東京奧運持續更新｜中國女排爭氣　3局橫掃榜首意大利取今屆首勝

東京奧運第8日賽事將決出26面金牌，本文繼續更新奧運世界列強精彩戰況。

中國女排今晚對意大利，雖然賽前因土耳其3：0擊敗阿根廷後已篤定無緣晉級。不過今仗打來士氣不俗，最終以3：0擊敗意大利，打開勝利之門。

羽毛球精彩連場，上演女單準決賽及男雙決賽。女單結果由頭號種子陳雨菲與羽壇一姐戴資穎殺入金牌戰。而男雙決賽則上演中台大戰，中華台北組合李洋／王齊麟，直落兩局擊敗中國組合李俊慧／劉雨辰奪金。

中國金牌數字突破20大關，女子滑浪風帆RS:X完成獎牌賽，領先的盧雲秀以微弱優勢摘金，下午舉重項目再添一金。



7月31日更新：

【22:54】中國女排終打開勝利之門！雖然開賽前已篤定出局，但中國隊憑住將士用命之勢，以25：21、25：20、25：24直落3局擊敗小組榜首意大利，成功取得今屆第一場勝仗。

中國女排打開今屆奧運勝利之門，直落3局擊敗小組榜首的意大利。

【20:54】男雙決賽上演中台大戰，中華台北組合李洋／王齊麟，直落兩局擊敗中國組合李俊慧／劉雨辰奪金，為中華台北史上第一面羽毛球金牌。

中華台北組合李洋／王齊麟決賽挫中國組合奪金。（Getty Images）

【20:51】今屆100米女飛人誕生！女子100米跑決賽，第4線道的牙買加跑手湯臣（Elaine Thompson-Herah）以10.61秒贏得冠軍，衛冕成功，兼打破塵封33年、由已故美國飛人姬菲芙（Florence Griffith-Joyner）在1988年漢城奧運的大會紀錄。

牙買加跑手湯臣（Elaine Thompson-Herah、右三）以10.61秒贏得冠軍，衛冕成功。（Getty Images）

【19:09】羽壇一姐戴資穎在另一場奧運女單4強戰，以總分2：0擊敗印度代表仙杜，明日將與中國陳雨菲爭奪奧運羽毛球女單金牌。

戴資穎成功復仇擊敗上屆淘汰她的印度代表仙杜，殺入羽毛球女單決賽，明日與中國陳雨菲爭金。（Getty Images）

【18:20】陳雨菲與何冰嬌會師4強，上演中國內鬥，結果頭號種子陳雨菲，以總分2：1擊敗何冰嬌先殺入明天金牌戰，對手會是中華台北戴資穎或印度仙杜的勝方。

羽毛球女單4強戰，中國陳雨菲擊敗隊友何冰嬌，先取得決賽一席位。（Getty Images）

【17:00】中國再憑舉重多添一金，呂小軍於男子81公斤級展現皇者實力，在抓舉及挺舉均破奧運紀錄，以總成績374公斤，奪得中國隊第21面金牌。

呂小軍奪得金牌，中國舉重隊參加4個男子項目，全部奪金。（路透社）

【15:15】羽球男單四強全部產生，印尼代表真庭（Anthony Sinisuka Ginting）淘汰丹麥的安頓臣（Anders Antonsen），將會遇上中國代表諶龍。衛冕的諶龍淘汰中華台北代表周天成。兩場準決賽比數均為2：1。另一場準決賽將由危地馬拉球手哥頓，惡戰丹麥的安賽龍。

真庭殺入4強，相當激動。（Getty Images）

【15:00】中國女排今晚於B組小組賽對意大利前，提早出局。因為土耳其女排於B組小組賽3：0挫阿根廷後，計算勝負局數的「局數比例」（Set Ratio）已肯定較中國女排為佳，故取得小組出線資格。中國女排就算餘下兩仗全勝，都無法出線。

賽制簡述：中國女排衛冕失敗 局數不及土耳其提早兩輪出局

中國女排提早出局。（Getty Images）

【13:59】中國奪得本屆第20金。女子滑浪風帆RS:X舉行獎牌賽，中國的盧雲秀奪得第3，計算總分後以2分之微力壓對手，奪得金牌。

盧雲秀摘下中國第20金。（路透社）

【11:05】羽球男單八強，丹麥的安賽龍（Viktor AXELSEN）兩盤21:13淘汰中國選手石宇奇，明日中午與哥頓爭入決賽。

【11:00】游泳產生另一項世界紀錄。今屆新增的男女子4X100米混合泳接力，英國隊以3分37.58秒，打破中國隊保持的世界紀錄。中國得銀牌，澳洲得銅牌。

【9:55】羽球男單八強展開，小組賽淘汰港將伍家朗的危地馬拉老將哥頓（Kevin Cordon）繼續神奇之旅。他在8強遇上淘汰「一哥」桃田賢斗的韓國球手許侊熙，贏21:13、21:18，率先殺入準決賽。

