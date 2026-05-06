宏福苑聽證會‧最新｜ICU測量師古小平作供　料就棚網檢測等解畫

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第二十二場聽證會，房屋局獨立審查組 (ICU)高級屋宇保養測量師古小平作供。古小平是其中一個焦點角色，首場聽證會已在獨委會被點名，料今日會在各方面解畫。



聽證會曾指出，宏業棚網檢測造假方面，古小平連同勞工處代表等多人，巡查時對棚網耐燃做測試，結果明顯不符證書規格亦批准過關；有ICU人員實地巡查前一日，曾WhatsApp相約顧問鴻毅巡查；居民多次投訴發泡膠封窗問題，ICU未有理會，古小平書面證辭曾指，發泡膠覆蓋窗戶不屬建築工程，不需符阻燃要求，他指，有關做法是曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署顧問謝錦明，而謝錦明後來反駁無印象，亦指發泡膠封窗有火警風險。



宏福苑聽證會5月6日（第二十二場）重點：

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房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平，在大火一個月前到場巡查並監察棚網阻燃測試，圖片為古小平在2018年獲擢升為高級屋宇保養測量師。（房委會網頁）

《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

