【蒸食譜大全】清蒸好味10大秘訣　20道免油煙惹味菜式加甜品

撰文：尹嘉蔚
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蒸食譜，快則10分鐘蒸餸，慢則30分鐘便可開飯。免油煙或少油煙的蒸食譜合集，由素菜、海鮮、豬肉、雞蛋至豆腐，到飯後的各式滋潤甜品，用蒸便可解決。蒸食譜一般較健康及少油，也可方便帶飯上班，即使是蒸餸一樣能做到惹味好下飯。
清蒸好吃的10大秘訣
食材蒸過後，風味不易流失，可保留食材的醇鮮，很多食材也推薦蒸熟來吃。不過不少人做蒸餸時，也可能犯了一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。
按圖可參考清蒸烹調的10個秘訣︰
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以下20道食譜，包括素菜、海鮮、豬肉、雞蛋、豆腐及甜品，用蒸來演繹美味的佳餚。
素菜
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梅菜蒸菜心食譜
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海鮮
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豬肉
榨菜蒸豬肉食譜
鹹蛋蒸肉餅食譜
冬菜蒸肉餅食譜
梅子麵豉蒸排骨食譜
雞蛋
三色蒸水蛋食譜
茶碗蒸食譜
豆腐
老少平安食譜
豉汁帶子蒸豆腐食譜
甜品
椰汁紫米糕食譜
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黑糖蒸蛋糕食譜
南瓜椰汁布甸食譜
鮮奶燉蛋白食譜
參考資料︰家常菜的美味科學．松本仲子