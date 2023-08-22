亞運人物誌．李相赫｜LOL不死大魔王Faker　祖母一席話成就傳奇

2023杭州亞運即將開幕，今屆亞運與過往最為不同的是，電子競技首次成為正式項目。說到電子競技，當然不得不提英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）這隻已發行接近14年的遊戲，去年世界大賽創下直播觀看新紀錄，繼續成為全球最受歡迎的電子競技遊戲。

說到英雄聯盟，避不開遊戲名稱為Faker的韓國選手李相赫。不少人即使從沒接觸過LOL，大概也會聽說過Faker這名字。他被稱為「電競界米高佐敦」、「電競界美斯」、「大魔王」——因為他是英雄聯盟毫無爭議的歷史最佳選手。



綽號上帝的「電競界米高佐敦」

「我的名字叫李相赫。美洲的粉絲喜歡叫我『上帝（God）』，『不死大魔王（The Unkillable Demon King）』的名字更為韓國粉絲熟知．我更喜歡上帝這稱號，因為那感覺更高級一點。在遊戲裏，我的名字叫Faker，今年20歲，我是世界上最出色的英雄聯盟選手。」

以上這段霸氣說話，來自李相赫2016年在著名運動員撰文網站《The Players' Tribune》文章的開端，該篇文章名為《Unkillable》，當時他正準備衝擊個人第3個世界冠軍，是其職業生涯最如日中天的時期。

Faker被公認為英雄聯盟史上最出色的選手。（Youtube截圖）

Faker在英雄聯盟所取得的成就與榮譽，如果要全部列出來，恐怕會長如金箍棒般讓人眼花繚亂。他最偉大的成就，是與隊友Bengi為史上僅有兩名奪得過3次世界大賽冠軍的選手，即使拿過兩次世界冠軍的也只有4人，而且其中3人是他的隊友，同時他更是兩次總決賽MVP（FMVP）。

LOL是一隻5打5的戰術競技遊戲，雙方需要各自控制自己的英雄，擊破對方隊伍的主堡即為勝利。它在初被發行之際，並未受到太大關注，直至2011舉行第一個賽季（簡稱S1）的世界大賽並獲得巨大迴響後，才逐漸在歐美以外打開市場。

嫲嫲在Faker小時候一直陪伴着他打機，並要求他要做就做第一。（影片網站截圖）

嫲嫲窩心陪伴與超霸氣一席話

Faker自小父母離異，他父親憶述不知道能跟他一起做些什麼，便決定一起玩遊戲。他說兒子小時候便很聰明，學業成績也不錯。然而當時家中貧窮，Faker在紀錄片中說過，當時比起因為玩電腦導致成績下滑，更擔心玩得太多家裏交不起電費，也曾因此被家人責罵過。

李相赫15歲時第一次接觸LOL，並經常在嫲嫲陪同下玩至凌晨4時，嫲嫲至今仍能對遊戲內容及其他職業選手如數家珍地說出來，「我任何事都不喜歡第二，就喜歡第一。我年輕時總是在和36間學校的競爭拿400米賽跑第一名。我跟他說，『你不能滿足於第二，必須是第一。既然你喜歡打機，那就做打機的第一。』」

李相赫並沒有辜負嫲嫲期望，「因為當時接近（韓國地區伺服器）第一，排名經常很高，我成為了學校的名人。」他顯赫的戰績，讓韓國傳統電競勁旅SKT T1在他未滿17歲時拋來橄欖枝。Faker說決定成為職業選手時，沒有跟家人真正討論過這件事情，只是抱着一種不管成功或是失敗，都可能是一段不錯經歷的心態來面對，「或許是因為這樣的心態，才讓我進步得比較快。」