哥頓獲勝後難以置信，喜極而泣。（美聯社）

【9:36】新「水神」發威！男子100米蝶泳決賽，美國的積素（Caeleb DRESSEL）游出49.45秒，並把自己保持的世界紀錄推前0.05秒。此紀錄為本屆第2項游泳個人紀錄。

h（Getty Images）

【9:30】三鐵名將莊尼布朗尼（Jonny Brownlee）終於一圓金牌夢。英國隊在本屆新設的混合接力，以14秒之差力壓美國隊，奪得金牌。莊尼為三鐵名將布朗尼兄弟的弟弟，今屆兄長沒參賽，在混合接力中有本屆男、女個人賽的銀牌得主余力生（Alex Yee）及泰萊布朗（Georgia TAYLOR-BROWN）。

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永恆的亞軍鐵人莊尼布朗尼 長期被兄長光芒掩蓋的男人

英國三鐵隊奪得金牌。（Getty Images）

7月30日總結：

【21:45】完成第7日賽事，中國以19金領先獎牌榜，日本17金排第2，美國14金排第3。詳看：東京奧運7月30日總結｜何詩蓓再創造歷史 港隊獎牌追平歷屆總和

【21:30】馬龍成為奧運史上首位衛冕乒乓男單球手，於決賽局數4:2擊敗頭號種子兼隊友樊振東，繼里約奧運後再奪男單金牌，為中國隊取得第19面金牌。

馬龍在決賽全神貫注，力壓樊振東，連奪兩屆奧運金牌。（Getty Images）

【21:15】羽球混雙決賽上演中國內鬨，二號種子王懿律／黃東萍擊敗頭號種子鄭思維／黃雅瓊，奪得金牌。比分為21:17、17:21及21:19。中國金牌數增至18面。

【20:13】田徑產生本屆首面金牌。男子10000米決賽，埃塞俄比亞的2019年世界賽5000米銀牌得主巴利加（Selemon Barega），在最後一圈先發制人，帶返終點。同項世界紀錄保持者查普達基（Joshua Cheptegei）及基比武（Jacob Kiplimo）在最後發力狂追，為時已晚，分別得銀、銅牌。

進入田徑賽事，意味東京奧運完成了一半。（Getty Images）

【20:01】羽球男雙決賽上演中台對決。中華台北組合李洋／王齊麟淘汰印尼男雙組合阿辛（Mohammad Ahsan）／施迪亞雲（Hendra Setiawan），殺入決賽。另一邊準決賽，中國組合李俊慧／劉雨辰直落兩盤挫馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，晉級決賽。

【18:35】羽球女單八強，「一姐」中華台北戴資穎面對泰國代表拉查諾（Ratchanok INTANON），首局先負14:21，次局扳回21:18。進入決勝局，戴資穎中局領先下被拉查諾反超前，戴資穎頂住壓力，最終險勝21:18，準決賽對印度的上屆銀牌得主仙杜。

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戴資穎8強陷劣勢。（美聯社）

【17:52】ATP男單世界排名第1的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）出局，他在傍晚東京奧運男單4強，以盤數1：2不敵德國的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），無緣決賽，落入銅牌戰。薩維列夫將於決賽與俄羅斯的卡卓洛夫（Karen Khachanov）爭金。

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祖高域爆冷於準決賽落敗，只能爭銅牌，無緣「金滿貫」。（Getty Images）

【15:40】羽球混雙決賽上演中國內鬨，二號種子王懿律／黃東萍擊敗頭號種子鄭思維／黃雅瓊，奪得金牌。比分為21:17、17:21及21:19。中國金牌數增至18面。

王懿律（左）與黃東萍獲金牌。（Getty Images）

【15:13】羽毛球女單，中國穩奪一個決賽權。今早完成8強上線賽事，陳雨菲力退韓國安洗瑩，何冰嬌打足3局力退東道主奧原希望，於準決賽碰頭。

【15:00】女子彈床，中國隊朱雪瑩與劉靈玲包辦金、銀牌。

朱雪瑩（右）與劉靈玲（左）在女子彈床包辦金、銀。（Getty Images）

【12:00】上午游泳賽事，中國隊汪順在男子200米混合泳決賽以1分55秒正破亞洲紀錄掄元，為中國男泳手本屆第一面金牌。

此外，本屆首項個人世界紀錄誕生。南非女泳手舒麥嘉（Tatjana SCHOENMAKER）在女子200米蛙泳決賽以2分18.95秒奪金，較8年前產生的世界紀錄快0.16秒。

