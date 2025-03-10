深圳龍華酒店8推介｜地鐵站直達/壹方天地附近/桔子必住　$131起

深圳龍華酒店推介｜深圳龍華區有眾多食玩買景點，如大型商場壹方天地、擁有自然美景的觀瀾湖等。以下8大位於龍華區的深圳酒店推介給大家，當中有在壹方天地附近的酒店，也有1分鐘直達龍華地鐵站，以及鄰近熱門景點的酒店，價錢更低至$131，詳情即看下文！



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深圳龍華酒店＋鄰近壹方天地酒店8大推介

深圳龍華酒店推介【1】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年落成開業，坐落於深圳北站東廣場，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，來往觀光景點都非常方便！酒店方面，融合自然生態環境與綠色科技相融風格，具有濃厚的藝術氣息。

此外，酒店希望打造舒適時尚的生活氣息，因此客房亦以讓人心情放鬆的淺灰、米白色為主調，家具亦採用圓弧流線設計，感覺時尚柔和，別具心思！此外，酒店客房亦設有超大落地窗及景觀一流的室外泳池，部分客房更有城景浴缸，無論身處何方都可以飽覽繁華的城市景色！

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

房價：人均HK$499起（DELUXE ROOM,1 King Size Bed）

地址：深圳龍華區民塘路385號

交通：深圳北站步行4分鐘

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深圳龍華酒店推介【2】桔子酒店（深圳龍華地鐵站店）（Orange Hotel Shenzhen Longhua subway station）

桔子酒店（深圳龍華地鐵站店）（Orange Hotel Shenzhen Longhua subway station）位於龍華區人民路，由福田口岸搭乘地鐵大約20分鐘便可抵達龍華站，由龍華站到酒店亦僅需步行3分鐘，前往壹方天地亦僅需10分鐘步程，非常方便！酒店客房設計時尚簡約，採用智能家居操控，床頭亦有提供多個電源插座，部分客房更配備麻將桌！

桔子酒店（深圳龍華地鐵站店）（Orange Hotel Shenzhen Longhua subway station）

房價：人均HK$131起（精選大床房）

地址：深圳市龍華區龍華地鐵站人民路252號

交通：龍華站步行3分鐘

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深圳龍華酒店推介【3】深圳龍華觀瀾亞朵X酒店

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店於2021年開業，提供客房112間，酒店客房面積由248呎起，房型特設高級親子大床房，適合家長帶同孩子一起去度假。酒店以閲讀和人文攝影為主題，客房給人樸實、舒適的文青風。酒店距離觀瀾湖新城MH MALL、觀瀾湖運動公社、卡魯冰雪世界、觀瀾海洋世界車程10分鐘，出門遊玩都非常方便。

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店

房價：人均HK$149起（雅緻大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路10號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站，轉乘B877路巴士，於銘可達物流園區下車。

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深圳龍華酒店推介【4】柚子hotel（深圳北站東廣場店）

柚子hotel於2024年開幕，酒店坐落於深圳龍華區核心地帶，鄰近深圳北高鐵站，對於乘坐高鐵到深圳的旅客十分便利。酒店周邊設施齊全，附近就有大型商場6979，以及天虹商場。房間方面，大床房以簡約的木色系設計，環境舒服企理，浴室配備智能馬桶、風筒，以及乾濕分離的淋浴間，對於浴室有要求的旅客，是個不錯的選擇。

柚子hotel（深圳北站東廣場店）

房價：人均HK$318起（大床房）

地址：深圳龍華區民治街道紅山社區東泉新村138棟101號

交通：深圳北站步行約10分鐘

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深圳龍華酒店推介【5】深圳觀瀾湖度假酒店

如果觀瀾湖度假，最近、最「就腳」的酒店當然是位於度假區內的深圳觀瀾湖度假酒店。酒店於2012年重新裝修，提供188間客房，客房面積由592呎起，酒店內外都可以看到綠蔭景觀、部份客房可以看到湖景。酒店內設有兩個户外泳池、健身房和水療養生中心，而度假村內就有生態公園和MH購物中心，集吃喝玩樂一身。

深圳觀瀾湖度假酒店

房價：人均HK$390起（高級豪華雙床房）

地址：深圳龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站行車約7分鐘

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深圳龍華酒店推介【6】全季酒店（深圳北站民治地鐵站店）

全季酒店（深圳北站民治地鐵站店）於2024年開業，酒店設施更具時尚感、舒適度高，以及設備更智能化，例如大堂配有自助入住機、機器人服務，以及廁所有智能馬桶。而酒店地理位置也十分方便，距離地鐵民治站不用一分鐘便可直達。

全季酒店（深圳北站民治地鐵站店）

房價：人均HK$318起（大床房）

地址：深圳龍華區民治街道民強社區民治大道東邊商務大樓1樓大堂

交通：民治站步行約1分鐘

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深圳龍華酒店推介【7】深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店

深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店在2011年開業，提供客房265間，客房面積由388呎起，部份客房窗戶面向觀瀾湖，可以欣賞到觀瀾湖的漂亮景觀，酒店配套有網球場、游泳池、健身房等等，鄰近觀瀾湖高爾夫球會、觀瀾版畫村、山水田園旅遊文化園，無論是留在酒店Staycation，還是到周邊遊玩都非常方便。

深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店

房價：人均HK$273起（高級大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾大道環觀南路188號

交通：深圳地鐵竹村站步行約12分鐘

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深圳龍華酒店推介【8】Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）在2021年開業，提供客房144間，客房有智能控制，設有投影機可觀賞電影，浴室更會提供一次性浴缸套及浴球，非常貼心。設有親子房間，房內提供兒童玩具，適合親子家庭入住。鄰近長湖地鐵口、觀瀾湖新城、觀瀾湖旅遊度假區、觀瀾古墟、龍華壹方天地、深圳北站，交通非常便利。

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）

房價：人均HK$289起（清眠大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾觀光路1319-10號101

交通：深圳地鐵長湖站行車約10分鐘

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