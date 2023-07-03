池袋酒店推介10大必住！1分鐘到池袋車站　近24小時百貨+藥妝

撰文：溫藹紅
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池袋酒店推介2023！東京旅遊想入住平價住宿，池袋酒店是不錯選擇，除了購物、歎美食方便，而且交通便利，記者整理10大東京池袋酒店推介，當中包括最近1分鐘可到池袋車站，而且靠近JR及地鐵站，方便行程規劃，而且鄰近各大百貨、藥妝店、購物街等，最平人均$213起！去東京旅遊可順道留意東京新酒店推介新宿酒店推介上野酒店推介銀座酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

東京池袋酒店住宿推介！1分鐘可到池袋站/JR/地鐵 新酒店+溫泉酒店

東京池袋酒店推介【1】MIMARU TOKYO IKEBUKURO（2022）

池袋新酒店推介！MIMARU TOKYO IKEBUKURO於2022年開業，距離池袋站西口北非常近，步行5分鐘就可以到達，酒店附近有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等，旁邊兩個街區均有超級市場，購買日用品很方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計，環境寬敞舒適，並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等，最多可以入住6人，適合一家大小！

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地址：日本東京都, Ikebukuro, 2-61-1
交通：池袋站步行5分鐘
價錢：人均$486起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【2】池袋秘密酒店（2022）

另一間池袋新酒店同樣人氣旺盛！池袋秘密酒店於2022年開幕，靠近池袋車站，步行2分鐘就可以到達，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。

（Booking.com）

這間池袋酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，此外樓下更提供即用保養品、泡澡浴鹽等，隨時都可以享用，方便一眾旅客。

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地址：日本東京都, Nishiikebukuro1-10-4
交通：池袋站步行2分鐘
價錢：人均$426.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【3】池袋溫泉多美迎酒店 (Dormy inn Ikebukuro Hot Spring)

另一間池袋酒店推介是池袋溫泉多美迎酒店 (Dormy inn Ikebukuro Hot Spring)，它是Dormy在池袋最新的酒店， ，從機場搭乘利木津巴士就可以直達，去程回程同樣方便，距離池袋站約10分鐘步程，不過地段熱鬧，除了靠近Sunshine City方便購物，附近吃喝玩樂樣樣齊全。

（Booking.com）

酒店乾淨舒適，而且提供露天浴池、溫泉桑拿等，最棒是會供應免費宵夜如拉麵、蕎麥麵及雪糕甜品，更有迎賓熱咖啡，性價比高！

地址：日本東京都, Toshimaku Higashiikebukuro3-11-11
交通：JR池袋站步行約10分鐘
價錢：人均$271.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【4】東急Stay池袋 (Tokyu Stay Ikebukuro)

東急Stay池袋 (Tokyu Stay Ikebukuro)位於JR附近，距離在JR池袋駛西口步行1分鐘，周邊環境熱鬧，距離新宿站搭乘火車約7分鐘，去澀谷或上野火車站搭乘火車分別約需12分鐘和16分鐘車程，位置便於安排行程，附近亦坐落3至4間24小時超市及便利店，非常方便。這間池袋酒店客房整潔舒適，房間內供應獨立洗衣機、浴缸、 微波爐等設備，實惠之選。

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地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-12-2
交通：池袋站步行1分鐘
價錢：人均$443.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【5】超級酒店 – Lohas池袋站北口

超級酒店 – Lohas池袋站北口距離JR池袋站，大約僅需7分鐘步程，附近集合各大購物點，如西武、東武、Lumine、Bic Camera、東急等，周邊亦有便利店、餐廳等非常齊全，可以免費寄存行李。

（Booking.com）

這間池袋酒店空間適中，但設備齊全，提供獨立浴缸浸浴，同時亦設有大澡堂供泡澡，隨時洗坎一物疲態，此外酒店提供的免費日式早餐，如茶泡飯、生蛋拌飯等同樣甚受歡迎，女性住客更將每人提供5款基本盥洗用品，又貼心又實用，值得推介。

地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-62-14
交通：JR池袋站步行約7分鐘
價錢：人均$248起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【6】格蘭都市酒店 (Hotel Grand City)

格蘭都市酒店 (Hotel Grand City)位置理想，距離JR池袋站步行5分鐘，靠近池袋鬧區，除了有不少超市、便利店等，附近亦有Sunshine City， 購物相當方便。這間池袋酒店乾淨寬敞，每層樓都設有自助無糖麥茶、綠茶、檸檬紅茶等茶水供應，大廳亦有免費濾掛式咖啡可自取， 並會提供日式或西式早餐，算是物超所值。

地址：東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 1-30-7
交通：JR池袋站步行約5分鐘
價錢：人均$298.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【7】池袋太陽城王子大酒店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)

池袋太陽城王子大酒店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)地理位置優越，連結大型購物中心Sunshine City，內裡更有迪士尼精品專賣店、美食街等，而且鄰近西武百貨、DONKI等人氣熱點，這間池袋酒店更有直達羽田及成田機場的利木津巴士，方便愛購物的朋友！酒店空間感十足，提供各類房型如現代雙人房、和式榻榻米等，乾淨舒適，方便之選。

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地址：日本東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 3-1-5
交通：JR池袋站步行約8分鐘
價錢：人均$317起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【8】OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts

OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts靠近車站，距離JR大塚站步行5分鐘，附近有多間24小時的便利商店、DONKI、 藥妝店等，同時有不少居酒屋、美食小店、傳統日式餐廳等，購物飲食都方便。

（Booking.com）

這間池袋酒店設計極具格調，房間配色裝潢簡約清新，提供日系特色高架床外，更配有大廳、玻璃窗等，隨時欣賞東京夜景，最多可入住6人，絕對是高CP值的親子住宿。

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地址： 日本東京都, Toshimaku Kitaotsuka 2-26
交通：JR大塚站步行5分鐘
價錢：人均$416.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【9】池袋第一旅館 (Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel)

池袋第一旅館 (Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel)位置優越，距離車站非常近，步行2分鐘就可以到達池袋火車站，距離池袋東出口巴士站亦只需有5分鐘步程，交通便捷，附近有2間DONKI，亦有許多大型百貨、便利商店等，非常好逛，同時有一蘭拉麵、無敵家等。這間池袋酒店裝潢溫馨舒適，並提供浴缸，亦是不錯選擇。

地址：日本東京都, Toshima-ku, HigashiIkebukuro 1-42-8
交通：池袋火車站步行2分鐘
價錢：人均$213起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京池袋酒店推介【10】池袋站百夫長酒店

池袋站百夫長酒店地點方便，，坐落在熱鬧的池袋中心地帶，距離JR池袋站無需3分鐘，屬於併置極優越的東京池袋住宿，同邊有便利店之外，亦有Bic Camera、24小時 DONKI及大型百貨店等，吃喝購物方便，交通轉乘亦很讚！酒店乾淨舒適，設有私人浴缸，早餐會提供Denny's餐廳的朝食券，經濟又實惠。

地址：日本東京都, Toshima-ku Higashiikebukuro 1-8-9
交通：JR池袋站步行約3分鐘
價錢：人均$250起 預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

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