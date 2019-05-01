【薯仔食譜】中西主菜湯水小食合集　簡單易學人見人愛吃不厭

撰文：尹嘉蔚
最後更新日期：
薯仔點煮都好，本身天生麗質難自棄，頭戴「好味」光環，煎炒焗燜炸都不會令薯仔失色。
價廉物美的薯仔出得大枱入得配菜，中國薯、美國焗薯、細細隻的新薯…炮製小食、中西式主菜及湯水所向披靡。
以下的薯仔食譜做法大全，「薯仔控」請收好。
薯仔小食篇：
焗薯角食譜
【薯蓉香滑四大要訣】幾時加牛奶最軟綿？（附薯蓉及薯蓉汁食譜）
薯蓉食譜
醬燒薯仔餅食譜
蔬菜薯餅食譜
點擊放大睇相關的薯仔小食菜式：
薯仔中西主菜篇：
酸辣土豆絲食譜
【薯仔食譜】鴨油煎薯仔粒分外甘香 油脂營養不遜植物油8大好處
鴨油薯仔粒食譜
薯仔粒炒牛肉碎
點擊放大睇相關的中西主菜菜式：
薯仔湯水篇：
薯仔蒟蒻牛蒡湯食譜
薯仔眉豆合桃湯食譜
紅菜頭番茄薯仔湯
有關薯仔營養的文章連結：
【吃薯仔會肥？】熱量低過飯減磅好幫手 別再錯怪它了！
【消滅水腫】高鉀低鈉水分足 番茄薯仔湯高效排水
【愈食愈瘦？】抗性澱粉是什麼？ 半熟香蕉薯仔多吃小心氣球肚
【感光食物愈食愈黑？】皮膚亮白 接觸陽光前忌食薯仔木瓜橙……
【食薯條增死亡率】學者封薯條為「澱粉炸彈」 每餐6條是上限！
【濕疹偏方】飲生薯仔汁健脾去濕助防癌治濕疹？邊啲人唔飲得？