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舒麥嘉（左二）打破世界紀錄，隊友與奪得銀、銅牌的美國對手莉莉京治（右一）及拉莎（左一），一起上前相擁道賀。（高詩琦攝）

7月29日總結：

【23:00】完成第6天賽事，中國獲15面金牌，加上銀牌較多，在獎牌榜上壓住同得15面金牌的日本。

【18:04】中國女排對俄羅斯，決勝局被俄羅斯全程領先。中國結果輸12:15，局數負2:3，吞下3連敗，出線形勢極惡劣。

【17:34】中國女排對俄羅斯，第4局中國領先24:23及25:24，均被俄羅斯挽救，結果反負25:27，打和2:2。

【17:06】中國女排對俄羅斯，25:20取第3局，反先2:1。

中國女排爭取本屆第一場勝仗。（路透社）

【17:03】中國繼乒乓女單，男單亦包辦決賽。衛冕的中國球手馬龍在另一場準決賽，同樣打足7局。馬龍面對德國的奧恰洛夫，兩度領先下被追平，要打到決勝局。馬龍最終險勝11:9，淘汰奧恰洛夫，明晚決賽與隊友樊振東爭奪金牌。

奧恰洛夫（圖）與馬龍鬥得難分難解，敗不足辱。（路透社）

【16:08】戰績不振的中國女排在分組賽首兩戰皆北。今午面對俄羅斯，首局先輸17:25。次局扳回25:23，亦是本屆中國女排取得的第一局。

【15:20】乒乓男單準決賽打出精彩一戰。中國頭號種子樊振東先失一局下，兩度領先仍被中華台北代表、混雙銅牌得主林昀儒激戰到決勝局。樊振東最終勝11:8，晉級決賽。

樊振東激戰出線，贏得驚險。（路透社）

【14:30】小國當自強！世上其中一個面積最小的國家，達成奧運零的突破。女子多向飛碟決賽，派利尼（Alessandra Perilli）終於一圓心願，得到銅牌。

派利尼（右）實現聖馬力諾零的突破。（美聯社）

【11:53】中國女子4X200米自由泳接力決賽，打破世界紀錄，奪得第14金。楊浚瑄、湯慕涵、張雨霏、李冰潔合作，以7分40.33秒，快澳洲隊保持的紀錄超過1秒。其中張雨霏在1小時多之前，於200米蝶泳奪金。

中國泳隊一個上午為中國奪得兩金。（美聯社）

【11:38】乒乓球女單金牌由中國鎖定。中國「一姐」陳夢及隊友孫穎莎，準決賽分別直落4局淘汰新加坡代表于夢雨及日本代表伊藤美誠，將於今晚決賽內鬨。

女單「一姐」陳夢輕鬆掃走對手，殺入決賽。（Getty Images）

【10:33】中國游泳隊開齋！張雨霏200米蝶泳決賽大勝對手，2分3.86秒破奧運紀錄奪金，為中國取得第13金。

張雨霏以極大優勢奪金，快銀牌選手近1秒半。（Getty Images）

【09:45】美國泳手羅拔芬克（Robert FINKE）在男子800米自由泳決賽以7分41.87秒奪金。意大利選手帕捷尼利得銀牌，烏克蘭泳手羅曼卓克得銅牌。

7月28日總結：

【23:00】完成第5日賽事，揚言「30金」的東道主日本繼續領放，在游泳、柔道及體操各得1金，以13金領先獎牌榜。中國今天亦不輸蝕，賽艇、跳水及舉重各獲1金，現時得12金。美國在游泳及女子三人籃球奪金，積11金排第3。

【21:09】在男子體操個人全能決賽，日本的橋本大輝以88.465分奪冠，為日本保住這面金牌。過去兩屆奧運，這面金牌都是日本「全能王」內村航平的囊中物。中國的蕭若騰則以88.065分獲得銀牌。了解更多：橋本大輝為日本保體操全能冠軍 靠單槓追分由第三衝金

獲悉自己分數力壓蕭若騰後，橋本大輝舉起日本國旗慶祝。（路透社）

【20:36】在挺舉，石智勇首次試舉188公斤成功，累計以354公斤繼續領先。石智勇在第二次試舉192公斤失敗，但他在第三次試舉198公斤成功，總成績以364公斤破世界紀錄奪冠，取得今屆中國第12面金牌。

