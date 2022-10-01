疫情．最新｜消費券第二期今起發放　多項社交距離措施下周將放寬

十一國慶前夕，香港疫情趨回穩，衞生防護中心形容本港疫情正處於平整期，預料個案將會緩緩下降。今日（1日）除了是十一國慶公眾假期，消費券2022第二階段第二期款項亦已於凌晨發放，透過八達通領取消費券市民可拎$2000，使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK平台市民則可拎$3000。



疫情方面，香港昨（30日）新增4023宗確診，包括213宗輸入，多8人死亡。港府宣布，將由下星期四（6日）起放寬部份社交距離措施，包括食肆准由八人增至12人一枱，宴會人數上限可倍增，由120人提升至240人，不過，進入酒吧前、參與宴會、12人一枱的食客仍需事前進行快測。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼



+ 11

▼9月30日 污水呈陽性屋邨一覽▼



▼9月30日 李夏茵宣布10月6日起食肆放寬至12人一枱▼



+ 3

▼五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」▼



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



+ 8

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



+ 5

▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



+ 1

▼9月20日起強制檢測公告▼

