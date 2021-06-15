新冠肺炎・最新｜消息：增2宗輸入個案　今午不設疫情記者會

撰文： 勞敏儀 王潔恩 鍾妍 鄭翠碧 黃金棋 鄭秋玲 黃偉倫 陳淑霞 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-15 13:01

本港新冠肺炎疫情「清零」，衞生防護中心昨公布（14日）新增一宗輸入個案，患者上周六（12日）從印尼抵港，基因分析確認她對L452R變異株呈陽性；本港連續7日本地零確診，涉及三母女的本地變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延。昨初步確診少於5宗，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨指，七成變種病毒患者都無病徵，目前「清零」局面或只是「海市蜃樓」，呼籲盡快接種疫苗。 發展商捐出觀塘樓盤「凱匯」單位抽獎「谷針」，市民今早（15日）9時起可於網上登記，或到10個信和商場內的指定櫃位申請。

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

▼打疫苗抽豪宅凱滙10件事▼

+ 4 + 4 + 4

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+ 7 + 7 + 7

【12:25】消息指，今天沒有新增源頭不明個案，只有兩宗輸入個案，衞生防護中心不設疫情記者會。

新冠疫苗｜內地港人難打針 盧寵茂：7月設門診每日為千人接種

【09:00】新冠疫苗接種計劃在香港進行得如火如荼，不過有居內地的港人則指難以預約在深圳打針。港大深圳醫院院長盧寵茂今早表示，由4月至今已幫港人注射了7,000多劑新冠疫苗，但內地疫苗供應是每日清，建議內地港人在打針前一日才預約。最近亦要處理第二針的需求，強調情況與疫苗短缺無關。



港大深圳醫院將於7月底也會設置疫苗接種門診，名額將由現時800個增至1000個，目標提供2,000個名額。

打疫苗抽凱滙｜今早9時起登記 須備兩資料 最遲呢兩日要打首劑

【07:30】發展商信和及華人置業捐出觀塘豪宅「凱匯」一個值1,080萬元的一房高層單位，供接種新冠疫苗的成年永久居民抽獎，引起全城熱議，合資格市民可於今早（15日）9時起於網上登記，或到10個信和各區商場內的指定櫃位，由活動大使協助登記。



參加者只需要提供身份證和手提電話號碼即可，抽中才需要提供新冠疫苗接種紀錄，但必須在9月1日或之前完成接種兩劑疫苗。即現時未打針的市民，也可登記，不過要留意，兩種疫苗接種之間有相隔期，最遲要在8月11日接種首劑復必泰疫苗，或最遲8月4日接種首劑科興疫苗，才可趕及9月1日打第二劑，否則抽中都見財化水。

▼凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼

▼抽凱滙活動大使助填表物業專櫃▼

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2

▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

+ 3 + 3 + 3

▼6.14端午節，黃金泳灘泳客游龍舟水▼

+ 7 + 7 + 7

【昨日總覽】新冠肺炎・6.15｜連續7日本地零確診 打復必泰少年：盼全日授課

放寬打針年齡至12歲 袁國勇：曾打兒童疫苗即可打 不需先問醫生

12至15歲青年今起打復必泰 學生冀助群體免疫 盡早恢復全日面授

青少年首日打復必泰 外國家庭佔三分二 望盡快除口罩、返家鄉

新冠疫苗｜聶德權訪港怡醫院接種中心 籲青少年在暑假活動前打針

新冠疫苗｜今3萬人打針按日跌四成 15人周日打針後副作用入院

袁國勇：天水圍確診家庭或經動物感染 140名密切接觸者須驗抗體

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

▼6月14日袁國勇到屯門補習室調查▼

抵港人士將要做血清測試 全港驗血成本高 袁國勇：打針最具效益

醫管局推門診疫苗接種諮詢服務 專家指公眾信心出問題 質疑成效

新冠疫苗｜灣仔伊館疫苗中心擬本月底停運 營運機構晚上撤銷決定

7餐飲處所違防疫規定 兩D類罰停7日晚市堂食 全港僅剩一間D類