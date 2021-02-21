新冠肺炎・最新｜增20宗確診6宗無源頭　涉紅van司機、周大福員工

撰文： 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 袁澍 歐陽德浩 陳嘉慧 黃穎津 陳淑霞 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-21 17:31

新冠肺炎疫情持續，本港周日（21日）新增20宗確診個案，當中19宗是本地個案，6人源頭不明，包括紅色小巴司機、保安員、周大福銷售人員等。截至下午，本港錄得10多宗初步確診個案，當中幾宗個案未有源頭，深水埗一公司逾100人須檢疫。 首批科興疫苗已運送抵港，本周二（23日）起可預約登記。

【17:10】張竹君提到，疫情近日的無源頭個案未有大幅下跌，「每日都有10宗、8宗」，認為使確診數字不高，但由於無源頭個案仍高，代表社區傳播鏈未切斷。她又指，不少患者病徵好輕微，「好難先睇到」。她又承認，新年期間不少市民有聚會，而近日亦放寬措施，市民外出用膳亦造成疫情反彈風險，「大家就算出街、各種聚會，都要減少時間、人數，可免則免，因為疫情隨時會反彈。」

【16:45】張竹君指，確診的小巴司機，平日負責駕駛觀塘至荃灣(車牌號碼：MB4143)、觀塘至青山道的日更路線，認為乘客的感染風險不高，因為與乘客的接觸主要是付車款等。

至於樂義學校群組，現時有40名員及21名學生要檢疫。

【16:35】庾慧玲指，截至今早9時仍有238名確診患者留醫，18人危殆、12人情況嚴重，202人情況穩定。

強制檢測大廈｜增至少7幢 葵聯邨 尚德邨 上水皇府山上榜

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新詳情。

張竹君簡介，截至今日凌晨，本港過去24小時新增20宗確診個案，一宗是輸入個案，由印度乘AI1314航班於2月20日到港。

至於本地個案有19宗，當中有6人是源頭不明個案，這些患者分別居於匯景花園1座，該幢大廈於2月17日已納入強制檢測名單，故今次個案是經強制檢測找到。另有患者居於葵聯邨聯欣樓、皇府山第5座、翠屏道19號高座翠瀾樓、元朗泰康圍115號、深水埗福華街48號。

該些人的職業分別是紅VAN司機、周大福油麻地分店的鎖售員等，亦有保安員。

至於13宗關連個案中，有4宗都是明愛樂義學校群組，1人是學生的家人、1人是學生、1個是工作人員，並曾到其他地方工作，2月13至15號於大埔匡智會學校工作，有多人要檢疫。

而截至下午，初步確診個案有10多宗，當中有4人未知感染源頭，分別是一名66歲女子，她的工作是一名陪月員，最後一天是2月11日上班，由於不算傳染期上班，故其服務的家庭暫時不用檢疫隔離。值得注意是，該女士居於一幢強制檢測大廈內，與患者是「樓上樓下」，有可能經環境因素感染。

至於另一宗無源頭的初步確診個案，居於觀塘宜安中心，住所早前已納入強制檢測名單，但樓層和座向與早前個案無關。

馬鞍山恆安邨恆海樓一名41歲男亦確診，是一名電腦技術人員，最後一天上班是2月11日，由於傳染期無上班，故公司其他同事毋須檢疫。另元朗棋台山永樂里一名退休人士，亦未知其高危因素，所以亦是無源頭個案。

張竹君又指，一名在深水埗永康街上班的患者，職業是地產代理，與早前一名已確診同事有關連，公司有100名同事，全部都要檢疫隔離。

▼政府訂購三新冠病毒疫苗▼

新冠疫苗│注射後發燒應怎辦 邊種情況應求醫 藥劑師學會逐一教

【16:17】新冠疫苗接種計劃本周開始，不少市民擔心會出現副作用。香港藥劑師學會及香港旅遊及疫苗醫學會今日﹙21日﹚召開記者會，當中提到若干可能出現的副作用，較常見的包括發燒、頭痛、注射部位疼痛、疲倦等，部分情況如有需要，可考慮服用撲熱息痛，即止痛退燒藥。學會指，一般副作用未必需求醫，嚴重副作用亦屬罕見，但如持續發高燒、注射位置疼痛加劇、持續口腫臉腫等；甚或副作用令你擔心或持續數天，就應盡早求醫。



學會又稱，雖然出現嚴重不良反應是非常罕見，但建議院舍職員以及長者的同住家人，應為接種疫苗的長者，提供3日觀察期。

▼藥劑師學會示範為嚴重副人士急救▼

新冠肺炎｜即時繁殖率四日連升 梁卓偉憂疫情再起籲勿報復式消費

【15:30】農曆新年長假期剛過去，社會都關注會否有「拜年群組」令疫情反彈。衞生防護中心按每周比較，最近一周每天平均有11.6宗個案，較前一周每日的22.7宗低。不過政府專家顧問之一、港大醫學院院長梁卓偉指，本港即時繁殖率連續4日都有上升，反映拜年時的聚會及多個從業員要檢測才可復工找到陽性個案的現象，而防疫措施在初七又放寬，憂慮再掀疫情，呼籲市民切勿「報復式消費」。

