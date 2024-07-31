數碼娛樂領袖論壇｜AI與Web3.0驅動數碼娛樂創新

近年Web3.0的應用逐漸普及，人工智能（AI）的發展也突飛猛進，不但各行各業開始應用相關技術，甚至為我們的日常生活帶來了諸多正面影響。即將於8月16至18日舉行的「2024數碼娛樂領袖論壇（DELF）」以《想像遊樂園：人工智能驅動Web 3.0娛樂創新》為主題，並邀請了9GAG & Memeland聯合創辦人兼首席執行官陳展程、以及BytePlus Regional Director常曉峰擔任分享嘉賓，探討AI和Web3.0如何改變數碼娛樂生態。



4大主題互動展示 邊玩邊學新技術

2024數碼娛樂領袖論壇將於8月16至18日假數碼港舉行，鑒於近年AI和Web3.0發展蓬勃，許多企業開始訓練AI的學習能力，擴大數據收集和分析能力，減輕了業務處理中的常規和繁重工作，還利用數據創造新內容。透過生成式人工智能（GenAI），可以用文字生成影像，用影像製作音樂，可見AI的用途及應用日益廣泛。今屆DELF將帶領大家探討AI和Web3.0技術如何激發創意，推動數碼娛樂的未來發展，提供更豐富、個性化且沉浸式的體驗，同時亦重塑了遊戲、電視電影、動漫、音樂、運動、藝術文化、教育及生活方式等領域的互動與應用方式。會場將設立互動專區，並分為四大類別：文化與藝術、運動與遊戲、智慧生活及機械人技術，讓市民接觸和體驗嶄新的數碼娛樂。

▼▼▼搶先睇互動專區部分精彩內容▼▼▼

（類別：智慧生活）「IdolGPT」是由MEET48自主研發的AI-LLM "HRDR"驅動，專注於3D虛擬角色生成、虛擬音樂和虛擬舞蹈內容生成。IdolGPT提供一系列工具，鼓勵內容創作者通過AI表達他們的想法，包括：3D虛擬化身生成器、AI音樂和音頻生成器、AI舞蹈編排生成器、AI聊天機器人，以及內容導出到自家的"短影音"式平台。

（類別：運動與遊戲）由Sportopia 研發的「ICAROS VR」健身，將虛擬實境的沉浸體驗與有效的身體鍛煉相結合，創造出獨特且愉快的鍛煉體驗。VR內容包括遊戲、飛行競賽及健身課程，使鍛煉過程充滿趣味和吸引力。用戶通過使用ICARO鍛煉系統，可以改善身體平衡、協調和反應能力，增強核心力量和整體身體健康。

（類別：文化與藝術）雖然現時紋身十分普遍，但仍有不少人會擔心圖案紋上身時的整體觀感是否適合自己。Tatship的紋身模擬預覽正是為此而設，能模擬任何圖案在你身上的效果，讓你無限制地測試各種組合，甚至使用其AI設計工具來創作自己的圖案。

（類別：機械人技術）Toy Cloud設計的兒童GPT機器人內置 AI/ChatGPT模型，擁有豐富的定制化內容資源和面向兒童的AIGC。其AI聊天機器人專門用於培養兒童的情商、想像力、創意思維和積極情感表達。同時，它還支援中國文化學習和英語學習應用。

9GAG創辦人稱Web3能夠創造新的互動方式和價值體系

隨著Web 3.0的出現，內容創作者和用戶可以擁有數字所有權並直接從其內容中受益，打破了傳統模式中平台對內容的控制。Web 3.0對於用戶的參與感和社群互動更能夠產生關鍵重要性。來自香港的跨平台娛樂網絡9GAG是創意方面的代表，旗下的Memeland更是發展最快速的socialfi生態系統和Web3創業工作室之一。

9GAG的CEO兼聯合創辦人陳展程坦言，團隊的宗旨是讓人們快樂，而這正是9GAG和Memeland適應娛樂生態不斷變遷的重點：「當9GAG成立時，我們很快就意識到幽默的吸引力。人們可能不明白陌生的語言，但他們可以透過圖像來了解。隨後推出了Memeland，一個數字遊樂場，互聯網迷因變成了像NFT 這樣的獨特寶藏，讓內容創作者和用戶擁有數字所有權並直接受益於其內容。我們通過 NFT、代幣和產品將創作者和社群連接在一起。」

9GAG的CEO兼聯合創辦人陳展程坦言，團隊的宗旨是讓人們快樂，而這正是9GAG和Memeland適應娛樂生態不斷變遷的重點。

他補充：「蓬勃發展的社群來自於賦予用戶積極參與並對其內容感到擁有感。我們不斷接收意見，亦透過社交媒體與社群互動，逐點改善。因為發展社交平台是一條雙向道路，我們希望受眾能感到被重視，知道自己的建議是有人聆聽。」Web3 技術縮短了創作者與其社群之間的距離，通過直接的互動和即時的反饋，創作者能夠更快速地響應社群需求，增強了用戶的參與感和歸屬感。

AI分析有助改善用戶使用體驗

字節跳動旗下的雲平台BytePlus，正在為本地微娛樂行業帶來深層次變革。BytePlus Regional Director常曉峰表示，近期Gen AI和大模型技術的廣泛應用，進一步加速了整個行業的發展。

以用戶體驗為例，BytePlus的智能推薦系統能即時分析用戶行為，精准預測需求，實現內容個性化推送，提升用戶參與度和黏性。結合VR/AR技術，BytePlus更能為用戶創造沉浸式娛樂體驗；在遊戲領域，AI亦可用於智能對戰系統和動態調整難度，保持玩家興趣。

BytePlus Regional Director常曉峰表示，近期Gen AI和大模型技術的廣泛應用，進一步加速了整個行業的發展。

在內容生產方面，GenAI多模態能力實現了素材智能生成，已經幫助抖音電商營銷圖片/視頻的自動化生產，CTR提升10%以上；此外，GenAI能力與音視頻技術結合，幫助AI Agent實現極低延時的人機互動，構建虛擬直播間等等，為用戶體驗創新提供更多的可能。

除了上述2位專家將參加DELF進行分享外，今年DELF合共邀請了接近50位業界專家到場分享和討論有關AI和Web3如何重塑數碼娛樂生態發展，同場更有多項精彩活動，包括比賽、表演、人工智能與Web 3.0體驗、嘉年華和工作坊等等，逾40種互動數碼娛樂體驗等你來探索！一齊投入數碼娛樂的新境界，讓視覺和感官來一場全新的奇幻之旅！

2024數碼娛樂領袖論壇詳情

日期：8月16至18日

時間：上午9時至下午6時

地點：數碼港

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