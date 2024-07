點分傷風定流感？第二代流感特效藥食1次有效？醫生解答6大疑問

同事、朋友之間亦不時有人說自己「中咗流感」,實際上根據衛生防護中心定點監測數據,5月初的流感求診比率已創今年新高,比今年初冬季流感季節更高。可見「流感」已經像傷風感冒般與我們一起「共存」,但你對流感的認識有多少?相信不少人依然分不清一般傷風感冒及流感,更不知道第二代治療流感的特效藥,原來只需服用一次就見效。今次就請來呼吸系統科專科醫生許建名,為大家解答6個有關流感的疑問!



呼吸系統科專科醫生許建名,為流感解惑。

問題一:一般傷風感冒與流感有何分別?

許醫生:傷風感冒和流感,加上近年大家多了認識的RSV呼吸道合胞病毒,它們都是由不同病毒引起的呼吸道傳染疾病。流感相比一般傷風感冒,除了擁有鼻塞、發燒及頭痛等症狀外,流感患者的症狀會更嚴重,會出現咳嗽、氣喘、氣促、全身肌肉痛及關節痛等。如果病情輕微,只要有足夠的休息,患者有機會在幾天內自行痊癒。然而免疫力較低的人、長者及兒童一旦染上流感,就有機會引致較嚴重的併發症,例如支氣管炎和肺炎,更有機會出現嚴重的併發症,甚至死亡,患者需立即看醫生或入醫院治療。

5月初流感求診比率已創今年新高,估計夏季高峰期更加來勢洶洶,醫生呼籲一有病徵,應盡快檢測並求醫,及早服用特效藥控制病情。

問題二:自行購買退燒藥、收鼻水、咳水等成藥,可以治療流感嗎?

許醫生:若根據病徵去自行購買相關的成藥,或有機會改善病徵,但其實「治標不治本」,未必能有效控制病情。最好是先自行或到診所進行檢測,知道自己感染哪一種病毒,再對症下藥。第一代流感特效藥物主要阻止病毒離開已感染細胞,第二代流感特效藥的作用則控制及阻止體內病毒複製,從而避免病毒持續傷害身體及刺激免疫系統。及早服用特效藥可以減輕病情,令病徵消退,亦可減少出現併發症的機會。

最新的第二代抗流感病毒特效藥只需要服用一次,就可以有效抑制病毒的活性,減低病毒的複製力及感染力。

問題三:傳統和第二代治療流感病毒的特效藥有何分別?沒有完成整個流感藥物療程會有什麼後果?

許醫生:市場上不同的流感特效藥,主要在療程的長短上有分別。傳統特效藥需要吃五天,整個療程為十粒藥,有機會影響病人的依從性;而第二代抗流感病毒特效藥只需要服用一次就可以,十分方便病人。根據臨床數據顯示,兩者對於治療甲型流感及改善徵狀臨床上有相若的效果,但第二代抗流感特效藥能更快減少流感病毒量。

問題四:網上有傳聞指流感特效藥要48小時內服用才有效,是真的嗎?

許醫生:最理想是在出現病徵後48小時內服用流感特效藥,但其實過了48小時服用依然有效。我們會建議病人盡快求醫並服用流感特效藥,因為越早服用,特效藥的效用越好。

問題五:醫生什麼時候會考慮為病人處方流感特效藥?

許醫生:病人檢測確定患上流感後,我們會再根據病人的年齡、病史、正在服用的藥物是否會有衝突等,進行安全評估後為病人處方合適的流感特效藥。一些長者及長期病患、有呼吸道疾病的病人,應更快服用流感特效藥,以免病情惡化。

一般成藥或有機會改善病徵,但「治標不治本」,及早服用抗流感病毒特效藥才能控制病情加速痊癒。

問題六:「流感」是否越來越「惡」,越來越多人感染?

許醫生:根據我應診的經驗及政府的數據,季節性流感高峰期的時間的確越來越長,越來越多人感染。這可能與香港「幾代同堂」的居住環境有關,不少小朋友上學、成人上班,在人多空氣不流通的環境下沒有戴口罩而感染到流感,回到家時再傳染給長者,令長者出現嚴重併發症等都是常見的個案。所以大家如若有病徵,應盡快檢測並求醫,減少傳染家人的機會。

免疫力較低人士、長者及長期病患一旦染上流感,有機會引致較嚴重的併發症。

羅氏大藥廠全力支持

M-HK-00001665 valid until 18/06/2026 or until change is required in accordance with regulatory requirement, whichever comes first.

(資料及相片由客戶提供)