石智勇刷新自己保持的世界紀錄，贏得金牌。（路透社）

【19:41】男子舉重73公斤A組，本身是3項世界紀錄保持者的中國選手石智勇，展現技壓同儕的實力。在抓舉，石智勇3次試舉都成功，他先後舉起158公斤、163公斤及166公斤，遙遙領先。

【15:00】日本在強項壘球昨晚奪金後，今天展開棒球分組賽對多米尼加，戲劇性反勝。兩軍首6局保持不失後，先守的日本隊在7局上把先發投手山本由伸換下，上場的青柳晃洋先失兩分，隨即換上平良海馬續投。日本於7局下由村上宗隆安打，讓淺村榮斗返壘追回1分。

山崎康晃為日本守住不失。（Getty Images）

日本於8局上由山崎康晃投球，保住不失，但未能追回分數。9局上由栗林良吏投球再失1分。落後兩分進入9局下，淺村榮斗出局，接着5名擊球手柳田悠岐、菊池涼介、村上宗隆、甲斐拓也及山田哲人全數安打，追成3:3並且造成滿壘。最後坂本勇人打出再見安打，絕地反勝4:3。

坂本勇人再見安打，日本「執身彩」。（Getty Images）

【14:49】跳水男子雙人3米板決賽，謝思埸／王宗源出場發揮出色，拋離美國組合逾23分，摘下本屆第11金。同場俄羅斯組合最後一跳嚴重失誤，獲0分。

中國跳水隊在彈板方面相當穩陣。（Getty Images）

【14:42】美國體操女王比拉絲（Simone Biles）宣布退出女子體操個人全能賽。美國體操協會公布，比拉絲經檢查後，為「顧及精神健康」而退出，並表示完全支持她的決定。

比拉絲放棄衛冕個人全能。（Getty Images）

【13:25】荷蘭單車鐵娘子終圓金牌夢！38歲的雲路頓（Annemiek van VLEUTEN )在女子個人計時賽大勝瑞士車手萊莎（Marlen REUSSER）至少56秒，奪得金牌。銅牌為荷蘭車手雲達貝根（Anna van der Breggen）。

鐵娘子的故事：單車鐵娘子狂賀奪冠慘中伏 圓金牌夢尚有最後機會

今次無慶祝錯，係金牌呀！（路透社）

【11:56】中國取得本屆第10金。在女子四人雙槳決賽，由陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐組成的中國隊以6分05.13秒創出世界最快時間。

女子四人雙槳，中國破世界最快時間奪金。（Getty Images）

【11:20】乒乓球女單8強，東道主球手石川佳純1:4負新加坡選手于夢雨出局。

石川佳純出局收場。（Getty Images）

【10:45】日本泳隊第2金，大橋悠依再下一城。她繼女子400米個人混合泳後，於200米個人混合泳封后。日本泳隊繼北島康介後，首次有選手達成一屆奧運「雙金」。此外，日本男泳手苦戰下開齋，本多燈在男子200米蝶泳獲銀牌。

大橋悠依2冠！（Getty Images）

7月27日更新：

【21:23】中國女足在F組分組賽最後一場，遭荷蘭大炒8：2出局。

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面對荷蘭，中國女足的防線失完一球又一球。（路透社）

【21:15】俄羅斯奧委會擊敗美國，贏得體操女團冠軍；中國得第7名。

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【20:10】美國隊發出聲明，指比拉絲因為「健康理由」（medical issue）退出今晚團體比賽，之後每天會評估出戰未來比賽的可能。不過NBC記者表示，比拉絲退賽並非因為受傷，可能是和情緒有關。

【20:00】美國體操天后比拉絲（Simone Biles），在進行中的女子體操團體決賽比賽中途退出，未知原因，有美國傳媒指她可能在比賽途中受傷。她在已出場的第一項跳馬項目表現不理想，僅得13.766。

比拉絲在女團決賽完成跳馬，但表現失準。（路透社）

【15:20】10米氣步槍混合團體決賽，中國組合楊倩/楊皓然再添一金。了解更多：射擊場上中國獎牌豐收 可愛少女楊倩奪今屆個人第二金

楊倩及楊皓然贏得冠軍，他們為對方戴上金牌。（Getty Images）

【14:50】女子雙人10米台金牌，依然留在中國手上。陳芋汐/張家齊合作出擊，大勝對手至少逾52分，摘下中國本屆第8金。同項自2000年悉尼奧運設立後至今6屆，全由中國奪金。

