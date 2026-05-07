宏福苑聽證會‧最新｜房屋局ICU容兆倫作供　料交代生口等監督責任

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（7日）舉行第二十三場聽證會，房屋局獨立審查組(ICU)繼續派員出席，今日由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。昨日ICU派出首位代表作供，承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網安全、被動消防裝置是否合規等是否存在風險等均有監督責任，同時揭示ICU多個運作上問題，包括依賴工程顧問檢驗人員監督、宏福苑10次巡查8次有預告、未察發泡膠封窗問題等。



宏福苑聽證會5月7日（第二十三場）重點：

房屋局ICU高級屋宇保養測量師容兆倫。(黃偉文攝)

小型工程監管無要求定期巡查

【10:00】房屋局獨立審查組(ICU)高級屋宇保養測量師容兆倫作供。容自2020年10月加入ICU，做了逾五年，並於2024年入小型工程小組(Minor Works Team)。

他加入ICU前，在房署屋邨管理處負責公屋維修保養，做了四至五年。他是小型工程小組的主管，管理監督小型工程文件，包括審核工作。容的證詞形容小型工程監督制度是自我監管制度。而ICU有監察小型工程制度的角色，處理相關文件和檢查，確保制度沒讓承建商和專業人士濫用； 亦有職責確保小型工程合法和安全進行。

容解釋，小型工程監管制度下，沒要求定期巡查。他確認，ICU收到投訴會巡查，但沒接獲查詢時，便沒需要巡查。

就宏福苑大維修，ICU接獲48份與翻新有關的小型工程，24分屬高風險第一級、24份屬第二級別。

代表獨委會的資深大律師杜淦堃指，宏福苑的金額高，八幢整個外牆翻新，兼拆混凝土和批盪，為何宏福苑是小型工程。

同意宏福苑外牆翻新涉高風險工程 惟以低風險處理

容兆倫同意，宏福苑的工種涉整幢外牆翻新，按手冊定義，屬高風險工種，惟卻以低風險處理。容稱，如外牆「好多嘢做」，不只是做外牆飾面，如果一次過做就是高風險；小型工程是「維修」，如果是做飾面更換，按原有設計，就是二級工程。

杜引述屋宇署助理署長張玉清指，雖然宏福苑是大型工程，複雜性比新建樓宇低，所以才使用小型工程。容同意。杜指原本便利業主，但在安全監管有漏洞。容承認，安全監管高度依賴承建商。

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

