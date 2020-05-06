【母親節】養生養顏湯水甜品食譜合集　滋味簡單經濟豪華任君選擇

撰文：余曉彤
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母親節快到，你會怎樣過？以往或會請媽媽吃頓豐富晚餐，以孝敬她一年365日全天候對自己的照顧，不過今年在疫情下未必能跟往常一樣，不如就在家中炮製主餐以外的養生養顏湯水甜品，滋潤之餘，媽媽一定甜到入心。
每年的母親節，不少人會準備蛋糕為母親大人慶祝，不過與其為媽媽增加脂肪，倒不如為她滋陰養顏。尤其疫情下，媽媽的家務量倍增，為了家居防疫勞心勞力！因此筆者蒐集了23個養生養顏食譜，你可挑戰蜜瓜螺頭豬腱湯，又或桃膠燉鮮奶！
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