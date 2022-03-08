疫情最新｜累計確診50萬人　料公布快速測試陽性平台首日呈報宗數

【2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統】本港疫情持續嚴峻，昨日（7日）公布新增25,150宗確診，屬連日來低位，但相信與未計入快速測試呈陽性個案有關，昨日傍晚開通的快速測試呈報平台，首三小晚已有逾20萬人進入系統。第五波疫情至今則共錄得48.5萬宗確診個案，總計達496,767宗；第五波死亡人數2,074人，兩年來總共有2,287名患者不治。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.7｜快速檢測呈報平台推出 第五波疫情死亡首逾2000人

▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



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▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



【07:00】新一輪一萬元消費券即將派發，首階段會在下月發放5,000元，有在旺角開設糖水店的負責人指出，去年消費券有助帶動生意額上升兩成，現時生意慘淡大跌九成，期望下月可以回升，但政府若維持嚴緊限聚令、限堂食令等，估計即使市民有錢到手，食肆都未必受惠，「好多人都係食完正餐先食糖水，但6點後就無得堂食，即係我唔使做啦。」糖水店為求生存，近日推售30元三餸飯逆境求生，反應良好，「就算生意差，都想盡量保留員工。」

旺角糖水店「初芋」負責人楊先生表示，去年在消費券帶動下，生意額上升兩成，但爆發第五波疫情後，3月生意「死死下」，營業額大跌九成。（蘇煒然攝）

▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼



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▼2022年電子消費券計劃▼



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▼全港麥當勞營業時間（3月7日）▼

