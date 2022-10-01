疫情．最新｜消費券第二期今起發放 多項社交距離措施下周將放寬
撰文：林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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十一國慶前夕，香港疫情趨回穩，衞生防護中心形容本港疫情正處於平整期，預料個案將會緩緩下降。今日（1日）除了是十一國慶公眾假期，消費券2022第二階段第二期款項亦已於凌晨發放，透過八達通領取消費券市民可拎$2000，使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK平台市民則可拎$3000。
疫情方面，香港昨（30日）新增4023宗確診，包括213宗輸入，多8人死亡。港府宣布，將由下星期四（6日）起放寬部份社交距離措施，包括食肆准由八人增至12人一枱，宴會人數上限可倍增，由120人提升至240人，不過，進入酒吧前、參與宴會、12人一枱的食客仍需事前進行快測。
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