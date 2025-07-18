《財策相對論》︰Syfe﹙承富﹚香港總經理李劍威﹙Kevin﹚

港元定存利息下跌，加上經濟轉差，如何能賺取穩定的被動收入，變得更加重要，皆因將錢放在銀行，恐怕連通脹也追不上。一站式智能財富管理平台Syfe﹙承富﹚香港總經理李劍威﹙Kevin﹚接受《財策相對論》訪問時指出，港人對於投資呈「兩極化」，有一班人很活躍做交易，每天甚至每幾小時便在股票市場買賣，但又有一班人傾向把閒錢放在銀行，「港人單是定存金額已超過4萬億元，即是鎖在那裡不能用。」



定存有「限制」 可考慮其他高息產品

他坦言，銀行存款，不論是活期抑或定期，都是一種被動收入，但不應該是唯一的選項。李劍威指出，對於定存投資者，他們想要一個「確定性」，到期便能拿到利息，並不希望有任何資產波幅及浮動，這概念是好的，惟資金會被鎖起一段長時間，且相對上利率低一點，「大家都知道，許多銀行港元定存近日跌到低於一厘，在這個情況下，你要有幾千萬才可以做到一定程度的被動收入。」

李劍威認為，應該用「閒錢」取得更佳的被動收入，「儲蓄是一環，但是怎樣投資、怎樣收息是更重要的。」他指出，很多人在資產管理都偏重於一方，要麼有很多股票，要麼有很多現金，很少考慮其他的資產配置。

李劍威舉例說，在港美息差拉闊的情況下，美元是一個機遇，其定存息遠勝港元，「好似我們公司最近一、兩個月推出美元兌港元、零兌換率產品，派息4.3厘，而underline就是投資﹙美元﹚定存。」另邊廂，他認為，債券也是賺取被動收入不錯的選擇，特別是美國減息預期升溫的情況下，「現在債券都是十年債息的高位，如果不介意多一點風險，債券可以是一個比較可觀的選擇。」

財富管理平台 以「3A」突圍

另外，他亦提到，近年有別於傳統銀行、虛擬銀行及券商的財富管理平台，逐漸興起。以Syfe為例，目前擁有25萬個客戶，管理逾100億美元資產。

李劍威認為，這類財富管理平台擁有「3A」優勢，即Assets、Advice及Affordability，意味把資產參與門檻降低，且提供智能建議，並以更低的投資成本幫客戶資一些特別的產品又或拿到機構優惠，「財富管理平台有一樣東西很重要，就是中立性，因為佢成交到一場交易，都没有佣金。」

而不收雜費，可放大被動收入。李劍威舉例道，假如把100萬本金投資40年、年回報7.5厘的話，金額可達到1,700萬元，但如果要支付管理費、渠道費、申購費等雜費，假設實質報僅6厘，40年後金額則大減至只有1,000萬元，「市場上通常說的收益率，是一個模糊收益率，即是未扣除那些收費。」

（資料及相片由客戶提供）