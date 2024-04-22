數據要素x滬港合作開放數據競賽2024｜發揮協同效應 推動數碼生態

由香港和上海合辦的「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」今年載譽歸來，大會日前於「數字經濟峰會2024」舉行開幕典禮，並宣佈競賽正式接受報名。今年賽事以「雙城數據、共建產業平台」為題，探討香港與內地數據協作的發展空間。香港特別行政區政府副政府資訊科技總監黃敬文期望比賽能促進數據的安全有序流動和使用，而上海市數據局副局長邵軍博士希望滬港兩地能持續加強數字經濟領域的生態合作。



競賽載譽歸來 加強滬港大數據產業合作

「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」（下稱競賽）由香港特別行政區政府政府資訊科技總監辦公室（資科辦）及上海市數據局聯合主辦，並由「B4B大數據商業應用挑戰賽」及「SODA上海開放數據創新應用大賽」承辦。日前，大會於「數字經濟峰會2024」舉行的開幕典禮，宣佈賽事由4月13日起正式接受報名，同日亦於香港國際創科展舉行「滬港合作數據論壇 - 數據流通：生態x合規x場景」，加強滬港交流和對接大數據產業合作。

「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」日前於「數字經濟峰會2024」舉行開幕典禮，並宣佈競賽正式接受報名。

今年競賽以「挖掘數據價值、促進開放數據要素流通」為綱，並以「數據合規交易」為領，分享滬港開放數據的發展和未來規劃，以提升兩地開放數據的應用合作，推動智慧城市發展。至於主題方面，今年繼續以「雙城數據、共建產業平台」為題，探討香港與內地數據協作的發展空間，參加者可從四個範疇構建項目內容，包括：智慧出行、智慧生活、智慧環境和智慧經濟，利用兩地開放數據開創更多嶄新應用，推動滬港數字經濟合作。

資科辦副總監黃敬文望促進滬港應用數據之發展

在開幕禮上，擔任開幕嘉賓的資科辦副總監黃敬文致詞時，期望是次比賽能促進滬港在應用數據方面的發展：「自2021年起，滬港深化大數據產業協作，開展了「數據要素x滬港合作開放數據競賽」，充分證明了兩地在數據應用方面具有極大的商機和合作潛力。」他補充：「同時，政府致力發展數據，構建高效的數據交易生態，亦已展開研究，探討香港如何在數據交易中發揮超級聯繫人和增值人的角色，推動公私營機構積極開放更多數據，促進數據的安全有序流動和使用，以及粵港澳大灣區數據跨境流動。」

副政府資訊科技總監黃敬文期望是次比賽能促進滬港在應用數據方面的發展。

上海市數據局副局長邵軍博士期待滬港發揮協同效應

上海市數據局副局長邵軍博士於開幕禮上同樣寄望道：「滬港兩地作為特大城市都擁有豐富的數字化應用場境。希望未來能深化及加強滬港兩地在數字經濟領域的生態合作，致力於兩地數字經濟的協同效應發展。」

上海市數據局副局長邵軍博士希望透過競賽加強滬港兩地在數字經濟領域的生態合作。

是次比賽由即日起至5月31日接受報名。參加隊伍需參與簡報會及接受基本培訓，再於7月2日前遞交方案建議書。成功入圍隊伍將於7月接受技術訓練，更有機會親身出席8月於上海舉辦的總決賽環節，親身在評審專家面前展現創新及獨特的數據科技方案。有關比賽詳情，可瀏覽賽事官方網站：https://hkshadata.org

數據要素x滬港合作開放數據競賽2024

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