未輸過的金牌，換上新組合繼續無敵手。（Getty Images）

【14:00】女子重劍團體賽，淘汰香港的中國女重隊在準決賽29:38不敵韓國，將與意大利爭銅牌。韓國則與愛沙尼亞爭金。

女子重劍，中韓對決，相當激烈。（路透社）

【13:09】負責在開幕禮點燃聖火的日本網球手大坂直美，在女子網球第3圈直落兩盤1:6、4:6，被捷克代表禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）淘汰出局。

大坂直美在賽事期間曾掩着耳朵。（Getty Images）

【12:05】中國取得本屆第7金！本屆「銅牌組合」，分別在今屆賽事奪得個人賽銅牌的龐偉、姜冉馨合作，在10米氣手槍混合團體擊敗俄羅斯組合，奪得金牌。

姜冉馨（左起）、龐偉合作，合作奪得金牌。（Getty Images）

【11:53】中國女排在分組賽第2仗對美國，繼土耳其一仗後再次直落3盤落敗，比數為27:29、22:25、21:25。值得留意，上屆里約奧運，中國隊在分組賽2勝3負，小組第4僅僅晉級，最終奪冠。

【09:52】位處大西洋的英國海外屬地百慕達（Bermuda），取得該國奧運史上首面金牌。科拉杜菲（Flora DUFFY）今早奪得女子三項鐵人金牌。

科拉杜菲舉起奧運賽場上罕見的百慕達國旗。（Getty Images）

7月26日總結：

【23:00】中國在第3天賽事，多個衝金點均功虧一簣。及至晚上，舉重女子55公斤級，廖秋雲未能達到自己保持的世界紀錄，總成績223公斤，1公斤不敵菲律賓選手戴亞絲（Hidily Diaz）而得銀；戴亞絲為菲國奪得史上首面奧運金牌。乒乓球以為十拿九穩，混雙決賽，許昕／劉詩雯與東道主組合水谷隼／伊藤美誠鬥足7局而憾負，失落金牌。體操男團三強鼎立，中國得銅牌，金、銀分別落入俄羅斯及日本手中。

【15:02】「夢之隊」繼續衝金，男子雙人10米高台爭5連霸失敗。曹緣／陳艾森在最後一跳發揮出色，仍差1.23分，不敵英國組合戴利／李爾（Thomas DALEY／Matty LEE）。

戴利過去奪得兩面奧運銅牌，終於一圓金牌夢。（Getty Images）

【13:57】13歲西矢椛封后日本史上最年輕奧運金牌得主誕生。女子街板決賽由13歲的西矢椛封后。

西矢椛相當可愛。（楊宇翹攝）

【12:25】網球賽事方面，負責燃點聖火的日本代表大坂直美，次圈過關。中國頭號女單王薔則次圈不敵西班牙的梅古露莎而出局。

大坂直美輕鬆過關。（Getty Images）

【10:20】英國「蛙王」比迪（Adam Peaty）輕鬆衛冕！決賽由頭帶到尾，以57.37秒奪金，奪得英國本屆第一金。中國泳手閆子貝排第6。

英國蛙王比迪未逢敵手，為英國摘下本屆首金。（Getty Images）

【09:35】「仙氣蝶后」為中國泳隊衝金，僅差一步。張雨霏以首名晉級決賽，決賽爭持激烈，游出55.64秒得銀牌，以0.05秒之差不敵第7線加拿大的麥尼爾（Margaret MACNEIL）。麥尼爾為19年世界賽同項目冠軍，身世相當特別，立即了解：東京奧運︱加拿大領養兒無懼疾患轉攻短程 挫中國仙氣蝶后登頂

華裔血統的麥尼爾（右）為同項世界冠軍。（路透社）

【22:00】有「夢幻隊」之稱的美國男子籃球隊，延續熱身賽不濟表現，今晚出戰第一場分組賽，以83：76不敵法國隊。美國隊開賽早段一度領先甚多，但半場過後表現漸漸走下坡，最終被法國反勝，吞下今屆首敗。了解更多：美國首仗不敵法國 科尼亞關鍵三分奠勝

杜蘭特最終五犯離場，狀甚失落。（Getty Images）

【20:48】在挺舉，諶利軍第一次試舉175公斤成功，總成績320公斤，升上第3位，但之後莫斯基拉舉起175公斤，總成績以326公斤重返首位，諶利軍跌回第4位，其後更跌落第5。莫斯基拉第二次試舉180公斤失敗，但他在第三次試舉成功，將總成績優勢拉開到331公斤，領先第5位的諶利軍11公斤。第二次試舉，諶利軍成功舉起187公斤，後來居上，驚險地以332公斤贏得冠軍，以1公斤之差力壓莫斯基拉。了解更多：諶利軍峰迴路轉贏中國第6金 挺舉187公斤大逆轉封王

