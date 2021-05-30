新冠肺炎・最新｜累計100萬人已打兩劑疫苗　9人周六打針後送院

撰文： 勞敏儀 陳嘉慧 黃穎津 麥凱茵 胡家欣 黃詠榆 歐陽德浩 孔繁栩 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-30 22:53

衞生防護中心公布，周日本港再度「零確診」，沒有輸入及本地個案。港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（29日）表示，第四波疫情已完結，亦預告第五波疫情一定會來襲，一定要嚴防，亦呼籲市民打疫苗。發展商送豪宅抽獎「谷針」，疫苗預約持續上升，昨日逾四萬人打針，聶德權稱人數破紀錄。 早前全港外傭第二次強制檢測限期，今日（30日）屆滿。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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【22:33】政府公布昨日有9人接種疫苗後送院，5人接種復必泰、４人打科興。一名25歲男子在元朗體育館接種第一劑復必泰後昏厥，另一57歲男子在養和東區醫療中心也是接種第一劑復必泰後 藥物敏感及出疹，2人不遵從醫生勸告自行出院；其餘7人經治療後已經出院，包括一名61歲婦人在打 第二劑科興後右臉麻痺、一名21歲青年在打第一劑復必泰後血管迷走神經性昏厥，餘下人士出現高血壓、暈眩、消化不良及高血壓、胃酸倒流及心悸。

9人周六打新冠疫苗後送院，5人接種復必泰、４人打科興。

【22:11】政府更新疫苗接種人數，今日有17,151接種第一劑疫苗、18,014打第二劑，總數35,165，較昨日新高少約7,000人。累計有136萬人已接種至少一劑疫苗，佔適合接種疫苗人數的16歲或以上人口的20.7%；而已打第二劑的人數，今日剛破100萬大關，達到1,004,627人。

預約方面，約8,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約18,300名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，連續8日創單日新高。

打疫苗抽豪宅凱滙｜打針及預約創近期新高 醫生：諗唔到其他原因

【21:55】本港疫苗接種計劃推行超過三個月，接種比率早前持續下跌。不過，上周中後期開始，打針及預約打針人數都有突破，單日預約人數突破2萬。地產商上周五（28日）公布打針市民可抽觀塘豪宅凱滙單位後，有醫生稱，「打針抽樓」成功鼓勵市民坐言起行，政府應該趁勢帶起疫苗風潮，具體交代接種率達至指定水平，就可以放寬不同的防疫規定，令市民可以明暸回復正常生活的距離。

新冠肺炎｜廣州：明晚起離穗旅客及司機須持核酸檢測陰性證明

【21:52】廣東新冠肺炎疫情升溫，昨日（29日）再新增13名本土無症狀感染者，包括廣州12宗、佛山1宗。

廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部今日（30日）發通告稱，明日（31日）晚上10時起實施多項加強離穗車輛和人員管理的新措施，包括旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

打疫苗抽凱滙｜發展商「包底」代繳印花稅 中獎幸運兒直接入住

【19:19】信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業早前宣布，共同捐出觀塘重建項目、豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，以響應港府呼籲市民接種疫苗。已打齊兩針的合資格本港市民，將可參與大抽獎。

據了解，發展商將會代繳印花稅或雙倍印花稅，實際金額視乎得獎者的置業情況而定。倘幸運兒本身擁有物業，按其市值計算，所需繳納的雙倍印花稅將涉約162萬元；倘得獎者本身是「無殼蝸牛」，印花稅則約40.5萬元，有關款項將全數由發展商「包底」。

【18:15】不少打算回港的港人在網上呻，近日無法預約近期的酒店檢疫房間，即使願意配合港府一切要求，但因酒店房供應問題而遲遲未能起行，網上分享時也顯得氣憤又心急。

記者隨機查詢15間檢疫酒店房間的供應情況，大部分回覆指最快7月初才有房間，職員也透露近期預約情況「好誇張」，估計部分與留學生放暑假回港有關。其中收費較貴的香港置地文華東方酒店，普通單人客房每晚索價逾3,600元，檢疫21日要支付超過7.6萬元，但職員透露最快7月中才有空房出租。

檢疫酒店｜空房激減港人回家難 有酒店檢疫21日索7萬仍一房難求

【17:15】港府在入境防疫措施上稍有放寬，近日新增多三類可獲豁免強制檢疫的外國抵港人士組別，包括來自金融機構、證券及期貨業和保險業的駐港及到訪高級行政人員。上述三個類別人士，必須已經完成接種新冠疫苗，才可獲豁免7至21日的強制檢疫。

新冠疫苗｜金融、證券及保險業高層外地入境香港 打針後可免檢疫

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【16:00】政府准許本地遊於本月初重啟，港鐵亦想出奇招，與旅遊業議會合作，開放高鐵西九龍站及石崗高鐵車廠，作為本地團遊覽的景點，讓團友參觀動感號列車。

石崗高鐵車廠今日(30日)首度向本地遊開放，團友步進車廠後均紛紛興奮自拍。

有團友表示，透過參觀車廠「望梅止渴」，懷念過去坐高鐵旅行的日子，期望能「嗱嗱聲」旅行。亦有團友專程為參觀高鐵車廠而報團，更感嘆機會難逢，「除咗今次機會，我睇呢世都冇機會入嚟。」更有團友期望中港兩地再通關後坐高鐵到內地福建、上海等地旅行，「想像下第二日有得坐。」

