我們的2023｜工殤停不了　至少42工友離世　柯士甸道事故釀2死

【2023年／大事回顧／工業意外】勞工保障及職安健議題關乎所有打工仔權益，一直備受社會關注，今年4月立法會正式通過《職安健條例》修訂條例草案，嚴重罪行最高罰款由50萬元上調至1,000萬元，藉此提高阻嚇力，以減少意外發生。惟今年本港仍接二連三發生致命工業意外，《香港01》統計全年報道，截至12月28日至少有42名工人在工作場所因意外身亡；而工業傷亡權益會統計的數字，則顯示所有行業致命意外共74宗。意外包括：柯士甸道兩工人被困管道吸沼氣而死、機場航天城及大埔科學園有電工觸電死、觀塘清潔工墮𨋢槽慘死、北葵涌鄧肇堅體育館內男工工作平台墮斃等。而今年有承辦商「精進工程」因去年油塘奪命工業意外而被發展局「釘牌」。



統計有15工人由高處墮下身亡 工傷致命原因首位

《香港01》統計今年有關職業傷亡的報道，發現截至12月28日，本港有至少41宗在工作地點發生的致命意外，共有42名工人死亡，其中15名工人由高處墮斃，是致命工業意外原因的首位，如4月25日觀塘巧明街有七旬男工在友邦九龍大樓30樓清潔風櫃房時，誤墮𨋢槽慘死；8月7日，北葵涌鄧肇堅體育館內維修男工做防漏水工程時，工作平台疑故障塌下，工人由9米高墮地身亡；10月10日，佐敦渡華道消防局地盤一名男電工拉電線期間，從高處墮斃。

而工權會統計全年有74宗致命意外，包括工業意外、吊運意外、猝死、涉及政府部門或公營機構意外等。而猝死佔最多有18宗，其次是高處墮斃有13宗。工權會指出，高處墮下意外較多，屬「重災區」，反映職場仍未有重視高空工作的職安問題，工程前未有做好風險評估及跟足安全指引。

兩工人管道內中毒亡 工程經理及二判涉誤殺被捕

而最受社會關注、最有可能涉及人為疏忽的，要數西九龍柯士甸道的工業意外。9月24日兩名水喉工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）為「圓方」商場冷氣系統更換海水冷卻喉管時，久久未離開管道。工程經理其後發現兩人失蹤，其他工程人員落場尋人，發現管道上鎖後便離開。放工時間工人遲遲未歸家，家屬心急如焚，但直到翌日清晨始找到承辦商的工程人員，通知對方家人通宵失聯，承辦商人員驚覺事態嚴重，立即報案並爆開被鎖上的管道出口，最終在管道約100米處發現兩工人疑吸入沼氣中毒身亡，消防檢測到硫化氫濃度超標，當時二人已進管道後約21小時。

事件引起各界重視，並質疑工程經理未有完成安全評估的情況下離開現場。港鐵稱會展開調查，並檢視工序及承辦商的上報機制。警方經調查後，指涉事工地被定性為密閉空間，工程確有疏忽，許多安全措施的程序均有遺漏，隨後將案件改列誤殺案跟進，拘捕40歲大判公司工程經理及62歲二判負責人，分別被控誤殺罪，二人被還押至3月20日再訊。

兩電工觸電身亡 遺雙親妻兒孤苦無依

令人惋惜的還有他們：8月19日，34歲電工方貴芬在機場航天城東路11 SKIES商場地盤離地3米的假天花工作時，疑觸電昏迷，10分鐘才被工友發現，最終送院不治。死者是家中經濟支柱，遺孀及2名子女孤苦無依，家屬在認屍時哭成淚人，傷心至暈倒現場。

事隔不足一個月，同類意外又再發生。9月10日，38歲男電工學徒陳卓鈞在沙田科學園安裝太陽能板時，疑觸電身亡，遺下年邁雙親。其父親事後向三判了解，得知有師傅未確保電掣房斷電，便要求其子工作，疑因此釀成慘劇。最令家屬不滿的是，大判雖支付恩恤金，但三判拒認卓鈞為員工，令家屬難以向勞工處證明員工身份。

三罕見意外：屠宰員被豬撞跌、漁護職員被蜂螫、女工墮攪拌機

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今年發生多宗罕見的意外，顯示工作地點危機四伏，有看不見的風險。1月16日，64歲女子在荃灣工廈單位操作一部糖果攪拌機時，意外跌進攪拌筒內，身體多處受傷，最終不治；1月20日，61歲屠宰員宰豬期間，被電暈的豬隻突然醒來猛力撞跌屠宰員，而他手上持有利刀，意外誤傷左後膝動脈，登時流血倒地，送院不治；5月12日，64歲漁護署農林助理員在大嶼山芝麻灣植樹時，被一群野蜂螫倒，左右手有4個疑被螫傷的洞口，隨後意識模糊，經搶救仍告不治。由於當時他正在植樹，故未有著上保護衣。

「精進」地盤三年喪六命 安全管理未達標被「釘牌」

發展局局長甯漢豪及屋宇署署長余寶美10月18日公布不批准精進建築工程有限公司續牌，三名持牌人也被除名。（資料圖片）

地盤總承建商「精進建築工程有限公司」，過去3年半曾涉及多宗嚴重工業意外，有6名工人喪命，包括2020年九龍灣地盤工人觸電亡、2022年安達臣道地盤冧天秤3死事故及油塘東源街工人被工字鐵壓死，以及今年10月10日佐敦地盤電工墮斃。發展局於10月18日宣布將精進工程「釘牌」，將從一般承建商名冊除名，不可再進行任何建築工程，共有五個私人發展商項目受影響，總共涉及約4,900個單位。

當局解釋因應油塘建築地盤奪命事宜，承建商事務委員會認為「精進」授權簽署人，未能提出可信證據顯示其地盤安全措施、監督工作等有效預防嚴重工業事故出現，認為其能力、勝任程度及地盤監督等安全管理未能達標。

修例仍需時間始能見成效 促多管齊下做好職安

工權會統計全年有74宗致命意外。

政府今年已修訂職安條例，為何工業意外仍未有顯著減少？工權會總幹事蕭倩文認為，條例生效後需要一定時間才能見到成效，懲罰只是其中一個方法，要做好職安應多管齊下，例如增加安全教育。她指現時香港缺乏長遠及具規劃的安全教育，政府應推出所有行業的安全訓練給僱主僱員。她形容建造業中俗稱「平安卡」的訓練課程，只有短短7.5小時的訓練，內容多但只能略略一提，無法助工友建立安全意識，應增加為 2至3 日的訓練課程。

蕭倩文認為政府應帶頭做安全教育，讓機構企業由上而下建立安全文化，又建議勞工處能夠公開意外細節，細分意外工種，讓業界作參考之餘，減少同類意外，社會亦能發揮監察作用。如有嚴重意外發生，警方應即時到場介入調查，並期望政府將隱瞞等行為列入刑事罪行，增加阻嚇性。

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