【19:46】男子舉重67公斤級，中國的諶利軍出戰。他在抓舉第一次試舉145公斤成功領先。不過，諶利軍第二次試舉150公斤但失敗，暫時被其他選手超越。他在第3次試舉151公斤，亦都失敗。完成3輪抓舉後，諶利軍以145公斤暫排第4位。來自哥倫比亞的莫斯基拉（Luis Javier Mosquera）暫時以151公斤領先。

【16:50】中國女排的衛冕之路遇上障礙，分組賽首戰爆冷不敵土耳其。中國隊表現令人失望之餘，不得不提土耳其陣中一雙十分吸睛的長人攔網手99號球員卡拉吉（Ebrar Karakurt）和樣子標緻的古妮絲（Zehra Güneş）。

中國女排2016年奧運在教練郎平帶領下贏得金牌，今屆續以大槌手朱婷為主力，力爭衛冕。可是土耳其今仗明顯有備而來，尤其對朱婷作出針對部署，令這位中國隊主將無從發揮強大攻擊力。了解更多：中國女排首戰爆冷輸波 土耳其長人美女團勁吸睛

土耳其女排美貌與實力兼備。（Getty Images）

【16:44】在挺舉，李發彬首次試舉166公斤成功，總成績以307公斤領先。伊拉萬在挺舉首次試舉165公斤成功，以302公斤排在李發彬之後。李發彬在第二次試舉，舉起172公斤，而伊拉萬第二次試舉177公斤失敗。經過兩次挺舉試舉，李發彬以313公斤領先302公斤的伊拉萬。伊拉萬在最後一次試舉177公斤再失敗，無力挑戰李發彬，獲得銀牌。李發彬雖然最後試舉178公斤失敗，無法打破世界紀錄，但仍然以總成績313公斤贏得冠軍。

【15:41】男子舉重61公斤級，李發彬抓舉第一次試舉137公斤失敗，第二次再試舉137公斤成功，第三次試舉更重的141公斤成功。印尼的伊拉萬（Eko Yuli Irawan）首次抓舉試舉137公斤成功，第二次試舉141公斤失敗，第三次再試舉141公斤又失敗。李發彬在抓舉以141公斤領先。

【15:15】男子10米氣步槍決賽，中國隊雙將盛李豪及楊皓然分別奪得銀、銅牌，不敵以奧運紀錄奪金的美國射手桑拿（William SHANER ）。

【14:50】奧運跳水項目展開，女子雙人3米板項目，中國隊組合施廷懋／王涵以超班姿態大勝對手，以326.40分為中國摘下本屆第4金。了解更多：跳水夢之隊出場即見金 女子雙人3米彈板奪中國第四金

「夢之隊」輕鬆打響頭炮。（Getty Images）

【12:30】奧運史上首次舉行滑板項目，首面金牌成為主辦國囊中物。男子街式賽，22歲日本選手堀米雄斗以37.18分，主場封王。（了解更多：滑板丨堀米雄斗後上奪項目首金 世界第一連番失手落敗）

堀米雄斗主場出擊，摘下日本第3金。（Getty Images）

【11:30】奧運游泳產生世界紀錄，女子4X100自由泳接力，澳洲以3分29.69秒奪金，打破同國保持的世界紀錄0.36秒。男子400米自由泳則爆出大冷門，突尼斯18歲小將哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）在準決賽第8名晉級，決賽爆冷奪金。

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澳洲隊締造本屆奧運第一個游泳世界紀錄。（路透社）

【10:50】女子10米氣手槍，中國隊姜冉馨以平資格賽世界紀錄的晉級，決賽打出218環獲銅牌。俄羅斯射手巴絲拉絲堅娜（Vitalina Batsarashkina）以破奧運紀錄成績奪金。

女子10米氣手槍世界紀錄保持者，塞爾維亞的阿倫奴域，未能晉級決賽。（美聯社）

【10:25】東道主日本奪得第2金。大橋悠依在女子400米混合泳決賽，以4分32.08秒力克兩名美國泳手掄元。世界紀錄保持者賀素（Katinka Hosszu）僅得第5。美國則於男子400米混合泳開齋，上屆項目銀牌選手卡利斯（Chase Kalisz），今屆坐正。