港鐵包團招待少數族裔「試坐」高鐵 反應踴躍或安排更多團

本地遊｜高鐵車廠開放參觀 團友「望梅止渴」︰想像下第時有得坐

新冠肺炎｜越南出現「混合變種」增傳染力 再證病毒演化不等人

【15:58】越南新型冠病毒肺炎（COVID-19）疫情再臨，原因很可能是當地近日發現的「英印變種混合病毒」。新冠病毒至今已出現多次變種，而這次的「混合變種」再次證明病毒的進化能力，及全球疫苗接種緩慢造成的惡果。

圖為1月29日，越南河內一間被封鎖的大廈。越南疫情在平伏了一段時間後，5月時再度爆發。 （Reuters）

越南發現印度與英國變種病毒混合毒株 可通過空氣快速傳播

【15:30】越南5月29日稱，發現一款新變種新冠病毒（SARS-CoV-2），它同時擁有印度變種病毒和英國變種病毒的特徵。衞生部長阮青龍當天指，近期在數名新冠患者的基因排序中發現一種新變種病毒，是印度與英國變種病毒株的混合種，可在空氣中迅速傳播。

【15:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11,838宗。中心又指，因應流行病學調查、臨床數據及基因排序分析結果，顯示個案11831、11833、11834、11835和11836較可能於抵港前已感染，中心已將該五宗個案分類修正為輸入個案。

新冠肺炎｜今日零確診 5本地個案改輸入 連續37日無源頭不明

【14:25】創新及科技局局長薛永恒在官方社交平台發表帖文指，「安心出行」將新增一項功能，市民日後可把個人的電子針卡紀錄儲存於程式內。另外，他指，政府自今年4月底起以「疫苗氣泡」為基礎，有條件地放寬社交距離措施後，「安心出行」流動應用程式下載量節節上升，最新下載量已突破439萬，若以香港接近750萬人口相比，數字幾近全港人口六成，而參與計劃公私營場地超過8萬8千個。

安心出行｜下載量破439萬 薛永恒：將新增儲存電子針卡功能

【14:10】消息指，政府將落實公務員「打針假」，接種新冠疫苗的公務員，每一針都可享有一天有薪假期。據悉，政府本周內會公布安排。

新冠疫苗︱消息：政府將落實公務員疫苗假期 每打一針放一日

新冠疫苗｜建築工人為開工接種 畀錢都要打：邊有咁好彩抽中豪宅

【13:26】為鼓勵市民接種新冠疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前宣布，捐出觀塘凱滙單位用作抽獎，昨日（29日）預約接種人數創新高。不過，西營盤中山公園體育館社區接種中心今（30日）早未見排隊人龍。有任職建造業市民表示，因工作需要，雖然擔心疫苗副作用但仍然選擇接種，又直言抽中單位的機會太微，「邊有咁好彩抽中」。另有外傭表示，為保障自己和僱主家庭，亦希望縮短將來回國行程的檢疫時間。

新冠疫苗︱林健鋒：商界擬提供針後婚配對套票 安排單身男女見面

【12:56】本地新冠疫苗接種率未如理想，政、商界各出奇謀「谷針」。信和集團及華人置業前日（28日）宣布送出觀塘豪宅凱匯、價值1,080萬元的高層一房單位作針後抽獎禮物後，兩款疫苗的接種預約即時飆升。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（30日）於電視節目上表示，有商界朋友近日向其提出很多有創意的「谷針」方式，其中有人建議，向已接種疫苗的男女提供「婚姻配對套票」，替他們安排見面。

對於商界推出各項抽獎鼓勵接種疫苗，林健鋒指獎品有噱頭，有助推動疫苗接種率，不希望外界以「貪」字去形容抽獎計劃。

外傭二次強制檢測最後一日 印傭：做完檢測唔使擔心咁多

【12:44】外傭第二次強制檢測限期今日（30日）屆滿，有數十名外傭趕在死線前來到位於銅鑼灣維多利亞公園的檢測站進行採樣。檢測站人流相對日前較為冷清，有外傭表示上次檢測連同排隊用時約4小時，今日不用排隊，對此感到開心。 有外傭已接種新冠疫苗；有人則仍持觀望態度，對日前出現有外傭接種疫苗後死亡個案感到憂慮。

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【12:08】消息稱，今日沒有新增確診個案。

張建宗：疫苗接種率低令人擔心 地產商送樓鼓勵打針值得肯定

【09:01】本港連續36日本地零確診，有專家料第四波疫情已完結。政務司司長張建宗今日（30日）在網誌表示，根據不同國家和地區的經驗，以及香港鄰近地區的實際情況，現時疫情仍嚴峻、變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低，故認為以香港目前不足20%的低接種率，情況令人非常擔心。

▼5月28日信和與華置公布打疫苗抽豪宅凱滙▼

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新冠疫苗｜單日逾4萬人打針 聶德權表示破紀錄 另16人不適

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月29日)▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

▼5月24日起各級學校可全面半日面授▼

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▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼

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▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

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▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