疫情最新｜累計確診50萬人　料公布快速測試陽性平台首日呈報宗數

【2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統】本港疫情持續嚴峻，昨日（7日）公布新增25,150宗確診，屬連日來低位，但相信與未計入快速測試呈陽性個案有關，昨日傍晚開通的快速測試呈報平台，首三小晚已有逾20萬人進入系統。第五波疫情至今則共錄得48.5萬宗確診個案，總計達496,767宗；第五波死亡人數2,074人，兩年來總共有2,287名患者不治。
昨日疫情報道總覽：疫情．3.7｜快速檢測呈報平台推出 第五波疫情死亡首逾2000人
▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼
+11
▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼
+24
▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼
【07:00】新一輪一萬元消費券即將派發，首階段會在下月發放5,000元，有在旺角開設糖水店的負責人指出，去年消費券有助帶動生意額上升兩成，現時生意慘淡大跌九成，期望下月可以回升，但政府若維持嚴緊限聚令、限堂食令等，估計即使市民有錢到手，食肆都未必受惠，「好多人都係食完正餐先食糖水，但6點後就無得堂食，即係我唔使做啦。」糖水店為求生存，近日推售30元三餸飯逆境求生，反應良好，「就算生意差，都想盡量保留員工。」
隔離令｜警方：協助衞生當局執行 患者拒絕配合可被判監2個月啟德花園、爵悅庭等25個屋邨及屋苑污水陽性 18萬名居民要做檢測疫情｜Shell五個油站暫停營業 20個油站調整營業時間封區｜啟晴邨石籬邨順天邨及柴灣怡翠苑7大廈污水呈陽性圍封強檢疫情｜新冠藥最快本月中指定診所派發 推系統供社區隔離者報病情私家中大醫院今啟用新冠隔離病房 首階段接收康復中患者鼓勵市民盡快打針 義工團派一萬份快速測試套裝麥當勞｜38分店停業 黃大仙有4間 金鐘海富分店提早傍晚6點關門疫苗｜創紀之城及青衣站接種中心周五啟用 供打科興 周二起預約
▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼
+12
▼2022年電子消費券計劃▼
+8
消費券2022｜近百長者排隊更新八達通 失卡老翁：驚啲錢被人使咗消費券2022｜補交資料教學一覽 3.25前須寄表【附連結及電話】消費券2022｜第二期才可轉平台 陳茂波解釋：轉平台涉600多萬人消費券2022｜陳茂波料提振經濟1.2% 可買防疫品 疫情受控利復蘇消費券2022QA︱八達通唔見咗點算 身在海外有無份 答案話你知消費券2022｜永久居民2020年4月起曾居港即可袋 移民外國仍可攞消費券2022｜去年已登記用戶4月將獲發5000元 無須額外手續消費券．總覽｜5000元4月發 八達通6.16始攞盡 第二期可轉平台消費券2022｜一文看清領取詳情與資格 記得限期內重辦失效帳戶
▼全港麥當勞營業時間（3月7日）▼
+13