉浴池！酒店同時設有大眾溫泉、公共浴池、桑拿、餐廳及免費停車場。

雲仙 半水寮 by 温故知新（Unzen Hanzuiryo by Onko Chishin）
房價：人均HK$2,982起（至尊別墅）
地址：長崎縣雲仙市小浜町雲仙 380-1
交通：島原外港車程31分鐘
雲仙 半水寮 by 温故知新搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【6】雲仙福田屋（Unzen Fukudaya）

雲仙福田屋（Unzen Fukudaya）坐落於雲仙，距離雲仙地獄和玻璃美術館僅約10分鐘路程。酒店曾於2005年翻新，僅提供9間客房，私隱度十分高！酒店客房分為日式及西式房型，均帶有私人浴室且坐擁山景，房內空間寬敞，部分客房另帶有私人溫泉。酒店同時設有大眾溫泉、桑拿、餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

雲仙福田屋（Unzen Fukudaya）
房價：人均HK$447起（本館 休閑房）
地址：長崎縣雲仙市小浜町雲仙380-2
交通：島原外港車程30分鐘
雲仙福田屋搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【7】青雲莊水療度假酒店（Hotel Seiunso）

青雲莊水療度假酒店（Hotel Seiunso）位於雲仙山區，環境清幽寧靜，鄰近小地獄溫泉館，前往雲仙地獄則需約5分鐘車程。酒店於1999年開業，擁有63間現代日式客房，部分房型僅提供私人洗手間，不設私人浴室，另有部分客房帶有露台。酒店另設大眾浴場及溫泉池、餐廳、免費停車場等設施。

青雲莊水療度假酒店（Hotel Seiunso）
房價：人均HK$668起（山景標準雙床房；包早餐及晚餐）
地址：長崎縣雲仙市奧巴馬鎮雲仙500-1
交通：島原外港車程33分鐘
青雲莊水療度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【8】蔦屋旅館（Tsutaya Ryokan）

蔦屋旅館（Tsutaya Ryokan）坐落於雲仙市小浜町，鄰近小浜町歴史資料館、小濱海洋公園及小浜温泉。酒店於曾於2002年翻新，共有20間客房。全部房間均坐擁海景，部分客房配備獨立的客廳或露台，亦有部分客房不提供私人淋浴間。酒店同時配備水療設施、海景溫泉、餐廳、酒吧及免費停車場。

蔦屋旅館（Tsutaya Ryokan）
房價：人均HK$446起（海景雙床間）
地址：長崎縣雲仙市小浜町北本町907
交通：諫早東高校前站車程24分鐘
蔦屋旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【9】伊勢屋旅館（Iseya, Seaview Private Oceanside Bath）

伊勢屋旅館（Iseya, Seaview Private Oceanside Bath）地處雲仙中心，距離桃源山公園及雲仙天草國家公園分別僅2分鐘及7分鐘車程。酒店於2019年翻新後重開，現在共有24間客房。房間設施時尚新穎，配有平板電視、寬敞的浴室及浴缸，而且更坐擁無敵海景！酒店另設溫泉、公共浴池、餐廳、免費私人停車場等設施。

伊勢屋旅館（Iseya, Seaview Private Oceanside Bath）
房價：人均HK$699起（標準和洋式房；包早餐）
地址：長崎縣雲仙市小濱町北本町905
交通：諫早東高校前站車程24分鐘
伊勢屋旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

雲仙溫泉酒店推介【10】雲岡旅館（Ryokan Yunoka）

雲岡旅館（Ryokan Yunoka）位於雲仙市小浜町，坐落於橘灣旁邊，鄰近小濱神社及小濱溫泉。酒店提供6間客房，房間均為和洋式房型，配備私人浴室及海景露台。酒店同時提供溫泉、公共浴池及私人停車場。

雲岡旅館（Ryokan Yunoka）
房價：人均HK$583起（主樓豪華海景雙人房）
地址：長崎縣雲仙市小浜町小浜本町905-26
交通：諫早東高校前車程26分鐘
雲岡旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

（全文完）