港大醫學院繪製的本地個案的即時有效繁殖率顯示近日有回升趨勢。（港大醫學院網頁截圖）

新冠疫苗｜港大接種中心推4、5個研究 分析各疫苗及無打針者數據

【15:21】本港疫苗接種計劃即將展開，全港設有29間社區接種中心，香港大學醫學院會營運一間。醫學院院長梁卓偉表示，他都會在港大的中心卒先接種疫苗，中心亦會開展四至五個研究，包括招募接種疫苗及無打針者，留意不同群組之間的發病率、海外未出現的嚴重副作用。

民主黨指深水埗封區有垃圾堆積污水充斥後巷 要求政府加強清潔

【15:07】早前本港第四波新冠肺炎疫情爆發，政府於農曆新年前曾多次圍封多個區域進行強制檢測。民主黨食物安全及環境衛生事務發言人，深水埗區議員鄒穎恒今日（21日）表示，發現人流頻繁的地點都有垃圾堆積，更有後巷充斥著混濁的污水，要求當局增加清潔工人的人數，以保障市民健康。

【13:57】消息指今日新增約20宗確診個案，大部分為之前確診患者的關連人士，但對比年初一至初八單日新增8至16宗不等為高。港大醫學院院長梁卓偉今日表示，本地個案的即時有效繁殖率有回升趨勢，目前平均值為0.6765，但最高值已達1.06，即一個患者傳給另一個人。

新冠疫苗｜梁卓偉推算現嚴重副作用人數極少 抵禦變種病毒欠數據

【13:47】本港疫苗接種計劃如箭在弦，疫苗副作用受廣泛關注。政府疫苗顧問專家委員會成員、港大醫學院院長梁卓偉表示，率先到港的兩隻科興疫苗及復星醫藥BioNTech「復必泰」嚴重副作用的比率，依照藥廠數據，每100萬人分別為1及4.7人，推算700萬港人接種後會，只有單位數字市民出現嚴重副作用。他提醒市民考慮疫苗種類時，除了有效率及副作用，更要審視疫苗抵禦變種病毒的能力。

梁卓偉指，兩隻疫苗嚴重副作用跟一般疫苗比例相若。（資料圖片／李澤彤攝）

花墟霸路情況嚴重 違規僅罰1萬「抵過交租」 憂增疫情風險

【13:30】今年農曆新年，政府一度宣布取消各區花市，令市民爭相到旺角花墟購買年花，令該處水洩不通，人車爭路。當區區議員林兆彬早前向花墟街坊發放問卷調查，近八成受訪者表示今年農曆新年花店阻街較去年嚴重，亦有不少人認為花店平時亦有阻街問題，擔心垃圾造成衞生問題，增加疫情風險等。



林兆彬認為政府執法不力，罰款阻嚇程度不足，指過去一年，平均每間花店僅1萬元的傳票，但可佔用街道範圍，「罰款好過交租」。同時，花店垃圾由食環人員清理，變相要納稅人幫花店付清潔費。

+ 3 + 3 + 3

新冠肺炎｜城大研究紐約防疫措施 發現停課不及收緊社交距離顯著【12:30】新冠肺炎全球肆虐，香港城市大學研究美國紐約市去年各種非藥物干預防疫措施，發現停課對控制疫情的效用，不如實施社交距離措施顯著，後者可令社會上的感染及死亡個案分別減少47%及51%，長者的感染及死亡個案同樣降低47%；而停課僅比不作任何干預少4%感染個案。有關研究報告已於美國物理聯合會出版的期刊《混沌》發表。新冠疫苗｜英國主動以電話聯絡市民 崔俊明：港府可參考主動出擊【12:00】新冠疫苗接種計劃即將開始，政府周二﹙23日﹚開放網上預約系統，市民由2月26日起，可在疫苗接種中心接種已送抵的科興疫苗；而BioNTech疫苗就在本月底才抵港。



香港醫院藥劑師學會及香港疫苗及旅遊醫學會，今日﹙21日﹚與兩名於英國倫參與疫苗接種計劃的英國藥劑師，分享當地疫苗中心的經驗。比較兩地安排，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，英國逾九成半人願意接種疫苗，較香港的三成高；英國政府亦會以郵件、電話等主動聯絡優先群組接種疫苗。他認為港府可借鑑英國，尤其如果發現市民接種意欲低，政府就更應｢主動出擊｣，聯絡優先群組，並呼籲市民盡快接種疫苗。

安心出行│市建局推健康碼2.0 可掃描「安心出行」場地二維碼【11:30】市建局行政總監韋志成今日（21日）發表網誌，指他們研發的「健康碼」應用程式，至今已改良至2.0版，並可掃描「安心出行」場地二維碼，將有關處所的資料、進出場所的日期與時間，記錄在手機的程式內。



