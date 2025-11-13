南山親子酒店10間推介｜上水樂園／兒童遊樂場／波波池／主題套房

深圳南山區有不少親子友善的好去處，例如深圳野生動物園、荷蘭花卉小鎮、蛇口海洋博物館等等，最適合帶孩子去親親大自然，當地也有不少人氣親子酒店，部份酒店內設兒童遊樂場、水上樂園、波波池供小孩放電！如果周末想帶孩子北上遊玩，絕對建議預訂一晚酒店，時間充裕又可以有充足的休息，好好享受假期！《香港01》今次就會大家介紹10間深圳南山親子友善的酒店，馬上看看推介吧！



南山親子酒店10間推介【1】深圳東華假日酒店 (Holiday Inn Shenzhen Donghua Hotel)

深圳東華假日酒店位於南山中心區，地鐵9號線南山書城站出站即達，交通非常便利。酒店提供351間客房，大部份客房都走商務酒店風，客房面積由270尺起，較為寬敞、大間。酒店更設有健身室、桌球室、乒乓球室等活動室，娛樂設施十分豐富。酒店為親子友善酒店，除了有親子主題房，還特設兒童游泳池，而且年齡12歲以下的兒童可免費入住。

深圳東華假日酒店 (Holiday Inn Shenzhen Donghua Hotel)

房價：人均HK$278／晚（高級雙床房）

地址：深圳南山區南海大道東華園2307號

交通：深圳地鐵南山書城站步行約1分鐘

親子政策：12歲以下兒童免費入住；12歲或以下小童同行可免費享用自助早餐

深圳東華假日酒店搶先預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

南山親子酒店10間推介【2】富邦國際酒店(Fu Bang International Hotel)

富邦國際酒店(Fu Bang International Hotel)在2023年開業，提供166間客房，房型包括大床房、雙床房、行政套房，當中亦有主題親子房，有多個卡通人物主題，例如Hello Kitty、超人、寵物小精靈等等，親子房有兒童帳篷、木馬、滑梯，讓孩子可以消耗精力。

+ 2

富邦國際酒店(Fu Bang International Hotel)

房價：人均HK$229／晚起（童趣親子-豪華大床房）

地址：深圳南山區學府路171號

交通：深圳地鐵大新站步行約7分鐘

親子政策：同行身高1.2米以下小童可免費自助早餐

富邦國際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

南山親子酒店10間推介【3】深圳南山科技園漫心酒店(Manxin Hotel Shenzhen Nanshan Science Park Nantou Ancient City)

深圳南山科技園漫心酒店(Manxin Hotel Shenzhen Nanshan Science Park Nantou Ancient City)交通方便，於中山公園站出站步行3分鐘即達，旁邊就是南頭古城，前往深圳灣萬像天地亦只需步行約15分鐘。酒店設有多個主題房間，包括小黃鴨、超人等等，房間內會有公仔、帳篷供小孩玩耍，酒店亦提供兒童玩具，如有需要可於大廳借用Board game。酒店提供多項免費的服務，當中包括免費水果盤、糖果、綠豆沙及雞蛋仔，令不少人大讚！

深圳南山科技園漫心酒店(Manxin Hotel Shenzhen Nanshan Science Park Nantou Ancient City)

房價：人均HK$367／晚起（心夢主題1親子房）

地址：深圳南山區南頭街道玉泉路116號

交通：深圳地鐵中山公園站步行約3分鐘

親子政策：2歲或以下嬰兒可免費提供嬰兒床，3至12歲兒童入住必需加床；身高1.2米以下小童同行自助早餐免費

深圳南山科技園漫心酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

南山親子酒店10間推介【4】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）屬香格里拉集團旗下，於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HKD$409起（特大雙人床單房公寓）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

親子政策：11歲或以下小童不加床可免費入住；5歲或以下小童同行自助早餐免費

深圳前海JEN酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

南山親子酒店10間推介【5】深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）於2021年開幕，主打輕奢侈的現代風格，合共提供48間客房，面積由46平方米至98平方米不等，房間以原木色為主基調，採用智能家居系統，設有步入式衣帽間、浴缸、LA LEBO衛浴用品等，另有迷你吧及咖啡機，供應多款免費飲品，營造出高科技與舒適兼備的氛圍。另外，酒店設空中花園、室外恒溫泳池等，而且有不少親子友善服務，大人小朋友都可以好好享受，亦可步行至深圳灣公園及深圳萬象城，方便大家行街購物。