大橋悠依由頭帶到尾，摘得個人首金。（Getty Images）

7月24日總結：

【22:39】東京奧運在7月24日誕生11面金牌，中國成為大贏家，奪得3金1銅，排獎牌榜首。東道主日本靠兩個柔道項目獲得1金1銀，與意大利並列次席。意大利分別在跆拳道及劍擊獲得1金1銀。

【20:04】女子個人重劍決賽，中國的孫一文面對羅馬尼亞的安拿樸比斯古（Ana Maria Popescu），爭奪金牌。兩人在常規時間打成10：10。在「決一劍」的階段，孫一文單燈得分，以11：10贏得金牌。（了解更多：孫一文一劍封喉絕殺奪金 擊敗世界一姐全靠一個字）

【15:15】龐偉男子10米氣手槍，過去3屆奪得1金1銅的中國選手龐偉，獲得銅牌。伊朗選手科路基（Javad FOROUGHI）以244.8環破奧運紀錄奪金，以近7環擊敗塞爾維亞的米格（Damir MIKEC）。（了解更多：伊朗男護士射贏中國奪金 為訓練改上夜班譜寫勵志故事）

【14:30】女子舉重49公斤級，中國隊世界紀錄保持者侯志慧，在抓舉已94公斤，連同挺舉造出116公斤，總計210公斤，破奧運紀錄，為中國奪得第2金。（了解更多：中國金牌好事成雙 侯志慧在49公斤級女子舉重紀錄奪金）

侯志慧為同項目世界紀錄保持者，可謂大熱掄元。（Getty Images）

【13:52】男子體操資格賽展開，奪金熱門中國獲得總分262.061分，暫時排第一，領先俄羅斯不足一分。日本名將內村航平爭取出線單槓決賽，惜完成高難度飛行動作後跌在地面，遺憾出局。（了解更多：內村航平單槓失手落地無緣決賽 全能王遺憾退役）

日本名將內村航平料是最後一屆奧運，含恨收場。（美聯社）

【10:18】奧運首場決賽，女子10米氣步槍決賽。中國隊楊倩完成首10發後，排第1。進入淘汰賽，她與俄羅斯選手嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina）鬥到最後一槍時仍落後0.2環。嘉拉舒娜此時發揮失準，而楊倩發揮穩定，頂住壓力一槍反超前，以251.8環，破奧運紀錄後上奪金。中國21歲射擊女將楊倩，在產生今屆奧運首面金牌的女子10米氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。她在決賽中與俄羅斯女將嘉拉舒娜，合演一場驚心動魄的決賽，楊倩賽後直言，打完最後一槍之後以為自己已經輸了，回頭看大家為我歡呼才知道拿冠軍。」



了解更多：本屆第一金誕生！中國運動員楊倩響頭炮10米氣步槍封后

楊倩驚險奪金 「以為輸了，聽到歡呼才知贏了」

中國第一金楊倩自小展天賦 場外重金珍藏令網民意外

楊倩在壓力中發揮高水準，為中國奪得東奧首金，（Getty Images）

【08:53】奧運正式展開首天賽事，中國隊楊倩有力爭奪本屆首金。她在女子10米氣步槍資格賽以第6名晉身決賽。

中國隊楊倩以第6名躋身決賽。（Getty Images）

7月23日更新：

至於開幕禮盛况，可以按此處：東京奧運開幕禮一文盡覽｜大坂直美負責點燃聖火 奧運正式展開

開幕禮入場音樂有玄機 Final Fantasy超音鼠暗藏其中

哈薩克「仙女姐姐」大有來頭 最美衣著匠心獨運

奧運開幕禮今晚舉行，賽艇、射箭等賽事舉行初賽。射箭強國韓國隊女子射箭排名賽展現實力，不僅包辦頭3名，3名箭手均打破奧運紀錄。了解更多：東京奧運｜女子射箭變韓國隊內賽 20歲可愛射手破塵封逾廿載紀錄

韓國女選手包辦奧運射箭排名賽的前三位。（Getty Images）

日本網球代表大坂直美走上聖火台，點燃聖火，宣布東京奧運正式開幕。（Getty Images）

7月22日更新消息：

東京奧運明晚（23日）香港時間6時開幕，各國隊伍都會由持旗手帶領進場，其中美國隊今日（22日）公布女子持旗手由「五朝元老」的女籃代表Sue Bird擔任。「G.O.A.T」（Greatest Of All Time）、三個年代贏得4次WNBA總冠軍、4屆FIBA世界盃冠軍、4屆奧運女籃金牌，準備參加第五次奧運，這個女人有多強？了解更多：美國4金元老任持旗手 籃足傳奇的奧運愛情史

