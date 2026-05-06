宏福苑聽證會‧最新｜涉巡查通水ICU人員無供詞　古小平稱知其工作

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第二十二場聽證會，房屋局獨立審查組 (ICU)高級屋宇保養測量師古小平作供。古小平是其中一個焦點角色，首場聽證會已在獨委會被點名，料今日會在各方面解畫。



聽證會曾指出，宏業棚網檢測造假方面，古小平連同勞工處代表等多人，巡查時對棚網耐燃做測試，結果明顯不符證書規格亦批准過關；有ICU人員實地巡查前一日，曾WhatsApp相約顧問鴻毅巡查；居民多次投訴發泡膠封窗問題，ICU未有理會，古小平書面證辭曾指，發泡膠覆蓋窗戶不屬建築工程，不需符阻燃要求，他指，有關做法是曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署顧問謝錦明，而謝錦明後來反駁無印象，亦指發泡膠封窗有火警風險。



宏福苑聽證會5月6日（第二十二場）重點：

．古小平認同圍標非新鮮事，亦有出現偷工減料情況，無留意宏福苑曾否發生

．涉巡查通水ICU劉嘉敏無交供詞 古小平稱由他指派 了解工作內容

．強制驗樓計劃計分制 區議員曾佔15分



房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

【11:00】杜引《建築物(建造)規例》16條，承建商進行建築工程或街道工程，須採用適當的建造方法及程序，及採取適當的預防措施。

古確認，如承建商違反16條，監督責任在於ICU。他承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網是否有風險、被動消防裝置是否合規、棚架會否造成危險，ICU有責任。古確認，是ICU跟進及調查後才交給屋宇署，「係我哋吧管轄範圍。」

【10:44】聽證會指出，ICU每月抽16個案審查「樓宇檢驗證明書」(MBI3) 或「樓宇修葺證明書」(MBI4)。古指，2025年接獲108張強制驗樓報告，「差唔多抽曬。」

會上展示宏泰閣／訂明檢驗報告，當中包括，防水缸欠妥要修葺；欠妥類別有幾項。另展示宏泰閣的「Audit Check表」(核查表)，杜形容，表格相對簡單，ICU檢查資料是否齊全，例如範圍是否足夠、註冊檢驗人員(RI)的檢驗方法是否恰當。至於即場檢查的情況，就是「檢查是否符合RI檢查報告」，如果比較沒有太大差異，就會接受。

杜淦堃稱，有部分ICU報告的內容，其實並沒有包括RI 報告中所包函的所有範圍。被問到是否沒檢查所有RI報告中的項目。古稱，並非每項會做。他補充，就算選中做「site audit」(工地巡查)，「都不會睇晒，只會揀天台、中間及地下。」古亦承認，宏福苑的工程只用目測，沒額外做測試。

就ICU每月抽16個證明書審查，杜指出，「一個月做16單，都只做到一小部分，宏福苑都只做到8份一，但相信都做不了8份一 」。古同意。

強制驗樓計劃計分制 區議員曾佔15分

【10:12】聽證會談及為何宏福苑會被加入強制驗樓計劃。屋宇署設有編制的計分制度，古表示，ICU則跟隨該計分制度，評份包括樓齡、有否做過大維修、是否對公眾構成風險等。而分數愈高、被選入計劃的機會愈高。

聽證會揭示，有區議員推薦，在被評分做大維修的分數中，會加15分，即區議員評分都會加入考量。古指，現已於2021年更改，分四個範疇，樓齡、管理狀況、有否潛在危險。現在與區議員無關。

聽證會展示宏福苑強制驗樓評分，沒有區議會推薦；樓宇狀況低分，即樓宇狀況好。杜形容，宏福苑的分數較低，即樓宇狀況好，為何會被選中。古稱，因為怡閣苑、愉田苑都已做大維修；因此雖然宏福苑評分不高，故順延選宏福苑做大維修。

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

大維修圍標行為非新鮮事 不知悉宏福苑有否發生

【10:00】房屋局獨立審查組 (ICU)高級屋宇保養測量師古小平作供。他於2024年1月4日加入ICU，2018年3月已升至現時職位；此前在房署屋邨管理處做，負責屋邨保養工作。

代表獨委會的資深大律師杜淦堃指，宏福苑大維修至大火當日，他是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管。MBIS管轄ICU所有樓宇的強制驗樓工程。

杜淦堃指，大火前，坊間有很多就大維修工程，有否留意到，大維修承建商有圍標行為。古同意「不法行為都不是新鮮事」。杜問，大火前就承建商不當行為，包括偷工減料，古說，行業有機會發生，但不知悉他參與的大維修曾否發生過，如果有，會舉報俾廉政公署。

涉巡查通水ICU劉嘉敏無交供詞 古小平稱了解其工作

杜指，屋宇保養測量師劉嘉敏，在古的指導下，處埋宏福苑的項目。而李家豪助理工程監督，他非專業人士，但亦有參與宏福苑大維修。連同他，該組合共三人參與。

杜稱，見到WhatsApp及郵件都涉及ICU屋宇保養測量師劉嘉敏；古稱主要是劉嘉敏與人溝通。杜指出，劉家敏沒提交證人供詞，並問及原因。古指，平時劉家敏的工作是古小平指示，亦有電郵紀錄，很多視察古亦有到場，故很了解。

《香港01》宏福苑五級火專頁

大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

