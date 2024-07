千雪BB榮升靚媽！為仔仔健康成長保駕護航　未出世已經準備臍帶血

為人父母均希望子女能健康成長,然而,孩子的成長路上難免有不可預測的疾病風險。臍帶血中含有豐富的造血幹細胞(HSCs),臍帶血用途被醫學界肯定,這些幹細胞可協助治療多達113健康問題¹'²,因此愈來愈多父母選擇在孩子出生時儲存臍帶血,其中就包括了由學霸級「民選港姐」,再成為大律師、大學講師,再榮升為媽媽的朱千雪。最近她便在社交平台上分享了為仔仔儲存臍帶血的原因及應如何選臍帶血庫。各位準新手父母,想為孩子儲臍帶血,就即看千雪BB的分享。



首次懷孕 學霸媽咪有乜準備?

「整個過程都好順利。雖然是第一次懷孕,但我非常感謝家人及朋友的照顧,所以整個懷孕過程都感到輕鬆及開心。 懷孕期間盡量令自己放鬆,了解多些BB知識,每日都好期待BB出世。」朱千雪分享懷孕的喜悅。作為學霸港姐、大律師兼大學講師,朱千雪的智慧與專業不容置疑,但是首次懷孕的她,亦如一般父母一樣有好多事要準備,其中一項要準備的,就是為仔仔儲存臍帶血!「其實我之前也略知道關於臍帶血幹細胞,今次懷孕,我特別地尋找更多相關臍帶血庫資訊,尤其對BB健康的資料也會多研究。」

醫學用途極廣但人生只有一次機會儲臍帶血

隨著醫學技術的不斷進步,臍帶血的應用也愈來愈廣泛。「我知道臍帶血幹細胞可以協助治療113種健康問題¹'²,而且一生人只有一次機會,現在醫學日漸成熟,相信幹細胞是未來醫學的一部分,而身邊都有不少親友儲存臍帶血,而且醫生也說臍帶血也可以協助治療健康問題,所以今次一定會幫BB儲存臍帶血。」與其他來源的造血幹細胞相比,臍帶血具有低免疫排斥風險³。取臍帶血幹細胞時在嬰兒出生時從臍帶和胎盤中提取,採集過程對於母親和嬰兒亦是無痛且無風險⁴。但不同於其他組織,臍帶血幹細胞一旦錯過了採集時機,就無法通過其他方式再生或重新獲取,所以人生就只有一次機會⁵。

朱千雪︰「作為父母,最緊要自己仔女健康快樂,父母永遠在身邊支持自己小朋友。」

千雪話你知選擇臍帶血庫要點

既然人生就只有一次機會採集臍帶血,揀選保存臍帶血的臍帶血庫就尤其重要。「我認真上網尋找臍帶血庫資料,再作比較,首先一定會選擇香港有實驗室的血庫,然後再看其規模、經驗、專業認證等,因為只有一次儲存的機會,所以決不能馬虎!」朱千雪在做了大量資料搜集後,最終選擇了HealthBaby生寶臍帶血庫。「他們的實驗室位於科學園,選用香港唯一全自動儲存系統 BioArchive®️,更承諾24小時入庫,所以不論在臍帶血幹細胞科技上領先同業,其專業及儲存技術都令我好大的信心,所以我選擇HealthBaby生寶臍帶血庫。」

全港最大的私人臍帶血庫 嚴謹監控細胞存活率超過90%

實驗室位於香港科學園的HealthBaby生寶,是全港最大的私人臍帶血庫,擁有先進的 BioArchive® 全自動恒溫液態氮儲存系統和幹細胞專利技術。這套系統能將儲存溫度長期維持在 -196°。HealthBaby 生寶還配備了 DATAssure™ 實驗室監控系統,提供全年無休的實時監控,確保實驗室內的氣溫、濕度、安全設備、氧氣、二氧化碳、液態氮及有機化合物濃度達到國際安全標準。同時HealthBaby生寶更承諾在收集香港嬰兒臍帶血後24小時內完成處理和儲存。

HealthBaby生寶位於香港科學園,是全港最大的私人臍帶血庫。

BioArchive® 全自動恒溫液態氮儲存系統和幹細胞專利技術,令細胞存活率超過90%。

為了確保臍帶血樣本中的幹細胞質量和活性,HealthBaby生寶每年都會進行TNC有核細胞總數恢復率及CD34+細胞存活度檢測,這些測試結果均超過90%⁶。在香港,只有HealthBaby生寶臍帶血庫和瑪麗醫院的CD34+細胞存活度檢測通過了美國病理學會(CAP)的審核,證明BioArchive®系統能長期保存幹細胞的最佳活性,達到國際醫療級移植標準⁶。此外,HealthBaby生寶更加是香港唯一一家同時獲得美國血庫協會(AABB)、細胞治療協會(FACT)和美國病理學會(CAP)多項國際認證的臍帶血庫。他們致力於將幹細胞儲存在最佳狀態,為香港和澳門的客戶提供本地和海外的臍帶血移植治療服務。

朱千雪表示︰「我相信臍帶血醫療價值會越來越高,儲存臍帶血是為家人健康增加保障。」除了擁有領先科技,細心的服務亦能令準媽咪更為安心。「由初次聯絡、講解臍帶血詳情、到我分娩,HealthBaby生寶都好專業,好貼心。令我感到好安心,所以我一定會推薦HealthBaby比有意儲存臍帶血的朋友。」

¹ www.parentsguidecordblood.org

² www.clinicaltrials.gov

³ Wagner, J. E., Eapen, M., Carter, S., Wang, Y., Schultz, K. R., Giralt, S. A., ... & Kurtzberg, J. (2014). One-unit versus two-unit cord-blood transplantation for hematologic cancers. New England Journal of Medicine, 371(18), 1685-1694.

⁴ Ballen, K. K., Gluckman, E., & Broxmeyer, H. E. (2013). Umbilical cord blood transplantation: the first 25 years and beyond. Blood, 122(4), 491-498.

⁵ Ballen, K. K., Gluckman, E., & Broxmeyer, H. E. (2013). Umbilical cord blood transplantation: the first 25 years and beyond. Blood, 122(4), 491-498.

⁶ https://healthbaby.hk/zh-hk/why-healthbaby/cord_blood_stability_report/

