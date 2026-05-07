宏福苑聽證會‧最新｜房屋局ICU容兆倫作供 料交代生口等監督責任
大埔宏福苑大火獨立委員會今日（7日）舉行第二十三場聽證會，房屋局獨立審查組(ICU)繼續派員出席，今日由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。昨日ICU派出首位代表作供，承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網安全、被動消防裝置是否合規等是否存在風險等均有監督責任，同時揭示ICU多個運作上問題，包括依賴工程顧問檢驗人員監督、宏福苑10次巡查8次有預告、未察發泡膠封窗問題等。
宏福苑聽證會5月7日（第二十三場）重點：
小型工程監管無要求定期巡查
【10:00】房屋局獨立審查組(ICU)高級屋宇保養測量師容兆倫作供。容自2020年10月加入ICU，做了逾五年，並於2024年入小型工程小組(Minor Works Team)。
他加入ICU前，在房署屋邨管理處負責公屋維修保養，做了四至五年。他是小型工程小組的主管，管理監督小型工程文件，包括審核工作。容的證詞形容小型工程監督制度是自我監管制度。而ICU有監察小型工程制度的角色，處理相關文件和檢查，確保制度沒讓承建商和專業人士濫用； 亦有職責確保小型工程合法和安全進行。
容解釋，小型工程監管制度下，沒要求定期巡查。他確認，ICU收到投訴會巡查，但沒接獲查詢時，便沒需要巡查。
就宏福苑大維修，ICU接獲48份與翻新有關的小型工程，24分屬高風險第一級、24份屬第二級別。
代表獨委會的資深大律師杜淦堃指，宏福苑的金額高，八幢整個外牆翻新，兼拆混凝土和批盪，為何宏福苑是小型工程。
同意宏福苑外牆翻新涉高風險工程 惟以低風險處理
容兆倫同意，宏福苑的工種涉整幢外牆翻新，按手冊定義，屬高風險工種，惟卻以低風險處理。容稱，如外牆「好多嘢做」，不只是做外牆飾面，如果一次過做就是高風險；小型工程是「維修」，如果是做飾面更換，按原有設計，就是二級工程。
杜引述屋宇署助理署長張玉清指，雖然宏福苑是大型工程，複雜性比新建樓宇低，所以才使用小型工程。容同意。杜指原本便利業主，但在安全監管有漏洞。容承認，安全監管高度依賴承建商。
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