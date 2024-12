Maison&Objet首度亮相DesignInspire 蔣瓊耳策展糅合東西工藝之美

古希臘哲學家亞里士多德認為,藝術是對自然的模仿。自然環境是設計師的靈感泉源,透過日常覺察拓展出一套獨特美學。然而,隨着科技進步,在講求效率的社會,自然的本質逐漸模糊。享譽國際的中國當代設計師蔣瓊耳將於今屆DesignInspire的「Maison&Objet Design Factory」中,透過由她策展的「Nature, the Muse!」,以藝術引領觀眾重新感受自然。



中法工藝大師 呈現設計與自然的融合

今屆DesignInspire和巴黎時尚家居設計展 Maison&Objet 聯手展出5位全球知名藝術大師策展的項目,首度來港的「Maison&Objet Design Factory」為觀眾精心建構一個盡現環保、創新和可持續設計的空間。而「Nature, the Muse!」則匯聚10位法國和9位中國手工藝藝術家的作品,透過一組組中法作品配對展開跨文化對話。蔣瓊耳以法國工藝家Jeremy Maxwell Wintrebert與中國工藝家辛瑤遙為例,兩者均擅長為觀眾帶來幻象。前者將玻璃造成陶瓷模樣,後者就以陶瓷呈現玻璃質感。

「『Nature, the Muse!』正正便是通過這種方式,將來自不同文化背景的藝術作品以對話形式展現人前,不僅豐富了展覽的內涵,也讓觀眾能夠從多角度欣賞和理解藝術作品的多樣性和深度。」「Nature, the Muse!」作為「Maison&Objet Design Factory」的開首區域,蔣瓊耳特意利用光影視覺效果,搭配大自然中的氣味,帶領觀眾暫時忘卻煩囂,到大自然中進行一場漫步。「大自然是微妙的存在,儘管當下世界變得愈來愈快,藝術於大自然的懷抱中依然保持著淡定從容,看著不斷奔波的你和我。它其實是我們時代的另一個維度,另一種存在。所以我希望通過這次展覽,提醒大家保持內心的從容。」

跨越時代的藝術對話

隨著時代更迭,藝術界也發展出新的思維。蔣瓊耳認為,設計師該如何承上啟下,並將時代的脈絡加入創作中,是一個需要不斷思考的課題。「優秀的藝術作品應具有跨越時代的永恆魅力。而新材料的湧現為我們提供了探索傳統工藝與現代材料結合的新機遇。」她以展覽中其中一件利用碳纖維製作的中國椅為例,創新材料結合中國傳統的榫卯結構技術,不僅保留了圈椅的大氣與穩重,革新的碳纖維亦令作品變得異常輕盈且堅韌。「我們不僅創造出輕盈而具有傳統氣質的作品,還能讓這些作品與過去對話,同時以一種完全屬於當下的形式存在。」

「Maison&Objet Design Factory」展覽佔地1,000平方米,旨在展示最新的「Conscious Design」(意識設計)理念,特別聚焦於循環利用、可持續材料及材料報廢流程。展覽以沉浸式的體驗方式呈現,強調與環境之間負責任的互動。展覽被精心策劃為五個不同的區域,每個區域都以獨特的視角闡述「Conscious Design」。

除了「Nature, the Muse!」、其餘四個展區分別由由專注於可持續性的法國設計公司Normal Studio策展「Conscious Staging」,構建一個「意識設計的理想空間」,展示意識設計的挑戰與可能性;「Precious Matters」由Pauline Vidal 和Materi’O創始人及創新材料專家Quentin Hirsinger策展,邀請參觀者進入一個宛如花園的空間,坐在優雅的野餐桌旁。透過「菜單」,探索一系列因其創新特性而被精選的材料;「Shades of Sustainability」由Uchronia for French Design策展,將展示13件精選自法國設計工作室的創新設計作品,突顯可持續的工藝、材料或設計理念;「Terra Cosmos: spaces full of future promise」,由曾效力Hermès及 IKEA等國際企業的藝術指導兼場景設計師 Elizabeth Leriche策展,將呈獻對空間和時間的詩意詮釋,並對宇宙和行星獻上靈感致敬,呈現意識設計與色彩美學的完美融合。

除了Maison&Objet Design Factory,DesignInspire還帶來Future Archive,由本地設計大師跨界新世代作品展現香港創意,科技藝術互動區展品更加入互動元素,讓參觀者親身體驗藝術與數碼科技的創意結合。活動由文創產業發展處(文創處)贊助。

DesignInspire展覽詳情:

日期:2024年12月5日至7日

地址:灣仔會展

入場費用:免費登記入場

登記網址:https://bit.ly/3YQVVl6