Faker出道不久，便被冠以「大魔王」和「最強中路」之名。（Faker Facebook）

在S3時期，韓國聯賽在外人眼中已如「神仙打架」一般，多名技術高超的職業選手如雨後春筍般冒出，當時只有16歲的Faker在季中橫空出世，並在出道戰單殺當時被視為韓國最強中路選手Ambition一戰成名，當季率領隊伍奪得世界冠軍。當時他只與戰隊簽約短短幾個月，卻發現遠在美國已有不少粉絲，「那是我第一次意識到，自己在韓國外也有人認識我。」

早期的Faker在職業比賽上總是無人可擋，在遊戲起初的對線期便直接碾壓對手獲得優勢，更曾多次讓人目瞪口呆的極限操作，因而被網友稱為「大魔王」。著名的「雙劫大戰」是生涯成名作，由於當時韓國國內夏季賽決賽的特殊賽制，雙方皆為盲選，Faker與對位的Ryu都選用了名為「劫」的英雄。比賽中後段，Faker在只有五分一血量情況下被Ryu追殺，卻在一連串令人眼花繚亂操作下極限反殺對方，讓Faker聲名大噪。

Ryu當時亦是韓國頂級的中路選手之一，他被Faker反殺後的無奈表情至今仍常被粉絲「鞭屍」。（Youtube截圖）

除了「雙劫大戰」外，用雷玟以極限的反應及預判避過石化擊殺對手一幕，亦被公認為英雄聯盟史上最精彩的操作之一。

S3後，Faker逐漸被公認為世界上最強的中路選手，他早期犀利激進的風格，讓其他選手只要在比賽中單殺他一次，便能成為「被吹噓一輩子的事」，也被很多職業選手視為一種成就和榮譽。然而他並沒有自滿，時刻自省有什麼地方要做得更好，場內場外幾乎沒有任何醜聞。他嫲嫲在紀錄片說過：「為他人着想，多去愛別人，尊重別人，放低自己，我總是這樣教育他。」

四年三冠神話後的低潮

電競選手對反應需求十分大，因此職業壽命非常短暫，一般而言16歲至21歲為黃金時期，至23、24歲已會被稱為「老將」。在S7時，已在S3、S5、S6獲3次世界冠軍的Faker只有21歲，雖仍為電競選手的黃金年齡，但反應及操作對比以往均有所下滑。

這時SKT出現不少隊員人事變動，特別是一同獲得3次世界冠軍的好拍檔Bengi離去，戰隊實力因而受到影響，這讓「大魔王」決定改變打法。他在世界賽上以輔助隊友為主，在5盤3勝制的四強戰面對中國的RNG，連續5場選出擅長支援的英雄加里奧，多次從天而降逆轉戰局，最終帶領隊友以3：2晉級，成為該屆賽事經典場面之一，也讓世人看到，即使Faker轉換打法，也是能改變戰局的頂尖選手。

「5選加里奧」是Faker生涯轉型的重要時刻之一，也是英雄聯盟史上最讓人印象深刻的其中一場系列賽。（Twitter圖片）

大魔王Faker崩潰了

決賽面對同樣來自韓國的Samsung Galaxy，SKT苦戰至0：2落後，被逼至出局邊緣時，Faker竟連續出現低級失誤，被對手抓住先行擊殺導致落敗。對手奪冠一刻興奮地相擁，當鏡頭切到SKT比賽室，只見平時總是冷靜睿智、喜怒不形於色的大魔王Faker，竟崩潰地伏在桌上痛哭，直至對手前來握手才站起來致意，但隨後仍繼續自責哭泣不止。

Faker在北京鳥巢體育場痛哭的這一幕，是不少李相赫粉絲心中印象最深的畫面，這是他第一次在總決賽中落敗，同時也讓我們終於明白到，那個在召喚師峽谷裏大殺四方、所向披靡的Faker，其實也是一個有着情感的人。

說到Faker，除了他在比賽中那些數不清的精彩場面外，在鳥巢體育場內痛哭的這一幕，亦是永留粉絲心中的深刻畫面。（Youtube截圖）

這次失利對Faker打擊甚大，次年SKT甚至無法打入世界賽。在S8世界賽開戰前，韓國LOL賽會發布了一條關於Faker的紀錄片，講述他自從成為職業選手後，難得地與家人過一次生日。他看起來十分享受與家人相處的時光，但在影片中，他也去接受運動心理學家的評估。

