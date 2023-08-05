植牙手術過程是怎樣？　治療種類大不同　植牙前箍牙更有效

不論是男女老幼，都會經歷各類型的牙齒煩惱，最為常見的是牙齒健康與外觀問題，都市人經常忽略牙齒健康，到出現問題時，或已到非常嚴重、需要拔牙的地步，當出現牙齒缺失的情況時，會想到進行植牙手術，植牙手術會很可怕嗎？過程又是怎樣？植牙不同情況有不同的做法，也不是每個人都適合去做。此外，我們經常聽見以箍牙以改善外觀，然而，箍牙亦有著功能上的用途，原來植牙前箍牙更有效，本文特意邀請牙科醫生張嘉熙醫生為我們全面解碼植牙知識。



甚麼是植牙？手術過程是怎樣？

植牙即替代因各種原因，如牙周病、蛀牙、因做運動或車禍意外受傷、先天，而缺失的牙齒，將人造的牙樁—鈦金屬植體置入患者的牙床骨，提供穩固的基礎，以及與自然牙齒無太大相異的外觀和咬合力，恢復咀嚼能力。

張醫生指，植牙前，需先進行電腦掃描，檢查牙骨質量是否足夠，上下顎高度闊度夠不夠放牙樁，從而決定適合的牙樁及義齒大小，再安排做手術。現時的植牙手術可分為傳統植牙和一天植牙，傳統植牙的做法需時6至8星期才會裝上義齒部分（如需要植骨、鼻竇提升等額外步驟需要更長復原時間），進行印模後等待工場做好牙套就可以安裝上去。

植牙前，需先進行電腦掃描，檢查牙骨質量是否足夠，上下顎高度闊度夠不夠放牙樁，從而決定適合的牙樁及義齒大小，再安排做手術。（圖片：Starry Smile Dental Centre）

另外，亦有較快捷的植牙方法，可以一天內完成拔牙與植牙，但不是每一個個案都適合，限制條件較多，牙樁馬上放上牙套很有可能因負荷太重而影響復原，而病人在一定時間只能進食流質食物，全口重建的情況下，有時候可即日安裝臨時牙橋以達致即時效果。

缺牙治療方法種類繁多 選擇合適方案至為重要

植牙方法種類繁多，各有優缺點，張醫生表示，根據病人的口腔、身體情況，缺牙治療方法也有所不同，最重要是選擇合適自己的方案，最為常見的有造牙橋、假牙，以及單顆、多顆、全口牙齒植牙。

牙橋

牙橋，即是將缺牙旁邊兩隻牙或前後兩隻牙作為橋樑，以「缺一補三」的形式做一個牙套，牙套中間為義齒一起套上。造牙橋的優點是過程快捷，但缺點為需磨蝕兩邊的牙齒，用久了會增加蛀牙或牙周病的風險，磨蝕時或會令牙齒受傷，若干年後有機會需杜牙根。

牙橋，即是將缺牙旁邊兩隻牙或前後兩隻牙作為橋樑，以「缺一補三」的形式做一個牙套，牙套中間為義齒一起套上。（圖片：Shuttestock）

牙橋之中的黏合型牙橋是適用於比較小隻的牙齒，原理是類似用膠水黏上牙齒，不需磨太多牙齒，相對保守，缺點是用久了會容易脫落，始終咬合力不太大，只適合短期或中期的方案，或對咬合力沒太大需求的病人。

假牙

傳統活動假牙特點為簡單、快、便宜，缺點則是口腔放入有一定體積的假牙需要時間適應，其異物感較重，活動假牙亦需在晚上除下。另外也可進行植牙式的活動假牙，詳細將在下一節詳述。

植牙

不同顆數的牙齒缺失可以有不同的做法，單隻做單隻植牙，而多隻牙齒缺失可以做植牙牙橋，例如缺3隻牙可做兩隻植牙以支撐3隻義齒。在全口牙齒缺失的情況下，除了傳統植牙牙橋的做法，亦可考慮選擇「植體固位覆蓋式義齒」(Implant retained overdenture ) 或All-on-4/5/6方式，兩者最大的分別為前者可活動假牙可取出，後者為固定。

1. 「植體固位覆蓋式義齒」(Implant retained overdenture)



張醫生解釋，「植體固位覆蓋式義齒」(Implant retained overdenture)，即是利用植牙來穩定活動假牙，而非固定。常見是利用兩支植牙便足夠。由於運用的植牙數量少，可方便取出清潔，但比起傳統沒有穩定的假牙效果更佳。研究顯示，於下顎全口缺牙的病人中，進行「植體固位覆蓋式義齒」比傳統全口假牙的病人在接受度、進食能力、說話方面，比起沒有植牙的傳統假牙優勝很多。

2. All-on-4/5/6



至於名為All-on-4/5/6的方法是指視乎情況，在全口以植入約4至6顆牙樁，再裝上牙橋，一般不需要補骨，植入的牙樁數量較傳統植牙少，病人在手術後可即時進食，復原一般較迅速，可快速恢復正常生活，張醫生指，All-on-4/5/6基本上解決了很多人會擔心的外觀問題和植牙後等待康復時間太長，病人亦較為滿意，但這種形式的植牙牙橋清潔上要較為小心。

