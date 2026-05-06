宏福苑聽證會‧最新｜ICU測量師古小平作供 料就棚網檢測等解畫
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第二十二場聽證會，房屋局獨立審查組 (ICU)高級屋宇保養測量師古小平作供。古小平是其中一個焦點角色，首場聽證會已在獨委會被點名，料今日會在各方面解畫。
聽證會曾指出，宏業棚網檢測造假方面，古小平連同勞工處代表等多人，巡查時對棚網耐燃做測試，結果明顯不符證書規格亦批准過關；有ICU人員實地巡查前一日，曾WhatsApp相約顧問鴻毅巡查；居民多次投訴發泡膠封窗問題，ICU未有理會，古小平書面證辭曾指，發泡膠覆蓋窗戶不屬建築工程，不需符阻燃要求，他指，有關做法是曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署顧問謝錦明，而謝錦明後來反駁無印象，亦指發泡膠封窗有火警風險。
宏福苑聽證會5月6日（第二十二場）重點：
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大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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