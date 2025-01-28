新年素食譜｜年初一茹素豈止南乳燜齋？前菜至甜品35款簡單素食譜
年初一傳統要吃齋，忌殺生，免招血光之災。新年中最常見的素菜該是南乳燜齋，不過賀年素菜豈止燜齋一款，由前菜、湯羹、主菜至甜品，網羅35款素食譜，金碧輝煌，大紅大紫的顏色，各式意頭菜生菜包、蓮藕湯、脹卜卜水餃、湯圓和蒸糕有齊，大方得體兼色香味全。
前菜：素鬆生菜包
前菜：桂花糖山藥
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湯羹︰素蟹黃豆腐粟米羹
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主菜︰南乳粗齋
主菜︰金沙素魷魚圈
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主菜︰素生炒骨
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主菜︰賽螃蟹
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甜品︰芝麻湯圓
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甜品︰紅棗糕
甜品︰南瓜糕
甜品︰紅豆糯米卷
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