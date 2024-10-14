深圳硬石酒店｜5大必住理由　龍蝦自助餐／3000呎客房／親子友善

深圳硬石酒店｜深圳的消費便宜，以香港一半的價錢就可以享受到相同的服務，所以每達周末、假期都吸引不少港人北上吃喝玩樂。這次將會為大家介紹深圳硬石酒店，酒店鄰近觀瀾湖度假區，而且裝修非常有格調，餐廳的自助餐更加「大件夾抵食」，成為港人去觀瀾湖遊玩的首選！今次《香港01》好食玩飛就會跟大家介紹深圳硬石酒店！



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深圳硬石酒店鄰近觀瀾湖度假區（Trip.com）

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深圳硬石酒店推介位【1】鄰近觀瀾湖度假區

深圳硬石酒店交通非常方便，在福田口岸或深圳北都可以乘坐深圳地鐵4號線到觀瀾湖站，步行至D出口或E出口即達。酒店對面鄰近觀瀾湖度假區，輕鬆步行至高爾夫體驗中心、觀瀾湖海洋世界、觀瀾湖運動公社（達卡魯魯冰雪世界）等，酒店對面的觀瀾新城商場（MH MALL）內，更有馬術體驗館。

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深圳硬石酒店推介位【2】160件巨星收藏品，音樂發燒友必去

酒店展出共160件巨星收藏品（Trip.com）

酒店結合音樂與時尚的風格，進門已經可以看到由1680個金黃色的鈸和鼓槌所組成的飛龍在大廳，牆壁亦放置了巨星演出的衣服、飾品，全間酒店合共有160件收藏品（當中包括米高積遜的衣服），走進五樓的接待大堂，櫃位後就有一面由240把紅色吉他組成的牆簾，而升降機內部裝潢選用鋼琴黑，還會有發光的音頻作為裝飾，非常形格！而且酒店每個角落都可以聽到音樂！

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深圳硬石酒店推介位【3】客房酒店達3000呎

硬石酒店提供258間客房及套房，面積為43至283平方米（即462至3046呎），其中套房49間，搖滾明星套房2間，所有房間以搖滾風格為主，均配有硬石之聲、浴缸、豪華床單和硬石水療浴室用品，同時可俯瞰觀瀾湖壯觀的景色。

房間有強烈的對比色彩，也會展示巨星們表演的照片。硬石酒店亦非常著重於細節位，房內用上黑色或金黃色鏡面的磁佈置，非常有質感，而且床單、枕套都擁有結他刺繡，為住客帶來意外的小驚喜。如果是音樂愛好者，還可以到前台借用fender吉他，享受音樂創作的樂趣，或借用黑膠唱片及唱片機，搭配房間內的SONY音響設備，享受高質的音樂體驗。

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深圳硬石酒店推介位【4】激筍自助餐！龍蝦、生蠔任食

酒店餐飲的選擇非常豐富，5間餐廳及酒吧包括RHYTHM KITCHEN廚韻軒餐廳、硬石餐廳®、Sessions 全日制餐廳、硬石大廳吧、MCFRIDA頂層池畔酒吧。當中酒店自助餐最受港人歡迎！網民報料兩大人、兩小孩自助餐，低至人民幣¥318（價格以酒店公布為準）！

自助餐有各種各樣的美食，冰鎮區有10多種當季新鮮海鮮，當中必吃有龍蝦、生蠔，現場亦有新鮮刺身，場內的燒烤區，現場即點即烤，還有潮汕牛肉火鍋、燉湯、西式甜點、時令生果，全部都不限量任吃任喝，CP值非常高！

👇🏻即看網民分享深圳硬石酒店自助餐現場👇🏻

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深圳硬石酒店推介位【5】親子烘焙班最適合一家大細

酒店地下有硬石商店、硬石餐廳，餐廳有超多打卡點，並且展示硬石集團的收藏品，包括國際巨星們曾經穿過的衣服，每件都是無價之寶！酒店6樓有個兒童俱樂部，住客可以無限次進出，機動遊戲每局1至2元人民幣，部份遊戲設施更可以免費使用。酒店更特設親子烘焙班，家長可以跟孩子一起體驗烘焙（時間約30分鐘、需要預約）。26樓有網紅天台戶外泳池，孩子可以借用水泡游泳。

👇🏻即看網民分享深圳硬石酒店親子烘焙班現場👇🏻

深圳硬石酒店

房價：人均HK$417／晚（豪華雙床房）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站出站D或E出口步行2分鐘

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