銀山溫泉酒店7間｜私人風呂/一泊二食/$358起｜附冬季新管制詳情

銀山溫泉酒店推介2024｜銀山溫泉旅館｜銀山溫泉位於山形縣鄉間的溫泉勝地，其古色古香的街景每年吸引不少人慕名而至。《香港01》好食玩飛頻道是次為大家推薦7間銀山溫泉酒店，有私人風呂、免費接駁車及一泊二食專案，人均都只是$358起！另外，準備前往銀山溫泉的朋友就要留意啦！由今年12月開始至2025年3月底，銀山溫泉將實施3個新管制措施，出發前記得先看內文！



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銀山溫泉3大新管制

由於旅客人數實在太多，已對當地造成不良影響，銀山溫泉為了確保旅客安全，將會在2024年12月起至2025年3月底，實施3個新管制。

1. 一日遊旅客指定時段禁止進入

根據官網公告，由今年12月起至2025年3月底，每日下午4點起至翌日早上10點期間，一日遊旅客將禁止進入銀山溫泉。

2. 交通管制

從「十分一番所跡」開始，至通往銀山溫泉的縣道188號線路段（即通往銀山溫泉的唯一道路），由每日下午4點開始至到翌日早上10點，將實施交通管制，除了已預訂旅館的旅客依然可以通過該路段進入銀山溫泉外，所有一日遊的遊客都不能穿過該路段。

3. 人數限制

除了交通管制外，銀山溫泉將限制入場人數，未來亦會推出專為一日遊旅客而設的入場票制度，在管制時段的每小時入場人數會被限制為100人，詳情會在10月初宣布。

銀山溫泉酒店推介7大推介

銀山溫泉酒店推介【1】古勢起屋別館（Kosekiya Bekkan）

古勢起屋別館（Kosekiya Bekkan）位於銀山溫泉街的中心，距離JR大石田站大約20分鐘車程，雖然距離車站較遠，但酒店有提供車站的免費穿梭巴士服務及免費私人停車場，無論是否自駕遊都超方便！酒店僅提供15間客房，提供面對河川和面對群山兩種房型，客房最多可供6人入住。

酒店採用傳統日式設計，空間寬敞，但房間內沒有私人浴室，需要使用公共浴場。酒店與銀山莊是姊妹酒店，除了可以使用免費的泡湯池，亦可以免費使用「銀山莊」的溫泉池！

古勢起屋別館（Kosekiya Bekkan）

房價：人均HK$1,229起（山畔和洋式房；包早餐及晚餐）

地址：山形縣尾花沢市銀山温泉417

交通：JR大石田站車程20分鐘

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銀山溫泉酒店推介【2】仙峽之宿 銀山莊（Ginzanso）

仙峽之宿 銀山莊（Ginzanso）地理位置優越，距離銀山溫泉區僅需6分鐘步程，酒店亦有提供免費穿梭巴士服務及免費私人停車場，交通方便！酒店僅提供40間日式標準客房，擁有大面積景觀窗，部分客房亦帶有私人露天風呂。

酒店亦附設公眾浴池及露天風呂，露天風呂更有絕佳樹林景觀，冬天更可以看到積雪，非常寫意！酒店房價包含免費日式早餐，亦有提供一泊二食專案，晚餐提供精緻懷石料理，抄吸引！

仙峽之宿 銀山莊（Ginzanso）

房價：人均HK$1,257起（帶浴室的標準日式房；包早餐）

地址：山形県縣花沢市大字銀山新畑85

交通：JR大石田站車程20分鐘

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銀山溫泉酒店推介【3】旅館 藤屋（Fujiya Inn）

旅館 藤屋（Fujiya Inn）是已經擁有過百年歷史的溫泉酒店，距離JR大石田站車程20分鐘。酒店於2006年改建，有建築大師隈研吾改造設計，木造建築和懸空樓梯超打卡able！

酒店僅提供8間現代風格客房，融入竹與和紙的傳統日式元素，設有私人浴室。酒店客房內雖然沒有私人風呂，亦不提供大眾浴場及溫泉，但就設有5種各自不同風格的溫泉可以24小時隨時包場使用，私隱度極高之餘亦超有彈性！

旅館 藤屋（Fujiya Inn）

房價：人均HK$2,812起（客房；包早餐及晚餐）

地址：山形縣尾花澤市銀山新畑443

交通：JR大石田站車程20分鐘

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銀山溫泉酒店推介【4】湯守之宿 三之亟（Yumori No Yado Sannojo）

湯守之宿 三之亟（Yumori No Yado Sannojo）雖然並非坐落在銀山溫泉區，但距離銀山溫泉區僅大約25分鐘車程，要去觀光或浸溫泉亦算方便。酒店提供22間日式標準客房，提供河景及山景房型選擇，全部客房均設有露台。酒店亦附設室內天然溫泉、露天風呂及浴場，可以盡情泡湯！

湯守之宿 三之亟（Yumori No Yado Sannojo）

房價：人均HK$358起（河景日式標準間）

地址：山形縣最上郡最上町大字富沢884

交通：JR赤倉温泉站車程5分鐘

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銀山溫泉酒店推介【5】Yakurai林泉館（Yakurai Rinsenkan）

Yakurai林泉館（Yakurai Rinsenkan）坐落於加美町，距離銀山溫泉區要大約40分鐘車程，雖然比較遠，但酒店亦有提供停車場，對選擇自駕遊的住客來說也算方便。

酒店僅提供16間客房，分為日式和半西式房型，最多可供7人入住。半西式房帶有私人風呂，日式房型亦有帶浴室的選擇。酒店亦設有露天風呂，晚上和早上的餐點也非常豪華，絕對可以好好享受！

Yakurai林泉館（Yakurai Rinsenkan）

房價：人均HK$426起（日式間；包早餐及晚餐）

地址：宮城県加美郡加美町味ケ袋藥萊原1-70

交通：JR西古川站車程21分鐘

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銀山溫泉酒店推介【6】暖和樂園深堀「彩虹館」（Attamariland Fukabori Niji No Yakata）

暖和樂園深堀「彩虹館」（Attamariland Fukabori Niji No Yakata）位於大石田町，距離銀山溫泉區大約20分鐘車程；JR大石田站3分鐘車程，酒店設有免費停車場。酒店客房分為日式和西式房型，日式房型不設浴室。全部客房均坐擁山景，空間寬敞。酒店設有多個室外及室內溫泉，室內溫泉更可以泡到晚上十二點！

暖和樂園深堀「彩虹館」（Attamariland Fukabori Niji No Yakata）

房價：人均HK$387起（日式間）

地址：山形縣北村山郡大石田町豊田884-1

交通：JR大石田站車程3分鐘

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銀山溫泉酒店推介【7】神道旅館（Pension Kamifuji）

神道旅館（Pension Kamifuji）坐落在加美町，距離銀山溫泉車程大約45分鐘，免費提供私人停車場。酒店是一座郊外鄉村風格小屋，僅提供5間客房，最多可供4人入住，不設私人浴室。酒店帶有公眾浴場、桑拿、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，酒店附近亦有高爾夫球場及滑雪場，非常方便！

神道旅館（Pension Kamifuji）

房價：人均HK$411起（山景標準雙床房；包早餐）

地址：宮城縣加美郡加美町味ヶ袋薬莱原1-349

交通：JR西古川站車程25分鐘

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