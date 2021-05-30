新冠肺炎・最新｜第四波疫情終結　消息：今日無新增確診個案

撰文： 勞敏儀 陳嘉慧 黃穎津 麥凱茵 胡家欣 黃詠榆 歐陽德浩 孔繁栩 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-30 12:07

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（29日）表示，第四波完結，亦預告第五波疫情一定會來襲，一定要嚴防，亦呼籲市民打疫苗。發展商送豪宅抽獎「谷針」，疫苗預約持續上升，昨日逾四萬人打針，聶德權稱人數破紀錄。 早前全港外傭第二次強制檢測限期，今日（30日）屆滿。

張建宗：疫苗接種率低令人擔心 地產商送樓鼓勵打針值得肯定

【09:01】本港連續36日本地零確診，有專家料第四波疫情已完結。政務司司長張建宗今日（30日）在網誌表示，根據不同國家和地區的經驗，以及香港鄰近地區的實際情況，現時疫情仍嚴峻、變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低，故認為以香港目前不足20%的低接種率，情況令人非常擔心。

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