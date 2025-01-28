新年素食譜｜年初一茹素豈止南乳燜齋？前菜至甜品35款簡單素食譜

年初一傳統要吃齋，忌殺生，免招血光之災。新年中最常見的素菜該是南乳燜齋，不過賀年素菜豈止燜齋一款，由前菜、湯羹、主菜至甜品，網羅35款素食譜，金碧輝煌，大紅大紫的顏色，各式意頭菜生菜包、蓮藕湯、脹卜卜水餃、湯圓和蒸糕有齊，大方得體兼色香味全。



前菜：素鬆生菜包

【賀年食譜】素鬆生菜包惹味齋菜 包羅萬有包生財喜迎生氣

素鬆生菜包食譜

前菜：桂花糖山藥

【桂花糖山藥食譜】簡單冷盤香甜軟熟 20分鐘速成新手必成功！

桂花糖山藥，準備連煮不用30分鐘，放涼或放入雪櫃後冷凍享用更美味。（尹嘉蔚攝）

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素食前菜及小吃食譜（1至6分別為炸素魚皮、煎素鵝、韭菜素豬肉水餃、番薯煎餅、素春卷及炸牛耳）。

湯羹︰素蟹黃豆腐粟米羹

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素蟹黃豆腐粟米羹食譜

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素食湯羹食譜（1至6分別為紅燒素翅、淮山沙參蟲草花湯、蓮藕眉豆花豆湯、蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯、蓮藕栗子合桃湯及茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯）。

主菜︰南乳粗齋

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南乳粗齋食譜

主菜︰金沙素魷魚圈

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主菜︰素生炒骨

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主菜︰賽螃蟹

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素食主菜食譜（1至6分別為素鮑片鮮菇扒菜膽、芋頭素雞煲、上湯浸萵筍、素脆鱔、黃金扒玉子豆腐及釀節瓜甫）。

甜品︰芝麻湯圓

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甜品︰紅棗糕

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甜品︰南瓜糕

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甜品︰紅豆糯米卷

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