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

房價：人均HK$538起（豪華房（兩張床））

地址：深圳市南山區後海大道2008號

交通：於登良站步行16分鐘

親子政策：0至5歲小童不需額外床位可免費入住。

深圳安琰酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

南山親子酒店10間推介【6】深圳益田威斯汀酒店（Westin Hotel）

深圳益田威斯汀酒店（Westin Hotel）位於深圳市南山區的商務休閑地帶，旁邊便是世界之窗，歡樂谷、錦綉中華民俗文化村和華僑城創意文化園等亦均步行可達，距離地鐵站亦僅1分鐘步程，地理位置極佳！酒店亦連結益田假日廣場，帶小朋友吃喝玩樂都一樣方便！酒店客房現代簡約，並沒有太多花巧的設計，但勝在空間夠大，而且設有浴缸！客房亦有聯乘主題房型，非常童趣有活力，小黃鴨主題親子房、皮皮帕克主題親子房，房間內有兒童帳篷、公仔、玩具等等，適合與小朋友一同入住，部分客房可以飽覽世界之窗景觀，更擁有一流的採光！

深圳益田威斯汀酒店（Westin Hotel）

房價：人均HKD$401起（豪華雙床房；包1份早餐；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳南山區深南大道9028-2號

交通：羅湖口岸乘坐地鐵1號線到世界之窗站下車步行1分鐘

親子政策：1歲或以下嬰幼兒可免費入住及免費加嬰兒床；身高1.2米以下小童同行自助早餐免費

深圳益田威斯汀酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

南山親子酒店10間推介【7】深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）位於地鐵華僑城站附近，附近有歡樂海岸、益田假日廣場等休閒設施。酒店自帶椰林樹影，更有設人造沙灘及水樂園，最適合有小朋友的家庭前往！酒店更有超大兒童遊樂場，有室內玩耍區域，室外區域、聯通親子餐廳，仿如巨型城堡！酒店客房更有特色主題，以海洋風格打造，房內更自帶滑梯、投影儀等設施，就算帶埋小朋友一齊去旅行都不會悶！

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

房價：人均HKD$396起（豪華房 大床）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到會展中心站下車，轉乘地鐵1號線到華僑城站下車步行3分鐘

親子政策：0至17歲小童不需額外床位，可免費入住；1歲或以下嬰幼兒免費加嬰兒床；身高1.2米以下小童同行自助早餐免費

深圳華僑城洲際大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

南山親子酒店10間推介【8】深圳博林天瑞喜來登酒店 (Sheraton Shenzhen Nanshan)

深圳博林天瑞喜來登酒店 (Sheraton Shenzhen Nanshan)交通便利，地鐵出站步行約11分鐘即可到達，鄰近鄰深圳野生動物園、西麗生態公園，外出遊玩非常方便。酒店裝潢漂亮，擁有307間客房，當中31間優雅別致套房，可看到270度全景山景，因此被Trip.com評為深圳Instagram打卡酒店第13名。此外酒店特設兒童樂園及室內恒溫泳池，非常適合家庭入住。

深圳博林天瑞喜來登酒店 (Sheraton Shenzhen Nanshan)

房價：人均HK$384／晚起（豪華大床房）

地址：深圳南山區留仙大道4088號

交通：深圳地鐵大學城站步行約11分鐘

親子政策：1歲或以下嬰幼兒免費加嬰兒床；0至17歲小童不需額外床位可免費入住；5歲或以下小童同行自助早餐免費

深圳博林天瑞喜來登酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

南山親子酒店10間推介【9】深圳南山亞朵S酒店 (Atour S Hotel Shenzhen Nanshan)

深圳南山亞朵S酒店 (Atour S Hotel Shenzhen Nanshan)鄰近海雅繽紛城、歡樂港灣摩天輪、花卉小鎮、海昌·樂漫冰雪王國等適合親子遊玩的地方，酒店在2020年開業，提供169間客房，當中包括親子主題的「幾木親子雙床房」、「幾木親子家庭房」，並提供兒童拖鞋、牙刷等用品，如果孩子在12歲以下，可以免費入住。

深圳南山亞朵S酒店 (Atour S Hotel Shenzhen Nanshan)

房價：人均HK$554／晚起（幾木親子雙床房）

地址：深圳南山區北環大道11008號豪方天際廣場

交通：深圳地鐵同樂南站步行約10分鐘

親子政策：1歲或以下小童免費加嬰兒床；12歲或以下小童如不加床可免費入住

深圳南山亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

南山親子酒店10間推介【10】深圳灣城際酒店（Intercity Shenzhen Bay Hotel）

深圳灣城際酒店（Intercity Shenzhen Bay Hotel）位於南山區繁華地段，於去年全新開幕。酒店鄰近海岸城和深圳灣萬象城，無論是尋找餐廳還是購物也十分方便。房間方面，裝修走時尚路線，環境乾淨舒適，提供迷你吧、空氣清新機等，而廁所亦配備了智能馬桶、浴缸、浴室化妝放大鏡。此外，酒店內亦有酒吧、餐廳、健身室等餐飲及娛樂場所，即使留在酒店也能滿足各樣需要。值得一提的是，酒吧更可直接送調酒到房間，無論是假日Staycation，還是到深圳快閃旅行也有温馨舒適的體驗。

深圳灣城際酒店

房價：人均HK$282起（城際大床房）

地址：深圳南山區濱海大道3368號

交通：地鐵后海／深大南站步行9分鐘

深圳灣城際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Agoda