韋志成又指，現時全球多個國家已推出不同的「健康碼」應用程式，以協助檢疫部門識別和追蹤確診人士及其緊密接觸者。他認為，政府、市建局以至業界持份者，應齊心一致，推動抗疫追蹤程式的應用和普及。

陳茂波寄語市民樂觀面對，「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。」（陳茂波網誌圖片）

政預算案│陳茂波指封面顏色代表懷抱希望 餸菜多寡積極面對【10:45】本年度財政預算案將於本周三（24日）發表，財政司司長陳茂波今日（21日）發表網誌表示，並附上財政預算案圖片，從中可見今年財政預算案的封面為青綠色，代表著對未來所懷抱的希望。



疫情下他指，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高，因經濟尚未恢復，接下來須維持逆周期政策，下年度會出現較大的赤字。不過，他寄語市民樂觀面對，「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。」

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼

+ 10 + 10 + 10

失業率7% 羅致光：一月無惡化跡象 甚至回穩 惟3年內難低於5%

【10:30】新冠肺炎疫情未結束，本港最新一期失業率數字上升至7%，創16年新高。勞工及福利局局長羅致光今日（21日）發表網誌指，新一期數字較上一期數字上升，不代表2021年1月的失業率較2020年12月的數字上升，是由於2021年1月的數字較2020年10月為高。他分析最新三個月的平均失業率，結論是1月份的失業率並沒有惡化的跡象，甚至是有回穩的可能。



然而他又指出，由於2020年12月的失業情況明顯惡化，所以下個月公布的數字，上升機會較高；且香港是否能在三年內，看見失業率降低於5%，他難以樂觀。

科興疫苗前日抵港 陳肇始指官員本周初率先打針：早打好過遲打【10:00】本港新冠肺炎疫苗接種計劃即將開始，首批100萬劑科興疫苗上周五（19日）已抵港，另一款復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗下星期亦到埗。為鼓勵市民接種疫苗，政府早前已承諾問責官員會帶頭注射。食物及衞生局局長陳肇始今早稱，特首林鄭月娥、一眾司局長本周初便會打針。復課｜老師兩周一檢可全復面授 楊潤雄指正研助校統一領收樣本瓶

【09:15】學校農曆新年假期完結，明天（22日）開始最多可安排三分一學生回校上課，學校如希望全面授課，教職員則需要每兩周做一次病毒檢測。為方便老師檢測，教育局局長楊潤雄指，正跟衞生防護中心商討，由學校職員到教育局的辦事處，統一領取樣本瓶再回校分發，會盡快公布有關細節。



他又指，若教職員及學生所住大廈或其他原因被衞生防護中心發出強制檢測令，楊潤雄指他們要先完成檢測並獲得陰性結果後才可以回校，即將向學校發出指引。安心出行│累計下載逾233萬 張建宗：較上周增逾兩倍 令人鼓舞

【08:30】政務司司長張建宗在網誌指，全賴市民的支持，截至昨天﹙2月20日﹚晚上，「安心出行」流動應用程式的累計下載數字已超過233萬，較上周網誌提及的70萬激增超過兩倍，令人鼓舞。



另外，他又指，每位香港市民都不希望第五波疫情出現，越多市民接種疫苗，就會大大減低疫症在社區爆發的機會，讓香港早日走出疫情陰霾，呼籲市民護己護人，攜手抗疫，積極接種疫苗。

財政預算案2021｜旅遊業連番受助 財爺拒再派糖 料僅延現金鼓勵

【07:00】本年度《財政預算案》將於本周三（24日）公佈，新冠肺炎疫情持續，市況仍未回復，各行業觀望新一論預算案能夠推出規模多大的措施解困。



在百業當中要數旅遊業打擊最大，恢複無期，但據知，當局考慮過多輪的防疫抗疫基金資助，旅遊業已多次受惠，因此「加碼」資助幾乎「無望」，只會延「綠色生活本地遊」計劃及旅行社現金鼓勵計劃延期，業界期望的新一輪一筆過資助等訴求，成事機會不高。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【00:00】本港周六(20日)新增15宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生。政府於晚上向7處地方發出強制檢測公告，包括曾於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工。

強制檢測大廈｜恒大宿舍、港台共七大廈須強檢 另附確診大廈名單

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，有6間餐廳上榜，包括旺角OPPA韓國燒肉店和屯門卓爾居海港酒家。

確診食肆｜增6間 旺角OPPA燒肉店 屯門王牌冰室、海港酒家上榜

新冠肺炎｜單日增15宗確診 22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址

天后御名軒知客確診一日後即復工：染疫心情惡劣、無到高危地方

新冠肺炎．最新｜今日新增15宗確診 4宗源頭不明包括的士司機

BioNTech疫苗可存較高溫惟期限短 專家：超低溫存半年較適合香港

+ 5 + 5 + 5

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

+ 17 + 17 + 17

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2