All-on-4/5/6 的前（左）後（右）對比。（圖片：Starry Smile Dental Centre）

All-on-4的方法只需在牙床骨植入四顆牙樁，再裝上牙橋，病人在手術後可即時進食，傷口小且效果迅速。（圖片：Shuttestock）

植牙不是每個人都適合 合乎條件才可進行

張醫生表示，大部分人士都適合植牙，但要視乎病人身體狀況，身體太虛弱，以及糖尿病未受控制，進行植牙後失敗率都很高。此外，牙周病未受控制、有吸煙習慣的患者，植牙成功率與耐久度都會大打折扣，其他狀況像服食骨質疏鬆藥會對牙骨新陳代謝有所影響，而接受過電療的人士，骨頭復原都較差等，還有其他局部性問題，牙骨、牙肉是否足夠，結構上有沒有問題，預定植牙位置會不會太近神經線、鼻竇等，因此進行治療前要先了解病人病歷及照X光，判斷病人是否適合進行植牙，再選擇最為合適的方案。

植牙非一勞永逸！各種風險要注意！

植牙是一種侵入式的小型手術治療，術前需要先讓牙醫評估，並以儀器檢查是否適合進行手術，現時植牙的成功率達9成以上，但始終手術都是有一定的風險的，植牙仍有很低機率出現併發症和後遺症。

植牙後，植牙手術或會影響上下顎附近的血管和神經，造成損傷、麻痺等等後遺症。此外，術後無加以照料傷口位置，可能會引致傷口感染，出現出血、化膿和發炎，以致植牙手術失敗。即使在植牙後，也要保持口腔清潔，正確清潔牙齒，否則或會造成植周炎，嚴重時要拿走牙樁。

植牙後，也要保持口腔清潔，術後無加以照料傷口位置，可能會引致傷口感染，出現出血、化膿和發炎，以致植牙手術失敗。（圖片：Shuttestock）

現今植牙是很成熟的小型手術，現時技術下的植牙已很耐用，數據顯示，9成6患者的植牙壽命達十年，需視乎使用者習慣，張醫生亦提醒，在日常生活中亦要多加注意，因為正常牙齒有著神經線，在啃咬太硬的食物時會自動放開口，但植牙的義齒沒有神經線的回饋，因此要避免進食太過堅硬的食物，另外，戒除不良習慣如吸煙，經常保持口腔清潔，使用牙線，並定期覆診，以維持和延長義齒的耐久度。

箍牙不只改善外觀 植牙前箍牙長遠效果更好

要植牙效果好，也可以進行箍牙作事前功夫，很多人認為箍牙只能改善外觀，沒其他實際用途，然而這並不正確，除了改善面型，原來箍牙可令植牙效果更好。植牙前箍牙可以令口腔空間保持正常牙齒的間距，將旁邊的牙箍整齊，長遠來說可更易清潔口腔，自然使植牙更耐用，效果更好。

於合適個案中，箍牙可以改善面型。（圖片：Starry Smile Dental Centre）

除了外觀，箍牙對咬合和清潔方面也有著顯著作用，牙齒排列不佳對進食有很大影響，進食太慢有可能是因為咬合太差，整排牙只有一兩點能觸碰食物，大幅影響咀嚼能力，還會影響發音。牙齒排列不佳亦會令清潔變得非常困難，難以清潔某些位置，患上牙周病、蛀牙等風險提高，隨著年齡增長，不整齊的牙齒會更容易鬆脫或腫痛，箍牙能有效改善以上問題。

究竟箍牙與植牙如何可以互相配合呢？張醫生提供了以下個案可以作為參考。圖中的病人因牙周病而令一顆門牙脫落，如圖所見，空缺位置太闊，而且病人咬合過深，下門牙已經差不多接觸到上門牙的牙齦，如果直接植牙不單外觀欠佳，更因咬合欠佳容易造成不適，甚至令植牙或義齒容易折斷。這種情況下先箍牙便可以解決這些難題。該位病人先接受牙周病治療，當情況穩定便開始隱形矯齒，當缺牙的空間收好，咬合過深的情況都改善好，再進行植牙就比較容易達到較理想的效果。長遠而言，當咬合改善，植牙亦容易變得更耐用。植牙後，門牙中間的黑色三角位亦可以以瓷貼片方案去解決，令牙齒更為美觀。

圖中為一名中年男性在植牙前(左)，到箍牙再植牙治療後(右)的分別。（圖片：Starry Smile Dental Centre）

牙齒健康是都市人容易忽略的部分，我們每天都在使用牙齒進食，維持牙齒健康是十分重要的，最後，張醫生提醒，即使經過植牙、造牙橋等缺牙治療，也不是一勞永逸，仍要保持後續保養才能長久，正所謂預防勝於治療，不妨多注意日常生活的習慣，以保障牙齒健康。本文僅供參考，如有任何有關植牙的疑問，應找相熟牙醫諮詢。

牙科醫生張嘉熙醫生

（照片由醫生授權刊登）