2020東京奧運在疫情下舉行，各國運動員入境，面對多重限制與各種要求。曾奪得兩面奧運獎牌的31歲西班牙韻律泳隊隊長卡波妮爾（Ona Carbonell），日前就在社交網站指摘當局設下諸多限制，令她被逼放棄帶1歲兒子隨行，未能親自餵哺母乳。了解更多：西班牙靚媽帶兒赴日餵母乳被阻 家人與奧運夢二選一

被視為英國女子雙向飛碟射擊金牌希望的安芭希爾（Amber Hill），對新冠肺炎測試呈陽性，未能赴日參加東京奧運。安芭希爾是世界排名第1，本身是金牌大熱。中國選手魏萌亦會參加這個項目，有力爭奪金牌。了解更多：英國射擊美女染疫退賽 世界排名第一奪金大熱

東京奧運男子足球正式開鑼，由頂頭大熱門西班牙打頭陣，與埃及上演首場分組賽，「小狂牛」派出夫添出戰，賽前不被看好的埃及，今仗防務做到足，令西班牙眾將吃盡苦頭，全場久攻不下，最終爆冷以0：0賽和對手，首仗未能旗開得勝。了解更多：西班牙強陣撼埃及 小狂牛損兵折將再失分

中國舉重選手李雯雯的體重高達150公斤，網民都很擔心她會壓爛東京奧運選手村的紙板床而受傷。她在房間內拍片，為網民解惑，她表示自己及紙板床都十分安全，因為她根本沒有睡在床上！了解更多：選手村紙板床掂唔掂？150公斤中國舉重女力士咁樣答

東京奧運開幕明晚（23日）正式揭幕，將於國立競技場舉行開幕禮。不過，負責開幕禮的表演團隊，再有人被撤換。負責開幕禮創作概念的導演小林賢太郎，因為多年前表演搞笑短劇時，以二戰猶太人大屠殺為揶揄題材，近日被翻舊帳。東奧組委在本月14日宣布委任後，今午宣布解除其職務。了解更多：開幕禮導演被炒或大改流程 陳年演出嘲弄猶太慘劇

7月21日更新消息：

說起巴西女子足球，第一個浮現腦海的名字是瑪達，這名35歲的巴西隊長寶刀未老，在奧運女足分組賽梅開二度，領軍5球大勝中國，旗開得勝。了解更多：巴西5球大炒中國 43歲森巴老將見證一個無奈

美國女足在首場大敗，吞瑞典3蛋。了解更多：美國女足慘敗氣勢不再 韋冰露獨力難支帥氣依然

首日壘球分組循環賽完成，今屆東京奧運首場比賽，東道主日本以8：1擊敗澳洲。之後，美國以2：0擊敗意大利。是日最後一場，加拿大以4：0擊敗墨西哥。了解更多：壘球場賽前有亞洲黑熊出沒 無礙東道主日本首戰挫澳洲

智利跆拳道選手艾姬莉（Fernanda Aguirre）及荷蘭滑板選手積及絲（Candy Jacobs）因確診新冠肺炎，成為首批因染疫而未能參加東京奧運的運動員。之前有兩名南非足球員成員確診，兩人要接受隔離，不能參加周四對日本的分組賽。

2032年奧運將會於澳洲布里斯班舉行，這會是第3座主辦奧運的澳洲城市，之前分別有1956年的墨爾本及2000年的悉尼。了解更多：國際奧委會決定布里斯班主辦2032年奧運 澳洲將第3度辦奧運

美國傳媒報道，美國女子體操隊教練蘭迪（Cecile Landi）周日宣布，不會入住選手村，全隊入住酒店。蘭迪解釋，這是全隊的共同決定，入住酒店會較安全。了解更多：美國體操天后比拉絲與隊友拒入住選手村 住酒店較安全

東京奧組委事務總長武藤敏郎（Toshiro Muto）於7月20日在記者會上被問到，奧運是否仍有可能取消時，他沒有排除這個可能，表示會密切留意奧運相關人士的確診人數，有需要時會跟各持份者商討。了解更多：不排除最後一刻取消奧運 奧組委：密切留意疫情發展

星光黯淡的美國男子籃球隊，力爭四連霸的路途再傳壞消息。12人名單中本已有3人仍在出戰NBA總決賽尚未歸隊，球隊在7月20日再公布拿芬因觸發健康及安全協議，未能如期出發，美國隨時只得8人出戰首場分組賽。了解更多：美國隊僅得8人前往日本 拿芬觸發防疫令未能如期出發

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：