他在填寫完一份以選擇題為主的問卷後馬上脫下眼鏡，崩潰地哭了起來，「我覺得被過去的自己質疑了。」該名心理學家在查看完他的問卷後，表示他的壓力水平已到達臨界點。

Faker在做完問卷後，還未正式開始心理咨詢便已經崩潰痛哭。（Youtube截圖）

習慣在世界最高舞台封王的Faker，表示不確定自己下次能不能表現得更好，心理學家表示那是因為失敗的記憶已深藏在他心底，然後Faker一直通過它來評估自己。「我對自己的要求，遠比簡單地贏下比賽要高，過去兩年我也沒法達到大家對我的期望。」「你一直在盡力成為最好的選手是嗎？」「是的。」Faker毫不猶豫地回答。

正是這種力臻完美、從不偷懶、從不責怪隊友、從不認輸的性格，才能成就這名站在英雄聯盟之巔的李相赫。有一次在直播中，他因為玩得不好而輸掉遊戲，有粉絲安慰他說只是狀態差，他卻直接回應說：「我打得不好請直接說我打得不好就可以了，不要將原因歸咎於狀態差。你只看到我直播的臉，怎麼能知道這些？」

Faker坦言覺得被過去的自己質疑，從而倍感壓力。（Youtube截圖）

放下重擔 接受自我重新前進

該次心理咨詢過後，Faker明白到過高的自我要求，讓壓力一直纏繞着他。「自2018年後，我認為我已經開始遵從別人而不是自己的標準，自此我決定不看他人對我的評價，不管是好是壞。」

Faker在2020年已學會放下壓力，不再將所有重擔獨自扛在肩上，雖然年紀漸大，加上表現不如以往，讓他的實力開始備受外界質疑，不少人認為他應是時候光榮退役。然而他堅持繼續努力，希望能再次成為世界最佳選手。

現在的Faker已不像以前般能獨力贏下比賽，但他也明白到不需要獨自扛起所有重任。（Youtube截圖）

去年的S12世界賽，T1（在2019年除去SKT贊助商名字，只留下T1）在Faker與數名天賦橫溢的年輕人帶領下，事隔4年再次殺入總決賽，對手是從附加賽艱難地一路晉級的黑馬DRX，而T1則是在春夏常規賽獲得一冠一亞的冠軍大熱門。生涯第4冠近在眼前，這場猶如上季金塊對熱火的總決賽，卻居然戰至2：2。生死局中，T1更在Faker與另一名隊友發揮不佳的情況下，最終爆冷落敗。

再一次在總決賽中落敗，Faker不再像5年前在鳥巢般崩潰痛哭，能夠坦然接受讓人失望的結果，他開始學懂如何接受失敗，也明白到成功與失敗均為職業選手必經過程。

新賽季Faker在生涯首次受傷復出後，即如定海神針般，帶領戰隊在韓國季後賽一路殺至決賽，雖然最終以0：3敗陣，但仍取得S13世界賽的入場券，再次挑戰生涯第4個世界冠軍。

在電競領域來說，27歲的Faker已經是「超齡」選手，但依然活躍在頂級賽事。（Faker Instagram）

Faker其實曾參加過上屆亞運，當時電競僅為表演項目，並不計算作正式獎牌數目，那次不敵中國得銀牌。事實上，LOL自S1以後，至今11屆世界冠軍均是亞洲隊伍贏得，除S2為中華台北外，其餘10屆均為中韓瓜分，因此今次亞運會正是一次頂尖對決，亦是這名已然27歲的「老將」，在國際再次證明自己寶刀未老的最佳舞台。

李相赫會否在這屆世界賽後退役仍是未知之數，但以他的年齡來說，幾可肯定今屆會是他在亞運會的「最後之舞」。