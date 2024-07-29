點分傷風定流感？第二代流感特效藥食1次有效？醫生解答6大疑問

同事、朋友之間亦不時有人說自己「中咗流感」，實際上根據衛生防護中心定點監測數據，5月初的流感求診比率已創今年新高，比今年初冬季流感季節更高。可見「流感」已經像傷風感冒般與我們一起「共存」，但你對流感的認識有多少？相信不少人依然分不清一般傷風感冒及流感，更不知道第二代治療流感的特效藥，原來只需服用一次就見效。今次就請來呼吸系統科專科醫生許建名，為大家解答6個有關流感的疑問！



呼吸系統科專科醫生許建名，為流感解惑。

問題一：一般傷風感冒與流感有何分別？

許醫生：傷風感冒和流感，加上近年大家多了認識的RSV呼吸道合胞病毒，它們都是由不同病毒引起的呼吸道傳染疾病。流感相比一般傷風感冒，除了擁有鼻塞、發燒及頭痛等症狀外，流感患者的症狀會更嚴重，會出現咳嗽、氣喘、氣促、全身肌肉痛及關節痛等。如果病情輕微，只要有足夠的休息，患者有機會在幾天內自行痊癒。然而免疫力較低的人、長者及兒童一旦染上流感，就有機會引致較嚴重的併發症，例如支氣管炎和肺炎，更有機會出現嚴重的併發症，甚至死亡，患者需立即看醫生或入醫院治療。

5月初流感求診比率已創今年新高，估計夏季高峰期更加來勢洶洶，醫生呼籲一有病徵，應盡快檢測並求醫，及早服用特效藥控制病情。

問題二：自行購買退燒藥、收鼻水、咳水等成藥，可以治療流感嗎？

許醫生：若根據病徵去自行購買相關的成藥，或有機會改善病徵，但其實「治標不治本」，未必能有效控制病情。最好是先自行或到診所進行檢測，知道自己感染哪一種病毒，再對症下藥。第一代流感特效藥物主要阻止病毒離開已感染細胞，第二代流感特效藥的作用則控制及阻止體內病毒複製，從而避免病毒持續傷害身體及刺激免疫系統。及早服用特效藥可以減輕病情，令病徵消退，亦可減少出現併發症的機會。

最新的第二代抗流感病毒特效藥只需要服用一次，就可以有效抑制病毒的活性，減低病毒的複製力及感染力。

問題三：傳統和第二代治療流感病毒的特效藥有何分別？沒有完成整個流感藥物療程會有什麼後果？

許醫生：市場上不同的流感特效藥，主要在療程的長短上有分別。傳統特效藥需要吃五天，整個療程為十粒藥，有機會影響病人的依從性；而第二代抗流感病毒特效藥只需要服用一次就可以，十分方便病人。根據臨床數據顯示，兩者對於治療甲型流感及改善徵狀臨床上有相若的效果，但第二代抗流感特效藥能更快減少流感病毒量。

問題四：網上有傳聞指流感特效藥要48小時內服用才有效，是真的嗎？

許醫生：最理想是在出現病徵後48小時內服用流感特效藥，但其實過了48小時服用依然有效。我們會建議病人盡快求醫並服用流感特效藥，因為越早服用，特效藥的效用越好。

問題五：醫生什麼時候會考慮為病人處方流感特效藥？

許醫生：病人檢測確定患上流感後，我們會再根據病人的年齡、病史、正在服用的藥物是否會有衝突等，進行安全評估後為病人處方合適的流感特效藥。一些長者及長期病患、有呼吸道疾病的病人，應更快服用流感特效藥，以免病情惡化。

一般成藥或有機會改善病徵，但「治標不治本」，及早服用抗流感病毒特效藥才能控制病情加速痊癒。

問題六：「流感」是否越來越「惡」，越來越多人感染？

許醫生：根據我應診的經驗及政府的數據，季節性流感高峰期的時間的確越來越長，越來越多人感染。這可能與香港「幾代同堂」的居住環境有關，不少小朋友上學、成人上班，在人多空氣不流通的環境下沒有戴口罩而感染到流感，回到家時再傳染給長者，令長者出現嚴重併發症等都是常見的個案。所以大家如若有病徵，應盡快檢測並求醫，減少傳染家人的機會。

免疫力較低人士、長者及長期病患一旦染上流感，有機會引致較嚴重的併發症。

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