嚴選臍帶血庫 ！HealthBaby 生寶香港唯一獲CAP認證私人臍帶血庫

隨著科技日溢進步,臍帶血的用途愈來愈廣泛,目前已被證實可協助治療高達113種健康問題¹'²,所以近年亦有不少父母都為寶寶儲存臍帶血。準父母為即將出生的寶寶揀選臍帶血庫時,選擇一家擁有先進儲存技術的臍帶血庫固然重要,同時亦應注意該臍帶血庫是否有權威機構認證。位於科學園的HealthBaby 生寶臍帶血庫,便是唯一一家本地私人臍帶血庫,榮獲美國病理學家學會(College of American Pathologists,簡稱CAP)認證,而且更是連續12年獲得認證,證明了HealthBaby 生寶在質量、技術和服務方面都無可挑剔。



臍帶血一生只可採集一次 慎選臍帶血庫

臍帶血是指在嬰兒出生時從臍帶和胎盤中收集的血液,這些血液中含有豐富的造血幹細胞(HSCs),具有重要的醫療價值,臍帶血的應用範圍也在不斷擴大,目前已被證實可協助治療高達113種健康問題¹'²,而且與其他來源的造血幹細胞例如骨髓相比,臍帶血具有低免疫排斥風險³。然而,臍帶血一生只能採集一次,所以揀選擁有先進技術和設備,並擁有國際權威機構認證的臍帶血庫來保存臍帶血極為重要。

HealthBaby 生寶本港唯一獲CAP認證的私人臍帶血庫

HealthBaby生寶以其卓越的品質和服務,連續12年榮獲美國病理學家學會(CAP)認證,成為不少準父母的臍帶血庫首選。CAP是一個國際公認的醫學權威組織,致力於提高實驗室質量和病理學實踐標準。CAP的認證被視為實驗室質量保證的黃金標準,確保實驗室在技術能力、檢測準確性和質量控制方面達到最高標準。不單止連續12年得到CAP認證,HealthBaby 生寶更是香港唯一一家獲得CAP認證的私人臍帶血庫,其他獲得此認證的是專業醫療機構包括瑪麗醫院。這不僅體現了HealthBaby 生寶在臍帶血儲存和檢測領域的專業性和可靠性,更確保了每一份臍帶血樣本的安全和質量。

CAP專家視察HealthBaby 生寶位於科學園的實驗室。

實驗室24X7全天侯監控 定期質量檢測結果超卓

CD34⁺細胞存活度是臍帶血他日移植成功率的關鍵。每年HealthBaby 生寶均會按CAP指引進行對CD34⁺細胞存活度進行檢測,其測試結果均通過CAP審核,存活度超過90%⁴,能達到國際醫療級移植水平⁴。有如此過人的成績,全因HealthBaby 生寶採用了BioArchive® 零感染液態氮全自動系統,確保幹細胞在-196℃的恆溫狀態中儲存,有效避免傳統氣態氮儲存槽在存取過程中的溫度波動,減少幹細胞數量的流失。此外, HealthBaby 生寶的實驗室監察系統DATAssure提供24小時全天候監測,包括氣溫、濕度、安全設備、氧氣、二氧化碳、液態氮、有機化合物濃度等,確保達到最安全的國際標準。而且HealthBaby 生寶更是唯一承諾在收集香港嬰兒臍帶血後的24小時內處理及儲存的臍帶血庫。除了得到CAP認證,HealthBaby生寶亦是唯一同時獲取美國血庫協會(AABB)、細胞治療協會(FACT)及CAP多項國際專業認證的私人臍帶血庫。

HealthBaby生寶是本港唯一採用BioArchive® 零感染液態氮全自動系統的私人臍帶血庫,此系統能有效維持TNC有核細胞總數恢復率及CD34⁺細胞存活度,令HealthBaby能夠連續12年獲得CAP認證。

客戶服務專業貼心

HealthBaby 生寶不僅提供高質量的臍帶血儲存服務,還為準父母提供全方位的專業諮詢和支持服務。從臍帶血的採集、處理到最終儲存,HealthBaby 生寶的專業團隊全程跟進,確保每一步都達到最高標準。無論是採集前的準備工作還是採集後的後續服務,HealthBaby 生寶都以專業和細心贏得了眾多用家的信任和好評。

